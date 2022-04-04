Мастер-класс: как попросить домового о помощи

Кто такой домовой, может ли он помочь в решении личных проблем и как правильно попросить его об этом, а также о том, кому охотнее помогает домовой: мужчине или женщине и как сделать из фигурки домового семейный оберег, рассказала Pravda.Ru мастер-кукольник Галина Жемчужникова.

Хранитель очага

— Галина, на Руси 1 апреля был днём святых Хрисанфа и Дарьи. Дарью называли "грязной", потому что весной разливаются ручьи, тает снег, на улицах грязь. Дарья была святой. В этот день женщинам рекомендовалась чистоплотность не только внешняя, но и в мыслях.

— Да, действительно, в этот день в старину отбеливали холсты. Этот день был днём чистоплотности. Нельзя было ни в коем случае запачкаться, в этот день ходить грязным или что-то не постирать, не помыть. Потому что тогда считалось, что весь год будешь ходить грязным.

— Почему 1 апреля называется Днём дурака и как эта дата связана с домовым?

— Мы празднуем 1 апреля День дурака. А раньше, когда разные страны перешли с юлианского календаря на григорианский, стали праздновать Новый год 1 января вместо 1 апреля. Если кто-то забывал об этом или не хотел праздновать 1 января, то по-прежнему праздновал 1 апреля. Их называли дурачками и разыгрывали. Это было весело. Наверное, отсюда и произошёл праздник День дурака. Во всех странах: Франции, Англии, Италии — это весёлый день, когда всех разыгрывают. Единственная страна, которая считает этот день несчастливым, это Германия. С политикой это не связано.

День рождения домового отмечается с 9 на 10 февраля. А просыпается он 1 апреля.

Потому что весеннее равноденствие закончилось, солнышко поворачивалось на лето и впереди тёплая весна, лето. Зимой он спит. Он иногда просыпается, чтобы помочь по хозяйству. А вот весной он просыпается, чтобы помочь со скотиной, хлебом, урожаем, домашними делами.

— А зачем дома нужен домовой?

— Домовой — это прародитель рода. Самого старшего прародителя возвеличивали в сан домового. Когда он умирал, считалось, что он возвращается в образе домового. Он охраняет дом, семью, род полностью. Ему доверяли все свои заботы и печали. Его обязательно нужно было покормить, повеселить.

Домовой обязательно делался с чашкой или тарелкой, чтобы можно было ему туда класть что-то вкусное. Это всё восходит к язычеству, жертвоприношениям.

Домового ставили дома, поклонялись ему, просили защиты. Каждый раз, когда что-то просишь у домового (убаюкать, успокоить детей, побольше урожая или здоровья кому-то), обязательно его надо кормить.

Например, можно сесть ужинать, посадить напротив домового с его мисочкой. Из своей чашки своей ложкой положить ему поесть и сказать: "Домовой, домовой, поужинай со мной", и попросить чего-то определённого.

— О чём просили женщины? Он же помощник.

— Он не просто помощник, а хранитель очага. Очаг всегда был прерогативой женщины. Домовой к женщине всё-таки ближе, чем к мужчине, потому что здоровье детей, благополучие детей, благополучие дома, питание — это всё было на женщине. Он помощник женщине именно в домашних делах.

Можно хранить фигурку в прихожей или на кухне. Если на кухне, он помогает женщине. Если в прихожей, он охраняет дом.

— Какие есть обережные предметы, символы домового?

— У меня, например, есть такая ложечка. Её я могу поставить рядом со своим домовым. Ещё у него есть мешковина — символ изобилия; колосок — символ урожая; семена — символ рода, то есть здоровья детей; шишка — удача в делах, работе; рябина или любые другие ягоды — изобилие. Вообще рябина — это женское дерево. Оно приносит здоровье, благополучие женщинам. Рябина у домового — это красота. Это то, что больше всего хотят женщины:

красота,

здоровье,

внутренняя сила.

Домовой — на счастье

— А как сделать домового?

— Я вам сейчас покажу и расскажу. Вот этот домовой сделан из полимерной глины, натуральный дедушка. Но домового можно сделать самой. Лучше всего делать из натуральных материалов:

глины,

дерева,

ткани.

Например, я беру кусочек мешковины, делаю из него пупочку с глазками. Потом одеваю его в шубку. Кладу обязательно монетку, чтобы было финансовое благополучие в доме. Делаю ножки, ручки, волосики. У этого домового в руках ключик. Ключик — это удача в делах, начинаниях, открытие новых дел. Ключик — это хорошо, так же как и замочек. Но если вы даёте ему замочек, пусть он будет открытым.

— А можно дарить кому-то домового?

— Это очень хороший подарок на новоселье. Когда вы дарите домового, вы желаете этому дому всего, что принесёт домовой: благополучие и продолжение рода, процветание, изобилие. Очень хорошо дарить молодожёнам на свадьбу, на годовщину свадьбы. Молодая семья нуждается в хранителе.

— Что нельзя делать в день святой Дарьи и в день пробуждения домового?

— Как мы говорили, нельзя быть грязным, иначе весь год проходишь грязным.

Нельзя думать о плохом, плакать, иначе вы привлекаете к себе неприятности. То есть мысли должны быть светлые и только о хорошем.

Нельзя лениться. Найдите себе любое дело: творческое, кухонное. Тогда весь год у вас будут дела, которые будут приносить удачу и достаток.

В этот день девушкам ни в коем случае нельзя оглядываться. Иначе она потеряет женихов. Мужчины не будут обращать на неё внимание, она не сможет найти своего суженого. Но если её окликнул мужчина, она обязательно должна оглянуться — так она может найти свою любовь.

Иногда этот день выпадает на пятницу, а в пятницу на Руси нельзя было начинать новые дела. Работайте, заканчивайте старые дела.

Первое апреля нам подарил Пётр I в том виде, в котором празднуем его сейчас. Его любимой шуткой были в Петергофе фонтаны-шутихи. Они неожиданно включались, окатывали публику водой, все ходили мокрые, злые, а царю было весело.

Но шутки ни в коем случае не должны быть злыми. Они должны быть добрыми и смешными, не обижать никого.