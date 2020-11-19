Тульский "Добродей": "говорящие" гуси и настоящие ремесленники

Добродей" — это уникальное пространство, сформированное в городской среде, включающее в себя открытые и закрытые площадки, на которых проводятся ремесленные и творческие мастер-классы, интерактивные программы, выставки и экскурсии, а также различные событийные мероприятия, связанные с традиционной народной культурой Тульского края. Наши экспонаты не пылятся в музейных запасниках, а позволяют в прямом смысле "прикоснуться" к традициям.

Плотницкая слобода

В Плотницкой слободе можно научиться искусной резьбе по дереву и посетить музей "Тульский резной наличник".

Плотницкая слобода наполнена живым теплом и удивительной магией дерева, которое, по убеждению наших предков, бережет в доме мир и счастье.

Посетив выставку старинных плотницких инструментов, вы узнаете, что называют в Туле колобахой, чем отличается колун от тесла, для чего нужен рейсмус и какой плотницкий инструмент всегда остается с носом.

В музейно-выставочном комплексе "Тульский резной наличник" можно увидеть образцы деревянного зодчества конца XIX-начала XX веков. Здесь выставлено более двадцати копий и около тридцати оригинальных наличников, а также декоративные элементы — навершия, боковые стойки, кронштейны, лопатки, элементы подзоров и фризов. Хозяева музея познакомят с историей и значением изображений, которые наносили на деревянный дом, а также научат с помощью инструментов, которые использовали старые мастера создать свой оригинальный наличник.

Кузнечная слобода

В Кузнечной слободе поселились настоящие кузнецы, чеканщики и граверы. Здесь вам расскажут о мужских металлических ремеслах древней Тулы и откроют заветные сундуки, где хранится немало удивительных старинных вещей и инструментов — чеканы и штихеля, молотки и ножницы, кованый дорожный фонарь и иконный оклад, охотничья дробокатка и узорчатые шкатулки.

А встав рядом с кузнецом у наковальни, вы ощутите власть над раскаленным добела металлом, который по мановению ваших рук превратиться в подкову, гвоздь или звонкую монету-добродейку.

А арт-объекты из металла помогут создать красивые памятные фотографии.

Гончарная и текстильная слобода

В Гончарной слободе под руководством мастера-гончара вы можете слепить и расписать филимоновскую игрушку. Здесь вам расскажут, для чего нужны горн, клюшки и струны, по каким рецептам готовится глиняное "тесто" и зачем посуду вымачивают в молоке.

Текстильная слобода — действующий старинный ткацкий стан, театрализованные и этнографические выставки, мастер-классы по бисеронизанию, ткачеству на бёрдышке, лоскутному шитью и созданию текстильной куклы.

Здесь яркие домотканые коврики, узорчатые ленты для украшения одежды и русские половики соседствуют с набойными платками и салфетками с цветочным принтом.

Также здесь можно увидеть самобытные текстильные куклы. Тряпичная кукла — это наша история, традиции, культура. Большинство кукол на Руси были оберегами. Вы узнаете предназначение каждой куклы — зерновушки, куватки, травницы — и научитесь делать их своими руками.

Приходите на творческие мастер-классы, и мастерицы откроют секреты их изготовления.

А будет сопровождать вас во время увлекательного путешествия по "Добродею" гусь-блогер Добрыня.

Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а, б

Тел.: +7 (4872) 35-25-00, +7 (953) 199-71-88

dobrodeytula.ru

Материалы предоставлены сотрудниками

ГУК ТО "Объединение центров развития культуры"