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Автор Ирина Шлионская

Вампирами рождаются, а не становятся, считают эксперты

Непознанное » Человек

Слово "вампир" у большинства людей ассоциируется с покойниками, которые по ночам встают из могил и отправляются пить чужую кровь. Между тем вампиры действительно существуют, но это не потусторонние сущности, а вполне себе живые люди, которые, однако, имеют странные пищевые пристрастия.

 

Безумная Маргарет

Жительницу Западного Кахаве (Кения) Маргарет Вамбуи Вангари арестовали за нападение на троих мужчин. Женщина сначала накинулась на них ножом, а затем попыталась высосать кровь.

Инцидент произошёл прямо на улице, на глазах у прохожих. Сначала Маргарет набросилась на своего бойфренда и принялась наносить ему удары кухонным ножом. Ей попытались помешать двое присутствовавших при этом мужчин, и тогда она бросилась с ножом и на них. Затем женщина принялась сосать кровь из открытых ран.

В результате один из мужчин скончался, двоих других отправили в национальную больницу Кеньятта в Найроби с травмами груди и шеи. Когда местные жители увидели, что произошло, они попытались забросать Маргарет камнями. Полицейские с трудом отбили её и взяли под стражу.

Причины такого поведения неизвестны. Возможно, женщина является приверженкой какого-то магического культа, адепты которого пьют кровь.

Убить ради "вкусняшки"

Кстати, вампиры, то есть любители крови, существуют во всём мире. Просто они не афишируют своего увлечения. Хотя не всегда это можно назвать увлечением. Пожалуй, всех вампиров можно поделить на три категории.

  • Первая их них — это маньяки, преступники, агрессоры. Они способны убить или ранить другого человека и "полакомиться" его кровью.

В одних случаях цель преступления — именно употребление крови, в других этот "ритуал" только сопутствует криминальному деянию. Как правило, все эти люди страдают серьёзными психическими расстройствами.

Вампиризм как хобби

 
  • Вторая категория — это относительно нормальные и адекватные люди, которым просто нравится вкус крови и которые могут испытывать некоторую физиологическую зависимость от этой субстанции.

По словам профессора Д. Дж. Уильямса из Университета штата Айдахо (США), обычно вампиры ни на кого не нападают и даже не кусают. Они ищут "доноров", которые добровольно соглашаются сделать надрез на коже, чтобы вампир мог нацедить себе оттуда немного крови. Нередко они проделывают это со своими сексуальными партнёрами.

Учёные предполагают, что тут имеет место некая физиологическая особенность — к примеру, определённые питательные вещества могут усваиваться организмом только когда они растворены в крови. Или же это последствия нехватки гемоглобина…

Источник сакральной энергии

  • Наконец, третья категория вампиров — это те, для кого вампиризм является частью их сакральных верований или ритуальных систем.

У некоторых народов, даже в Древней Руси, было принято после удачной охоты или битвы пить ещё теплую кровь убитого зверя или врага, наливая её в чашу. Если участников было много, чашу передавали по кругу. Иногда кровь пил только тот, кто "командовал парадом" — царь, князь или военачальник. Считалось, что таким образом к тебе перейдёт сила поверженного. Между прочим, по мнению специалистов, в крови содержится немало полезных организму веществ.

В наше время "ритуальные вампиры" могут быть среди готов, сатанистов. Они могут даже подражать вампирам из сказок и легенд — скажем, спать в гробах или намеренно избегать солнечного света. Эти представители "рода вампиров" убеждены, что питьё крови даёт им так называемую психическую энергию. По большей части они, правда, пьют кровь животных, а не других людей.

"Большинство вампиров уверены, что они такими родились, а не выбрали свою идентичность", — говорит профессор Уильямс.

Он утверждает, что число вампиров по всему миру доходит до нескольких тысяч. Возможно, в их занятии нет ничего плохого, если они не наносят кому-то реального физического или морального вреда.

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"Академия вампиров": трудно быть монстром
Редактор: Людмила Черткова
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