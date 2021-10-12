Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь

Считается, что кровь живых существ за исключением насекомых употребляют исключительно вампиры в голливудских фильмах ужасов. На самом деле это не так. На Земле существует немало народов, которые с удовольствием пьют кровь в качестве тонизирующего напитка, пищи или лекарства.

Граф Дракула

Красное лакомство с Крайнего Севера

Сложно даже представить ощущения жителя центральной России, которому во время совместной трапезы с представителями одного из народов Крайнего Севера предложат выпить свежую оленью кровь. При этом сами оленеводы на удивлённые взгляды своих гостей заявляют, что поступают подобным образом вовсе не из прихоти или жестокости, а исключительно в силу жизненной необходимости. Дело в том, что кровь — это уникальный источник многих жизненно важных витаминов, которые в суровых условиях Крайнего Севера местным народам взять больше негде. Во время перегона стада оленей, кроме их крови и мяса, другой пищи у оленеводов нет. Кровь питательна, содержит необходимый человеку гемоглобин, а также множество других полезных веществ.

Известно, что некоторые племена хантов, ненцев и эвенков используют кровь забитого оленя в качестве соуса к своим блюдам, подобно европейцу, не мыслящему употребление пищи без кетчупа или майонеза. При этом народы Крайнего Севера сильно обижаются, когда их в шутку называют вампирами. На подобные высказывания оленеводы обычно интересуются у гостя, употреблял ли он хоть раз в жизни гематоген. Услышав положительный ответ, ненец или эвенк тут же блеснёт эрудицией, заявив, что с древнегреческого языка данное слово переводится, как "рождающий кровь". Гематоген изготавливают из крови крупного рогатого скота, добавляя для вкуса сгущенку. Следовательно, все мы в той или иной степени "вампиры".

Коктейль для супермена

Таиланд

Современная история знает случаи, когда кровь живых существ употребляется в пищу не по необходимости, а в качестве дани моде. В частности, на Востоке считается, что нет лучшего лекарства от всех болезней, чем кровь змеи. Правда, в Азии, в отличие от народов Крайнего Севера, кровь пьют не в чистом виде, а приготавливая из неё своеобразный коктейль. В Таиланде большим спросом пользуется змеиная кровь, смешанная с молоком. Местные жители уверены, что её регулярное употребление в несколько раз увеличивает мужскую потенцию, тонизирует организм, превращая мужскую половину страны в настоящих суперменов. Кроме усиления мужской потенции, змеиная кровь считается великолепным средством при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также имеет уникальные противовоспалительные свойства. Тем не менее, туристам, бывающим в Таиланде, не рекомендуется пить змеиную кровь. Во-первых, это небезопасно, а во-вторых, чтобы почувствовать приписываемый данному напитку эффект, необходимо пить его регулярно, а не один-два раза на дегустации.

Кровавое меню

Масаи

Для того чтобы отведать напиток из крови, вовсе не обязательно ехать на Крайний Север или лететь в Таиланд. Практически в каждой стране мира существуют национальные блюда, в приготовлении которых используется кровь животных. В некоторых государствах планеты многие национальные блюда готовятся с добавлением крови. Например, в высокогорных районах Тибета загустевшая кровь яка является ежедневной едой местных жителей. В пищу кровь в горах употребляют по той же самой причине, что и на Крайнем Севере: из-за нехватки витаминов и скудного рациона питания.

Совсем иное дело — африканские племена Масаи. Аборигены прекрасно сложены, имея гибкие фигуры. Питаются представители данного народа в основном мясом, молоком и кровью животных. Когда их мучит жажда, масаи протыкают остриём стрелы сонную артерию коров, пьют их кровь, а затем закрывают рану затычкой из свежего навоза. Таким образом, и жажда утолена, и животное продолжает жить.

В свою очередь в Европе в ресторанах Финляндии, Норвегии и Ирландии "кровяной суп" является одним из самых популярных и очень полезных блюд. Во Франции с древнейших времен повара используют кровь животных как загуститель во время приготовления рагу из кролика. Настоящим деликатесом считается свиная кровь вперемешку с рисом для жителей Польши, а в средневековой Англии считалось, что употребление крови предупреждает туберкулёз.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.