Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали?

Известно, что журналисты и учёные прошлого не раз пытались давать футурологические прогнозы, но во многих случаях они попадали пальцем в небо. Между тем имеются примеры того, как будущее предсказывали люди, на первый взгляд совершенно не компетентные в этой области, например дети и подростки.

Любитель чтения

Один из героев романа Юрия Трифонова "Дом на набережной" Антон Овчинников списан с реального персонажа по имени Лёва Федотов. До сих пор историки и прочие исследователи его биографии не могут понять, каким образом этому подростку удалось так точно предсказать в своём дневнике основные события Великой Отечественной войны.

Лев Федотов был сыном ответственного партийного работника Фёдора Каллистратовича Федотова, благодаря чему семья получила квартиру в знаменитом московском Доме на набережной.

Лёва был болезненным и любил книги. Причём читал он не только художественную литературу, но и научно-популярную, историческую. С 17 лет Федотов принялся вести дневники, в которых писал не только о событиях собственной жизни, но и давал прогнозы на будущее. Причём в мировых масштабах.

Когда началась война, Лёва сам, несмотря на плохое здоровье, попросился добровольцем на фронт. Попал он туда лишь в 1943 году. И почти сразу же погиб: грузовик с призывниками подорвался на Курской дуге…

Тайна дневников

Незадолго до смерти мать Льва передала дневники сына его другу детства Михаилу Коршунову, который, как и Трифонов, стал писателем. Когда Коршунов обнародовал записи, это стало настоящей сенсацией: оказалось, погибший юноша заранее предвидел события, о которых знать никак не мог!

Вот, к примеру, запись от 5 июня 1941 года:

"Я думаю, что война начнётся или во второй половине этого месяца, или в начале июля, но не позже, ибо ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов. Я лично убеждён, что это будет последний наглый шаг германских деспотов…"

В шок впали и историки, которые исследовали дневник Федотова: они не понимали, каким образом рядовой советский школьник получил доступ к информации о сверхсекретном плане Гитлера "Барбаросса" и как он мог предвидеть весь ход войны. Так, он заранее перечислил все страны, которые впоследствии вошли в антигитлеровскую коалицию, предсказал штурм Берлина советскими солдатами…

Вспомним, что Интернета тогда не было и в помине. Отец Лёвы к тому времени уже скончался, так что юноша не мог получать никаких сведений о международной обстановке, кроме тех, что содержались в тогдашней прессе. А в прессе информация была весьма скудной и подвергалась тщательной цензуре.

К тому же накануне войны там публиковались в основном восторженные статьи по поводу советско-германского пакта о ненападении. К секретным архивам старшеклассника никто, разумеется, не подпустил бы.

Есть вероятность того, что он общался с кем-то из высокопоставленных взрослых, возможно, своих соседей по Дому на набережной, и от него узнавал об истинной политической обстановке. Но никто из ближайшего круга Льва Федотова не упоминал об этом. Да и откуда такая точность прогнозов? Разве предположить, что юноша обладал даром ясновидения?

Сочинение из дивана

А вот ещё одна странная история. Плотник из Британии по имени Питер Брекен, занимаясь починкой старого дивана в доме своего клиента, обнаружил загадочную находку.

Под диванной обивкой, между каркасом и поролоном, он увидел тетрадь. Внутри оказалось школьное сочинение, датированное 1969 годом. 11-летняя девочка, не указавшая своего имени, фантазировала на темы будущего.

В частности, она писала, что в будущем люди станут дистанционно открывать и закрывать двери при помощи кнопок и точно так же управлять телевизорами. У телефонов будут экраны, и когда ты станешь с кем-то разговаривать, собеседник будет видеть, как ты выглядишь и что делаешь. Поэтому перед тем как с кем-то поговорить по телефону, лучше привести себя в порядок.

Кроме того, девочка предсказывает, что люди будущего станут питаться особыми жевательными резинками и смогут сидеть на облаке. Пока такого вроде бы не наблюдается, но кто знает? Ведь "умными" домами и видеосвязью сегодня никого не удивишь. А под "облаком" могут подразумеваться виртуальные сервисы.

Дело в том, что в далёком 1969 году, так же, как и во времена Лёвы Федотова, ни о каких дистанционных технологиях, смартфонах или компьютерах большинство людей и слыхом не слыхивали. Возможно, о подобных разработках было известно в узких кругах специалистов, но откуда об этом знать обычной школьнице?

Не исключено, что у девочки, написавшей своё сочинение более 50 лет назад, присутствовали определённые провидческие способности. Но как это проверить? Шансов найти владелицу тетради сегодня крайне мало, даже если она ещё жива. Во всяком случае, пока не удалось выяснить ни имени девочки, ни того, каким образом её сочинение попало внутрь дивана.

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