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Футуролог объяснил, как достойно справиться со сложностями в новом году

Общество

Член Ассоциации футурологов, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов рассказал, как россиянам перебороть трудности 2022 года. По словам специалиста, сейчас люди живут в нестабильных средах.

Футуролог объяснил, как достойно справиться со сложностями в новом году

"Всё, что мы можем делать — это повышать свой потенциал, свою жизнеспособность, стойкость и конкурентоспособность. Либо в крайнем случае ориентироваться на то, чтобы хотя бы не подорвать это", — порекомендовал эксперт, слова которого приводит ФАН.

Как подчеркнул футуролог, главное отказаться от паники и адекватно оценивать происходящее. Основным вызовом нового года специалист назвал СМИ, которые распространяют негативное настроение. В качестве примера Кононов привёл события 1991 года, когда манипуляторы и лоббисты уничтожили страну.

Ранее врач-нарколог Сергей Нурисламов в интервью Pravda.Ru объяснил, как правильно пить в Новый год. Психотерапевт призвал не увлекаться алкоголем, поскольку из-за этого можно нарушить работу и питание хрящевой ткани, а также пропустить по-настоящему значимые моменты во время праздника. Например, поздравления от детей.

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Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось? / ЛУЧШИЙ СПОСОБ!
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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