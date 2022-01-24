Как научиться видеть осознанные сны

Осознанные сновидения — многие люди проявляют интерес к этому явлению, ведь это так заманчиво — спать и при этом контролировать сюжет сна.

Исходя из текущих научных исследований, осознание себя во сне происходит из-за того, что пробуждается префронтальная кора, активность которой обычно подавлена в состоянии сна.

Префронтальная кора отвечает за высшую психическую деятельность —

критическое мышление,

принятие решений,

самоконтроль.

Мы все ощущаем подавление префронтальной коры во время сна — нас не удивляет ничего, что происходит во время сна, даже самые фантастические сюжеты, зато после пробуждения и осмысления мы удивляемся, как могли воспринимать все это всерьёз. В том случае, если во время сна определённые части префронтальной коры вдруг "проснулись", мы можем испытать ощущение "инсайта", когда вдруг понимаем, что на самом деле спим и всё, что с нами происходит, нереально.

О том, что такое осознанные сновидения и как научиться их видеть, рассказали в интервью Pravda.Ru сотрудница лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина и психокинетик, изобретатель Денис Банченко, которые работают сейчас над совместным фундаментальным научным исследованием сознания.

— Как распознать осознанные сновидения?

Татьяна Блохина: Осознанные сновидения — это настолько волнующий и особый опыт, что если вы испытывали это состояние, то, скорее всего, хорошо запомнили. Обычно выделяют несколько уровней осознанности и контроля:

спящий понимает, что он спит;

спящий помнит, что происходило с ним в бодрствовании;

спящий может действовать согласно заранее продуманному плану;

спящий может совершать действия по своему желанию и менять сюжет сна.

Опытные "сновидцы" обычно составляют специальный план на осознанный сон, состоящий из нескольких действий. Он помогает выполнить задуманное и не проснуться от сильных эмоций.

Денис Банченко: Осознанный сон возникает и считается осознанным тогда, когда в момент активной работы подсознания просыпается сознание личности. Но не просто просыпается, а ему становится доступна память и все отделы, за исключением моторных, отвечающих за управление конечностями. В остальных случаях это фаза быстрого сна с частичным осознанием, когда, скажем, вам недоступна память о самом себе, своих параметрах, когда у вас не получится в полной мере самоидентифицироваться.

Приведу пример, однажды летним днём я заснул на балконе, проснулся и пошёл на кухню заниматься своими делами, ничего не подозревая. Проснулся в той же одежде, что и уснул, в том же месте с точностью до деталей. Некоторые люди проверяют фазу парадоксального сна, щипая себя. Но в таких глубоких состояниях это совершенно не работает, ибо чувствуются не только щипки, но и работает обоняние, слышны звуки. Наконец, не обнаружив в квартире никого, включая кота, который сам никогда никуда не уходил, я насторожился. Когда, наконец, осознание того, где именно я нахожусь, стало у меня полным, выйти из него я не смог. Только перепробовав все возможные методы, я смог вернуться и проснуться по-настоящему.

— Как научиться видеть такие сны самому, какие есть техники, способы контроля над сном?

Татьяна Блохина: Для новичков можно предложить несколько ключевых методик настройки на осознанные сновидения.

Для начала нужно начать обращать внимание на свои сновидения, для этого нужно завести дневник снов. Записывать то, что приснилось, плюс к этому фиксировать свои эмоции, персонажей сна, место действия и другие важные моменты.

Далее надо подключать осознанность в бодрствовании — делать проверки реальности в течение дня, задавать себе вопрос — не сон ли это. Для этого можно даже поставить специальные будильники. Либо выбрать действие, при котором вы обязательно будете делать проверку реальности. К примеру, каждый раз, когда смотрите на часы, заодно спрашиваете — не сон ли это? Как я тут оказался? Для напоминания о проверке реальности также подойдёт какая-то вещь или аксессуар — например, кольцо, браслет, стикер на работе и дома.

Всякий раз, замечая их, думайте о своем желании увидеть осознанный сон и проводите проверку реальности.

Также хорошо сработает интересный план на осознанный сон — подумайте, что вы хотите такое там сделать.

Полетать?

Повидаться с любимым актером?

Поговорить с Эйнштейном?

Цель должна вас захватывать, чтобы мотивировать на осознание. Сформируйте чёткий план на сон, где первым пунктом желательно поставить проверку реальности — попробовать проткнуть рукой стену, подышать с зажатым носом и сделать любое другое действие (но желательно безопасное для себя и окружающих), которое в реальности невозможно. Также может сработать самовнушение.

Перед сном повторите с уверенностью, что вы сможете сегодня увидеть осознанный сон. Повторите свой план. Из тактических действий поможет также поставить будильник примерно через 4,5 часа после засыпания. Проснуться, немного пробудиться (например, сходить в туалет), можно ещё раз повторить план и внушение на осознание. И далее засыпать с параллельным наблюдением своего состояния. Но будьте осторожны с подобной практикой, так как такими действиями вы фактически нарушаете нормальную картину сна, потому не стоит практиковать такие прерывания сна часто, а делать лучше в те дни, когда сможете потом выспаться.

Не расстраивайтесь, если с первых дней или недель у вас не получилось увидеть осознанный сон, не сдавайтесь после первых попыток, чтобы не сформировать негативную обратную связь.

Есть также другая ситуация — "эффект новичка", когда на волне воодушевления удаётся увидеть осознанный сон почти в первую же ночь. Но если бросить проводить все необходимые практики, то эффект быстро исчезнет, так что стоит продолжать. Это только общие подходы и основные моменты, которые помогут осознанию во сне.

Денис Банченко: Новичкам я бы дал такой совет, несмотря на кажущуюся несерьёзность, с которой свойственно обывателям относиться к осознанным сновидениям, область эта более чем серьёзная, а после определённого порога становится и опасной.

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