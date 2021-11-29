В США переименовали НЛО и попросили денег на их поиск

Американские военные в очередной раз занялись феноменом НЛО — поводом для этого послужил последний доклад о космических пришельцах.

В США подошли к делу ответственно и создали для этого особо секретный следственный отдел AOIMSG — "Группа по идентификации и синхронизации отслеживания летающих объектов". Под приказом о его создании уже стоит подпись заместителя министра обороны Кэтлин Хикс.

Этот приказ, как сообщило BBC News, появился на свет после секретного отчёта американской разведки о космических пришельцах. Проблема в том, что нет никаких доказательств или даже оснований делать однозначный вывод о возможности существования именно инопланетных НЛО.

Разбор ситуаций таков — из 144 зафиксированных американскими разведчиками с 2004–2020 годах неких летательных объектов

один оказался в итоге воздушным шаром;

по остальным 143 есть только предположения: "Это тоже шар, но который современные американские технологии идентифицировать не смогли" (вывод — дайте больше денег).

Также причинами "неидентификации" называются сбой оборудования для наблюдений, странные атмосферные явления, русские (куда ж без нас!) с новыми супертехнологиями. Вывод — дайте больше денег, конгрессмены!

Другие феномены НЛО, в том числе заснятые военными лётчиками НАТО, стран ЕС и т. п. вблизи полигонов, оставили вопрос "Что это было?" открытым.

Напомним, в прошлом году Пентагон опубликовал снятое пилотами морской авиации и до сих пор не объяснённое видео объектов, двигавшихся по воздуху с невероятной скоростью, а потом непостижимым образом исчезнувших из вида.

Американцы вполне логично заподозрили в этом не происки инопланетян, а нормальные действия земных противников, разработавших или заполучивших технологии, пока неизвестные США.

В основном все версии крутились вокруг факта, что прошлым летом Китай испытал гиперзвуковой аппарат, способный запускать "из себя" ракеты на скорости, в пять раз превышающей скорость звука. Вашингтон стал усиленно рефлексировать на тему, "кроме Москвы, ещё и у Пекина появились технологии, которые в США пока не успели разработать".

Перед военными и разведчиками, которые войдут в штат AOIMSG, видимо, будет поставлена одна задача — пристально следить за НЛО китайского происхождения.

А пока специалисты ввели новый термин для НЛО. Раньше UFO — неопознанный летающий объект, а теперь UAP — неопознанный воздушный феномен. Логично, чтобы не "сесть в лужу", когда этот феномен окажется… необычным облаком, например.

А ещё стало понятно, что директор Национальной разведки и Пентагон создадут новую стратегию "сбора данных для стандартизации представления данных об НЛО". Так что, судя по комментариям политиков, всё это должно спасти "авиацию США и всего мира" от этого… "они ещё сами не поняли чего".

Ладно бы они действительно НЛО занимались…

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