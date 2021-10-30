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Автор Дмитрий Соколов

Где на территории бывшей Российской империи живут потомки снежного человека

Непознанное

Летом этого года американские СМИ опубликовали очередное фото снежного человека, пересекающего реку Каас в штате Мичиган. Несмотря на то, что этих загадочных существ в наши дни видят по всей планете, ещё ни разу не удавалось их поймать. В то же время известно, что в дореволюционной России снежного человека удалось не только приручить, но даже получить потомство…

 

Многодетная самка снежного человека

Согласно историческим хроникам, в начале XIX века на Кавказе охотники поймали самку снежного человека, подарив её князю по имени Ачба из Абхазии. Это неординарное событие послужило началом удивительной истории, достойной экранизации в лирической драме или триллере Голливуда. Снежная женщина оказалась более двух метров ростом, а её тело с головы до пят покрывал толстый слой длинной шерсти. Лицо было неприятным, имея приплюснутый нос и выдающуюся вперёд нижнюю челюсть. Тем не менее, князь был рад удивительному подарку, назвав снежную женщину Заной.

Опасаясь возможного проявления агрессии, необычное существо разместили в глубокой яме, которую обнесли высоким забором. Первое время пленница вела себя нервно, но со временем присмирела, привыкнув жить в человеческом обществе. Спустя месяц самку снежного человека подняли из ямы, поселив в специально построенном для неё шалаше. Самое невероятное, что спустя несколько лет Зана научилась вполне сносно выполнять нехитрую работу по дому и понимать речь людей. Единственное, к чему её так и не смогли приучить, это носить человеческую одежду. Зана с трудом согласилась лишь на набедренную повязку. При этом слуги и гости князя не переставали удивляться тому, что Зана с годами совершенно не старела. Умерла снежная женщина во время… родов четвёртого ребёнка. При этом, кто из слуг князя согрешил с Заной, установить так и не удалось.

Отец неизвестен

 

Скорее всего, дворня князя знала или, по крайней мере, догадывалась, кто является отцом детей снежной женщины. Однако до наших дней данная информация, к сожалению, не дошла. В то же время о потомстве Заны сохранилось достаточно много информации. Из её четверых детей первые двое умерли в младенчестве. Двое других маленьких реликтовых гоминидов у снежной женщины были забраны прислугой князя, и воспитывались при его дворе.

Один из выживших сыновей Заны по имени Хвит, как и положено потомку снежного человека, обладал высоким ростом, недюжинной силой и прожил семьдесят лет, скончавшись в 1954 году! По рассказам очевидцев, Хвит мог взять в зубы стул с сидящим на нём человеком и танцевать.

Его сестра, последний ребёнок снежной женщины, также благополучно достигла зрелых лет, прожив до 1920-х годов. У обоих детей Заны были свои собственные дети. В частности, дочь Хвита обладала выдающимися экстрасенсорными способностями. Она могла встать на газету босыми ногами и декламировать, что там написано. Девушка утверждала, что видит ногами и кожей.

Неудивительно, что в 2015 году британский учёный решил исследовать ДНК представителей этой семьи. Выводы были предсказуемыми. Оказалось, что ДНК потомков Заны не совпадает ни с ДНК человека, ни неандертальца. Определить, каким существом являлась снежная женщина, так и не удалось. Будем надеяться, что данную загадку сумеет разгадать современное человечество.

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Снежный человек: медведь, примат или инопланетянин?
Редактор: Людмила Черткова
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