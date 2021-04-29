Первым грин-карту в США получил снежный человек

Самым изучаемым фильмом в истории человечества стала кинопленка продолжительностью три с половиной минуты, большую часть которой занимают кадры осеннего пейзажа и скачущих на лошадях всадников. Приблизительно на третьей минуте подрагивающий объектив арендованной 16-миллиметровой видеокамеры Ciné-Kodak улавливает нечто странное.

Камера Боба Гимлина (Bob Gimlin) фиксирует крупную обезьяноподобную фигуру, передвигающуюся на задних лапах. Кажется, что существо смотрит прямо в камеру, а затем скрывается. Знаменитый фильм Паттерсона-Гимлина (Patterson-Gimlin) был снят в октябре 1967 года в густых лесах Северной Калифорнии.

Была ли та съемка доказательством существования снежного человек или надувательством с кадрами призраков, инопланетян и людей-ящериц?

86-летний Гимлин сказал репортеру издания Popular Mechanics: "Довольно долго это существо шло прямо, но на медведя не было похоже. Я всю свою жизнь провел в лесу. У меня нет никаких сомнений в том, что это было".

Это неуловимое, а может, и вымышленное животное в разных уголках планеты называют по-разному:

авдошка,

алмасты,

бигфут (Bigfoot — "большеногий"),

голуб-яван,

йети (Yeti),

йови (Yowie),

сасквоч (Sasquatch),

скунсовая обезьяна (Skunk Ape),

снежный человек,

чучуна,

энжей.

Существа из индейского фольклора

Среди североамериканских индейцев бытуют устные легенды, в которых рассказывается о похожих на приматов существах, обитающих в лесах. Порой они больше похожи на людей, а иногда — на обезьян. В мифологии племени квакиутл, которое в лучшие годы обильно расселилось на западном побережье Британской Колумбии, упоминается большая волосатая самка, живущая в труднодоступных горных лесах Dzunukwa.

Согласно мифам, большую часть времени она спит или охраняет свое потомство, поэтому ее редко видят. Слово Sasquatch происходит из языка халкомелем, на котором говорят несколько коренных народов, населяющих северо-запад Британской Колумбии.

В Калифорнии можно увидеть столетней давности пиктограммы, нарисованные йокутами, на которых изображено семейство гигантских существ с длинными лохматыми волосами. Существо Mayak datat очень напоминает снежного человека.

"Некоторые племена действительно любят бигфута, у них прекрасные отношения с ним, — полагает автор книги "Гиганты, каннибалы и монстры: бигфут в местной культуре" и археолог лесной службы США Кэти Московиц Стрейн (Kathy Moskowitz Strain). — Однако для других племен, таких как мивоки, он абсолютный великан-людоед (ogre), чудовище, и лучше всего оставить его в покое. Когда я вместе с членами племени оказывалась в местах, где происходило что-то странное, они всегда обвиняли в этом бигфута".

Бледнолицые видели неведомое не только после виски

В газетах 19-го и начала 20-го веков были целые рубрики, посвященные шахтерам, звероловам, золотоискателям и лесорубам, которые утверждали, что видели "диких людей", "медведей" и "обезьяньих людей".

Самый известный случай произошел в 1924 году, когда группа старателей, живших на склоне активного стратовулкана Сент-Хеленс в штате Вашингтон, заявила, что однажды поздно ночью на них напала группа "обезьяноподобных людей". Позже один из старателей признался, что ранее в тот же день он стрелял в этих существ.

Однако и тогда, и в 2006 году, когда вышла в свет книга "Исторический снежный человек" Чада Армента (Chad Arment), к свидетельствам старателей часто относились как к россказням по причине ненадежности самих свидетелей.

Попадались случаи, когда одно животное принимали за другое. "Бигфут" — распространенное прозвище для особенно крупных агрессивных медведей гризли, которые поедали крупный рогатый скот, овец и нападали на людей.

В 1958 году калифорнийский механик Джерри Крю (Jerry Crew) якобы обнаружил несколько огромных грязных следов, похожих на отпечатки ног больших приматов. В том же году Рэй Уоллес (Ray Wallace) также сказал, что напал на крупные следы, которые принадлежали "большеногому". После его смерти, последовавшей в 2002 году, выяснилось, что это был розыгрыш.

Исследования, облеченные в книги

В 1961 году натуралист Айвен Т. Сандерсон (Ivan T. Sanderson) опубликовал свою книгу Abominable Snowmen: Legend Come to Life — "Снежный человек. Ожившие легенды". В ней Сандерсон приводит в качестве доказательства существования "человекообразных" существ снимки отпечатков ступней, свидетельства очевидцев и образцы костей, включая североамериканского сасквоча и гималайского йети (хотя иные полагают, что йети — это абсолютно другой вид), обитающих на всех пяти континентах.

Работа Сандерсона удостоилась внимания биолога-эволюциониста из университета имени Джона Хопкинса, специализирующегося на изучении приматов, Уильяма Строса (William Straus), который на страницах журнала Science Magazine заявил, что качество фактологического материала Сандерсона "невероятно низко" и что приводимые им доказательства "совсем не убедительны". Тем не менее Строс признал, что было бы глупо и совершенно ненаучно утверждать, что существа, которых описывает Сандерсон, абсолютно не существуют.

Шесть лет спустя после выхода книги Сандерсона появился видеосюжет Паттерсона-Гимлина. Гимлин считает себя и Роджера Паттерсона крайне удачливыми парнями, потому что они смогли заснять мифическое существо, на короткое время возникшее в нескольких ярдах от них.

Ведущий специалист в области эволюции гоминоидов и костных структур приматов, профессор физической антропологии из университета штата Вашингтон Гровер Кранц (Grover Krantz) верил в сасквоча. Его непоколебимая вера исходила от свидетельств очевидцев, походки существа из фильма Паттерсона-Гимлина и, что наиболее важно, анатомической структуры найденных следов.

Йети

Его рабочая теория заключалась в том, что сасквоч был частью семьи гоминидов, той же самой, которую люди делили с обезьянами, и был потомком гигантских видов давно вымерших приматов, некогда обитавших в Азии, которые получили название гигантопитеков (Gigantopithecus). Миллионы лет назад данный род человекообразных обезьян пересек Берингов пролив, когда он еще сухопутным мостом связывал Азию с Северной Америкой, и укоренился на этих просторах.

Коллеги поспешили обвинить Кранца во всех тяжких. В эпоху торжества позитивизма и материализма точно так же нелепо верить в существование снежного человека, как в Средневековье отрицать присутствие сатаны. Пришлось распрощаться с академической карьерой, когда он не получил положенной должности в штате Вашингтон. Кранц прекрасно осознавал, что единственный способ убедить ученых в существовании этого примата — это отыскать его тело.

Кранц, как известно, дневал и ночевал в реликтовых лесах на северо-западе побережья Тихого океана, охотясь на снежного человека с оружием в руках. Такого рода убийство не противоречило букве закона.

"Пока не установлено, что сасквоч существует, — написал однажды Кранц. — Принятие законов против нанесения вреда сасквочам в настоящее время имеет немного больше смысла, чем защита единорогов".

Скончавшийся в 2002 году Кранц был уважаем научным сообществом за его работы по эволюции приматов, но был поднят на смех за его веру в снежного человека. Однако еще при жизни Кранца и тем более после его кончины появлялось все больше свидетельств очевидцев, а также фильмов и книг о снежном человеке, некоторые из которых были написаны очень авторитетными исследователями.

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