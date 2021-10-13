Парк Юрского периода: где в России обитают доисторические монстры

Какой мальчишка не мечтает, подобно героям романа Артура Конан Дойла "Затерянный мир", отправиться на поиски горного плато, населённого динозаврами, или оказаться в настоящем парке Юрского периода. При этом самое невероятное заключается в том, что в России в наши дни существуют места, где очевидцы не раз наблюдали подобных доисторических существ.

Озеро Лох-Несс, Шотландия

Несси Ладожского озера

Самым известным местом Земли, где предположительно обитает представитель вымершего семейства плезиозавров, является шотландское озеро Лох-Несс. При этом отечественные этнографы в свою очередь утверждают, что популярное у жителей севера России Ладожское озеро также может похвастаться собственным доисторическим водоплавающим монстром. Описания встречи с ним собрал известный путешественник, писатель и исследователь тайн Карелии А. М. Попов.

По его словам, последний случай наблюдения ладожской Несси произошёл в начале 2000-х годов. На берег озера для оценки его состояния приехали экологи, разбив на берегу водоёма лагерь. Под вечер из воды неожиданно показалась голова с зубастой пастью, расположенная на толстой шее. При этом волны, поднимаемые таинственным животным во время перемещения в воде, говорили о том, что его туловище должно быть не менее 20 метров в длину. К счастью, считавшийся вымершим монстр не заметил людей, скрывшись в водах Ладожского озера.

В то же время известно, что чаще всего Несси Ладожского озера рыбаки видят в прибрежных водах острова Мантсинсаари Питкярантского района Карелии. Желающие пощекотать себе нервы могут самостоятельно посетить посёлок, расположенный на острове и, наняв лодку, отправиться на фотоохоту за доисторическим монстром. Правда, занятие это совсем не безопасное.

Дракон Берендеева болота

Переславль-Залесский

Существует легенда о необычном монстре и в центральной России. Причём обитает данное чудовище в достаточно загадочном, можно сказать мистическом, месте. Речь идёт о знаменитом Берендеевом болоте, расположенном неподалеку от Переславля-Залесского, входящего в перечень городов Золотого кольца России. Во второй половине 1960-х годов на территории болота археологи неоднократно находили предметы, датирующиеся возрастом от пяти до десяти тысяч лет до нашей эры.

По преданию, в древности на болоте жило легендарное племя Берендеев, считавшихся волшебниками. При этом сотрудники торфяного завода, в советские годы работавшего в близлежащем посёлке, утверждали, что не раз видели на болоте ящера, внешне похожего на крокодила. Весной 2010 года на поиски "потомков" монстра была организована экспедиция журналистов с участием автора материала.

В центр болота вела узкая песчаная насыпь, справа и слева от которой простиралось бескрайнее болото. Пройдя порядка двух километров, участники экспедиции стали замечать по краю насыпи крупные норы диаметром около метра. При этом определить, какое животное их создало, не представлялось возможным. Но самое удивительное было дальше.

Ещё через пятьсот метров из болота слева от членов экспедиции выпрыгнуло некое создание размером с крупного тюленя. Существо перелетело через узкую насыпь и скрылось в воде справа от неё. К сожалению, больше монстр участникам экспедиции не показался, и сфотографировать его не удалось.

Подняв исторические архивы, исследователи выяснили, что на севере страны в средневековье обитали существа "гивоиты". Их писания встречаются у европейских путешественников, а в 1582 году данные монстры, похожие на крокодилов, напали на Псков и, как гласит летопись, "поели там множество людей". В свою очередь биологи считают, что это ихтиостеги — нечто среднее между рыбой и амфибией.

Официально данное вымершее животное имело зубастую пасть, две мощные лапы, толстый хвост и крупное тело. Считается, что отдельные особи данного доисторического существа могли выжить в заболоченных озёрах севера и центральной части России, но встреча с ними очень опасна.

Якутский чёрт кусается!

Якутия

Одним из самых красивых, но труднодоступных уголков России является Якутия. Это край алмазов и тысячи озёр с крайне суровым климатом. У местных охотников существует легенда о "Лабынкырском чёрте", который живёт в местных озёрах.

Примечательно, что встречи с данным загадочным существом начались задолго до появления первых упоминаний о плезиозавре из озера Лох-Несс в Шотландии и продолжаются до сих пор. Как неоднократно заявляли журналистам очевидцы встречи с якутским монстром, которых за последние несколько десятков лет насчитывается более тридцати, "Лабынкырский чёрт" имеет длину туловища около семи метров, а крупная голова обладает пастью с клювом. При этом данный монстр крайне агрессивен. Однажды оно съело собаку, а люди чудом спаслись бегством. В целом "Лабынкырский чёрт" подпадает под описание сразу нескольких водоплавающих доисторических ящеров.

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