Новинки российского оружия: факты и легенды

Новейшее оружие России: разрушение мифов

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в прямом видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о рассекреченных разработках новейшего российского вооружения — лазерного и кинетического, сравнил возможности современного оружия разных стран и рассмотрел возможность превращения следующей войны в войну роботов — дронов и танков, управляемых на расстоянии.

— Наши геополитические оппоненты в последние годы много говорят, что Россия стоит на грани создания новых видов вооружения, поэтому надо ее бояться, скоро она создаст боевые лазеры, построит лунную станцию и будет держать под прицелом весь мир. Виктор Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, эти утверждения?

— Мой комментарий: с обеих сторон СМИ абсолютно не в теме ведущихся разработок. Но так как надо накручивать рейтинги, они всё время изобретают новые ужасы перспективных вооружений и запугивают своих читателей, слушателей и зрителей. На самом деле, конечно, развитие систем вооруженной борьбы — процесс непрерывный, и очередной этап просто происходит на наших глазах.

В частности, один из важных элементов этого этапа — разработка системы вооружения на новых физических принципах. Это не значит, что российские физики в секретных лабораториях открыли какие-то новые фундаментальные физические законы и теперь собираются применять их в военном деле. Конечно, нет.

Все открытия физиков всему миру известны, все физические законы, абсолютно точно, нарушаться не могут. Речь идет о том, что некоторые физические явления, ранее не используемые в системах вооружений, сегодня пытаются использовать в военных целях.

Наверное, лазерное оружие уже всем набило оскомину. Его применение, реальное использование в системах вооружения началось еще в 70-е годы прошлого века. Комплексы с использованием лазеров были созданы в Советском Союзе. Один из них достаточно известен — комплекс сжатия на гусеничном шасси основного танка, который был предназначен для выведения из строя оптико-электронных приборов и зрения противника.

Еще один такой комплекс был создан на базе боевой машины пехоты, он серийно производился и даже поставлялся в войска. Назвать это лазерной пушкой язык не поворачивается, поскольку он позволяет выводить из строя оптико-электронные приборы и зрение в пределах прямой видимости. Дальность его действия также обусловлена и параметрами атмосферы в конкретном районе.

Сейчас это направление развивается достаточно активно за рубежом и у нас. Такие устройства более высокой мощности устанавливаются на борту самолетов, например, США и России. Проводятся опыты по выводу из строя оптико-электронных приборов на спутниках, оптико-электронной разведки оппонентов, также пытаются сделать это оружием для поражения реальных целей, например, ракет класса земля-воздух или воздух-воздух.

Есть у американцев один проект, который использует такую лазерную пушку, с отдельной энергетической установкой, которая обеспечивает ее накачку перед выстрелами на корабле. Ее предполагается использовать для борьбы с противокорабельными ракетами и, возможно, беспилотными летательными аппаратами. Но это всё не серийное производство, оно находится только на стадии научно-исследовательских и конструкторских работ как у нас, так и за рубежом.

— Насколько эффективна такая пушка? Ведь она работает только в пределах визуального поля.

— Естественно, лазерный луч действует только в пределах дальности прямой видимости, то есть за горизонтом его действия, по определению, нет. Это первый недостаток таких систем. Второй недостаток — очень большое влияние конкретных погодных условий, состояния атмосферы в местах применения. Например, в дождь и снегопад эта система не работает. В туман ее действие резко осложняется и т. д.

Кроме того, требуется мощная энергия для накачки лазеров, которые действительно могут поражать цели, а не просто блокировать работу оптико-электронных приборов. Например, на корабле энергетическую установку, которая бы обеспечивала достаточную длительность работы такого лазера, еще как-то можно обеспечить, на самолете — уже проблематично, на автомобилях — еще больше проблем.

Западные политики и военные очень сильно всполошились из-за того, что, дескать, у россиян есть разработка, позволяющая освещать полярные города. В частности, в Дипломатической академии Франции в 93-94-м годах это активно обсуждалось. Речь шла об эксперименте, но военные восприняли это как демонстрацию мощи и возможности в дальнейшем фокусировки луча вплоть до лазерного. Что это такое?

Этот проект появлялся то ли в "Технике молодежи", то ли еще в каком-то нашем научно-популярном журнале в качестве идеи разместить на орбите отражающее зеркало и затем, перенаправляя на Землю солнечное излучение, освещать за Полярным кругом наши города, которые по полгода находятся в темноте. Но когда такие проекты, озвученные в СМИ, начинают читать инженеры, технологи и физики, то они сразу понимают, что всё это нереализуемо. Есть законы физики, которые нарушать никто не может, в том числе и во Французской академии.

— Американцы же первыми заговорили о том, что они собираются ставить боевые лазеры на орбите?

— Да, совершенно верно, это "Стратегическая оборонная инициатива", рейгановская программа. На нее повелись некоторые наши политические руководители, к сожалению, не слишком разбирающиеся в физике процессов. Слава Богу, мы не пошли по этому пути, но какие-то средства были затрачены на попытки создания систем противодействия.

— Мы отстаем по беспилотным летательным аппаратам?

— Наше отставание понятно чем обусловлено: когда порядка 20 лет армию и промышленность не финансируют, разработки прекращаются. В Советском Союзе продвижение с беспилотными летательными аппаратами было не хуже, чем у стран-оппонентов. Были беспилотники дальнего действия и ближнего тактического типа. Вполне на уровне того времени были аппараты.

Затем эта работа прекратилась. За это время беспилотники шагнули далеко вперед за счет внедрения новых технологий. Сейчас мы, действительно, находимся в положении догоняющих, но догоняем довольно успешно. По беспилотным летательным аппаратам разведки, на тактическом уровне мы практически вышли или приближаемся к необходимому уровню.

— Западные СМИ пишут о минировании Россией побережий США ядерными боеприпасами. Что вам об этом известно?

— Мне известно только то, что в СМИ, как правило, работают много людей, которых называют городскими сумасшедшими. Они абсолютно не в теме, но умеют поднимать виртуальное цунами в СМИ, раздувать страхи и т. д.

Мне абсолютно точно известно, что в свое время американцы создали на границе между ФРГ и ГДР ядерный минный пояс. Я тогда командовал батальоном группы советских войск. С моим подразделением проводилось учение по преодолению и захвату ядерных минных заграждений. Вот это точно абсолютно. Наводило нас на эти закладки-колодцы специальное подразделение. Это реально было. Это тактическое ядерное оружие. Это делали американцы.

Что касается наших ядерных закладок вдоль побережья США, ну это полный бред сумасшедшего журналиста.

Беседовал Александр Артамонов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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