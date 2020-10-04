Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Анна Смирнова

Что полезно для кожи: список ингредиентов для осеннего ухода

Осень необходимо встретить так, чтобы подарить коже как можно больше пользы. Благо, для этого есть все необходимые продукты, а именно овощи и фрукты, которые, действуя изнутри, также отвечают за состояние кожных покровов.

Что полезно для кожи: список ингредиентов для осеннего ухода

Но и обойтись без уходовых средств не получится: после знойного лета, сухости воздуха, морской соленой воды и иссушающих солнечных лучей — составляющих повреждения гидролипидной мантии, коже просто необходима помощь.

И вернуть ей потерянную влагу — задача номер один.

Мы составили список из семи ингредиентов, которые должны оказаться в формуле вашего крема, сыворотки или маски.

Гиалуроновая кислота

Она является естественным компонентом нашего организма, действуя как губка, которая занимается распределением влаги, ее накоплением и хранением.

Эксперты знают о первоочередности уходовых средств на основе этой ценной молекулы, поэтому стараются находить различные способы по доставке ее в организм.

Ниацинамид

При помощи этого вещества, которое представляет собой, по сути, форму витамина В3, можно исправить множество приобретенных несовершенств, начиная от гиперпигментации и заканчивая сужением пор, предотвращением высыпания и даже разглаживанием небольших морщин.

В общем, ниацинамид — универсальная вещь, которой по плечу решение множества проблем.

Однако с ним следует быть внимательным, поскольку не исключена негативная реакция дермы на вещество.

Поэтому, если вместо успокоительного воздействия на коже появляется раздражение, сыпь, шлушение — лучше отказаться от его применения.

Мочевина

Поскольку проводить большинство пилингов в сентябре, который в последние годы больше похож на продолжающийся август, не стоит, то можно попробовать мочевину, которая одновременно сможет заменить кислоты, но при этом сбережет гидролипидную мантию кожи.

Ведь для мягкого пилинга — это как раз то, что надо.

Пробиотики и пребиотики

Если вы думали, что они нужны исключительно для здоровья и идеального функционирования кишечника, то вы заблуждались.

Оба этих вещества идеальны и для кожи: восстанавливая ее микробиом и гидролипидную мантию, пребиотики и пробиотики сводят раздражение практически к нулю, придавая коже здоровый и сияющий вид.

Пептиды

Эти небольшие участки аминокислот в косметологии часто называют "дронами" благодаря их умению доставлять необходимые вещества точно по адресу, а именно в самые глубокие слои кожи, где они и активизируют свои функции для ее красоты и здоровья.

Витамин С

Он известен как витамин из той самой знаменитой группы антиоксидантов, которые стоят на страже организма в целом и кожи, в частности, не давая свободным радикалам повреждать клетки и предотвращая проявление прожитых лет.

Дерматологи рекомендуют начать не с обычной, всем известной "аскорбинки", а с жирорастворимой, некислотной формы витамина, поскольку для кожи эта форма будет максимально эффективной.

Бакучиол

Это — растительный аналог ретинола (витамина А), также влияющего на генную экспрессию, которая отвечает за деление клеток и синтез коллагена. При этом работает он более деликатно, нежели ретинол, не раздражая кожу и восстанавливая повреждения максимально бережно.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы красота уход за кожей
Новости Все >
Судан пришел к миру после 17-летней войны
Ерёменко пропустил матч с "Сочи" из-за несчастья в семье
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
УЕФА заставил "Зальцбург" играть в Израиле. Итог - вспышка "ковида"
Карпин объяснил, за что его удалили после матча с "Сочи"
Заболотный ударом через себя принёс "Сочи" победу над "Ростовом"
Алиев потребовал от Франции извинений за слова Макрона
Россия готова помочь урегулировать конфликт в Карабахе
Дрю Бэрримор призналась в употреблении наркотиков с 12 лет
Папа Римский подверг критике действия властей мировых стран
Последние материалы
Что полезно для кожи: список ингредиентов для осеннего ухода
Судан пришел к миру после 17-летней войны
Ерёменко пропустил матч с "Сочи" из-за несчастья в семье
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Windows 10 добавят опцию архивации приложений
УЕФА заставил "Зальцбург" играть в Израиле. Итог - вспышка "ковида"
Карпин объяснил, за что его удалили после матча с "Сочи"
Заболотный ударом через себя принёс "Сочи" победу над "Ростовом"
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Алиев потребовал от Франции извинений за слова Макрона
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.

Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.

Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Новости Севастополя
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Российский шоу-бизнес
Миро осудила покойную дочь Владимира Конкина
Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров
Комментарии
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Керчи закрылась паромная переправа
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Сергей Сухинов: "Инопланетные плазмоиды подарили нам пирамиды"
Маркедонов: какова роль России в армяно-азербайджанском конфликте
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Юрий Кнутов: если победят мусульмане в Нагорном Карабахе, экстремизм усилится
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
На Украине решили отменить пенсии через 15 лет
Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
Лера Кудрявцева доказала в суде, что Андрей Разин клеветник
Лера Кудрявцева доказала в суде, что Андрей Разин клеветник
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников