Что полезно для кожи: список ингредиентов для осеннего ухода

Осень необходимо встретить так, чтобы подарить коже как можно больше пользы. Благо, для этого есть все необходимые продукты, а именно овощи и фрукты, которые, действуя изнутри, также отвечают за состояние кожных покровов.

Но и обойтись без уходовых средств не получится: после знойного лета, сухости воздуха, морской соленой воды и иссушающих солнечных лучей — составляющих повреждения гидролипидной мантии, коже просто необходима помощь.

И вернуть ей потерянную влагу — задача номер один.

Мы составили список из семи ингредиентов, которые должны оказаться в формуле вашего крема, сыворотки или маски.

Гиалуроновая кислота

Она является естественным компонентом нашего организма, действуя как губка, которая занимается распределением влаги, ее накоплением и хранением.

Эксперты знают о первоочередности уходовых средств на основе этой ценной молекулы, поэтому стараются находить различные способы по доставке ее в организм.

Ниацинамид

При помощи этого вещества, которое представляет собой, по сути, форму витамина В 3, можно исправить множество приобретенных несовершенств, начиная от гиперпигментации и заканчивая сужением пор, предотвращением высыпания и даже разглаживанием небольших морщин.

В общем, ниацинамид — универсальная вещь, которой по плечу решение множества проблем.

Однако с ним следует быть внимательным, поскольку не исключена негативная реакция дермы на вещество.

Поэтому, если вместо успокоительного воздействия на коже появляется раздражение, сыпь, шлушение — лучше отказаться от его применения.

Мочевина

Поскольку проводить большинство пилингов в сентябре, который в последние годы больше похож на продолжающийся август, не стоит, то можно попробовать мочевину, которая одновременно сможет заменить кислоты, но при этом сбережет гидролипидную мантию кожи.

Ведь для мягкого пилинга — это как раз то, что надо.

Пробиотики и пребиотики

Если вы думали, что они нужны исключительно для здоровья и идеального функционирования кишечника, то вы заблуждались.

Оба этих вещества идеальны и для кожи: восстанавливая ее микробиом и гидролипидную мантию, пребиотики и пробиотики сводят раздражение практически к нулю, придавая коже здоровый и сияющий вид.

Пептиды

Эти небольшие участки аминокислот в косметологии часто называют "дронами" благодаря их умению доставлять необходимые вещества точно по адресу, а именно в самые глубокие слои кожи, где они и активизируют свои функции для ее красоты и здоровья.

Витамин С

Он известен как витамин из той самой знаменитой группы антиоксидантов, которые стоят на страже организма в целом и кожи, в частности, не давая свободным радикалам повреждать клетки и предотвращая проявление прожитых лет.

Дерматологи рекомендуют начать не с обычной, всем известной "аскорбинки", а с жирорастворимой, некислотной формы витамина, поскольку для кожи эта форма будет максимально эффективной.

Бакучиол

Это — растительный аналог ретинола (витамина А), также влияющего на генную экспрессию, которая отвечает за деление клеток и синтез коллагена. При этом работает он более деликатно, нежели ретинол, не раздражая кожу и восстанавливая повреждения максимально бережно.