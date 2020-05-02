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Автор Анастасия Антохина

Как правильно делать маникюр и педикюр в домашних условиях

Красота

Делать маникюр и педикюр в домашних условиях - отличный навык, который пригодится и во время карантина, и даже после него.

Следуйте нашим простым инструкциям, и вскоре даже самый внимательный маникюрный Шерлок назовет вас профессионалом.

Маникюр

  •  Дезинфекция инструментов - важный подготовительный этап, пренебрегать которыми не стоит даже в домашних условиях. Если у вас нет специального средства, то сделать это можно обычным спиртом или спиртосодержащим раствором. Есть еще вариант: металлические инструменты можно прокипятить.
  • Если на ногтях еще осталось старое покрытие, удалите его. Выбор средств велик, но жидкости, содержащие ацетон, быстрее всего справятся с растворением лака. После снятия покрытия советуем нанести восстанавливающее средство (гель, крем) для ногтей и кутикулы.
  • Забудьте про ножницы и щипчики. Лучше укорачивать ногти и придавать им нужную форму исключительно с помощью пилочки. Выбирайте стеклянную или абразивную. Грубые металлические пилочки могут легко повредить ногтевую пластину. Работайте пилочкой медленно, двигаясь от края ногтя к его центру. Для правильного формирования свободного края советуем оставлять длину хотя бы в миллиметр.
  • Итак, самый приятный шаг - теплая ванночка для ногтей. По желанию добавьте морскую соль или любые ароматические масла. Они отлично подготовят кутикулу и кожу вокруг к следующим этапам. 3 - 5 минут будет достаточно.
  • Помните главное правило при работе с кутикулой. Отодвигание кутикулы без механического удаления способствует замедлению ее роста. Если в совокупности использовать специальное масло для околоногтевой кожицы, то она становится еще более тонкой. Обрезной маникюр, напротив, провоцирует активный рост кутикулы.

Если вы всегда использовали ножницы или щипчики, и отказ от них кажется вам невозможным, то проведите эксперимент. Два месяца без механических инструментов, и результат вас удивит.

Ежедневно увлажняйте кутикулу маслом, а в процессе маникюра отодвигайте ее апельсиновой палочкой. Боковые валики (кожу с обеих сторон ногтя) раз в неделю шлифуйте пилочкой.

  •  Для того, чтобы маникюр держался дольше, а поверхность была гладкой, следует обезжирить ногти специальным средством перед нанесением базового покрытия. Лак перед открытием трясти не стоит, иначе все образовавшиеся пузырьки воздуха окажутся на пальцах. Важен и временной интервал между нанесением слоев - не менее 5 минут. Чтобы не испачкать боковые валики, предварительно намажьте их вазелином. Тогда с удалением лишнего справится обычный ватный диск.
  • Если у вас нет закрепителя лака (защищает от сколов и трещин), то заключительным этапом опустите ногти в холодную воду на несколько минут.

Педикюр

  1. Убедитесь, что вы не забыли продезинфицировать инструменты. 
  2. Начните педикюр с теплой ванночки для ног. Кожу на ступнях легко размягчить, добавив в воду морскую соль или пищевую соду и удалив огрубевшие участки мелкозернистой пемзой (важно водить в одном направлении, иначе кожа станет шершавой уже на следующий день).
  3. Кутикула на пальцах ног еще тоньше, чем на руках, поэтому ножницы или щипчики использовать не стоит. Лучше отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой. Тем более, что после ванночки сделать это очень легко.
  4. А укоротить длину можно и обрезным методом. Но лучше срезать ноготь в несколько этапов. Так шанс повредить ногтевую пластину минимален. Избежать врастания ногтей поможет прямая форма, а уголки можно немного закруглить.
  5. Накрасить ногти лаком гораздо проще, если надеть разделительные подушечки.

 

Фото: vplate.ru

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