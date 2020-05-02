Как правильно делать маникюр и педикюр в домашних условиях
Делать маникюр и педикюр в домашних условиях - отличный навык, который пригодится и во время карантина, и даже после него.
Следуйте нашим простым инструкциям, и вскоре даже самый внимательный маникюрный Шерлок назовет вас профессионалом.
Маникюр
- Дезинфекция инструментов - важный подготовительный этап, пренебрегать которыми не стоит даже в домашних условиях. Если у вас нет специального средства, то сделать это можно обычным спиртом или спиртосодержащим раствором. Есть еще вариант: металлические инструменты можно прокипятить.
- Если на ногтях еще осталось старое покрытие, удалите его. Выбор средств велик, но жидкости, содержащие ацетон, быстрее всего справятся с растворением лака. После снятия покрытия советуем нанести восстанавливающее средство (гель, крем) для ногтей и кутикулы.
- Забудьте про ножницы и щипчики. Лучше укорачивать ногти и придавать им нужную форму исключительно с помощью пилочки. Выбирайте стеклянную или абразивную. Грубые металлические пилочки могут легко повредить ногтевую пластину. Работайте пилочкой медленно, двигаясь от края ногтя к его центру. Для правильного формирования свободного края советуем оставлять длину хотя бы в миллиметр.
- Итак, самый приятный шаг - теплая ванночка для ногтей. По желанию добавьте морскую соль или любые ароматические масла. Они отлично подготовят кутикулу и кожу вокруг к следующим этапам. 3 - 5 минут будет достаточно.
- Помните главное правило при работе с кутикулой. Отодвигание кутикулы без механического удаления способствует замедлению ее роста. Если в совокупности использовать специальное масло для околоногтевой кожицы, то она становится еще более тонкой. Обрезной маникюр, напротив, провоцирует активный рост кутикулы.
Если вы всегда использовали ножницы или щипчики, и отказ от них кажется вам невозможным, то проведите эксперимент. Два месяца без механических инструментов, и результат вас удивит.
Ежедневно увлажняйте кутикулу маслом, а в процессе маникюра отодвигайте ее апельсиновой палочкой. Боковые валики (кожу с обеих сторон ногтя) раз в неделю шлифуйте пилочкой.
- Для того, чтобы маникюр держался дольше, а поверхность была гладкой, следует обезжирить ногти специальным средством перед нанесением базового покрытия. Лак перед открытием трясти не стоит, иначе все образовавшиеся пузырьки воздуха окажутся на пальцах. Важен и временной интервал между нанесением слоев - не менее 5 минут. Чтобы не испачкать боковые валики, предварительно намажьте их вазелином. Тогда с удалением лишнего справится обычный ватный диск.
- Если у вас нет закрепителя лака (защищает от сколов и трещин), то заключительным этапом опустите ногти в холодную воду на несколько минут.
Педикюр
- Убедитесь, что вы не забыли продезинфицировать инструменты.
- Начните педикюр с теплой ванночки для ног. Кожу на ступнях легко размягчить, добавив в воду морскую соль или пищевую соду и удалив огрубевшие участки мелкозернистой пемзой (важно водить в одном направлении, иначе кожа станет шершавой уже на следующий день).
- Кутикула на пальцах ног еще тоньше, чем на руках, поэтому ножницы или щипчики использовать не стоит. Лучше отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой. Тем более, что после ванночки сделать это очень легко.
- А укоротить длину можно и обрезным методом. Но лучше срезать ноготь в несколько этапов. Так шанс повредить ногтевую пластину минимален. Избежать врастания ногтей поможет прямая форма, а уголки можно немного закруглить.
- Накрасить ногти лаком гораздо проще, если надеть разделительные подушечки.
Фото: vplate.ru