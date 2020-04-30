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Америка поставила себя против всех
Автор Анастасия Антохина

Как избавиться от мешков под глазами

Красота

Залог успешной борьбы с темными кругами под глазами - знать причину их появления.

Нужно перестать надеяться на консилеры, не игнорировать средства по уходу за областью вокруг глаз и заняться своим здоровьем.

Почему появляются темные круги под глазами?

Частые недосыпы.

  • 8-часовой сон - норма, которую следует соблюдать каждому.

Соблюдение этого правила стоит того, чтобы не дописать отчет и даже пожертвовать новой серией любимого сериала. Организм отдыхает и восстанавливается во время сна. Если этим пренебрегать, то бледного лица, ярких кровеносных сосудов не избежать.

Стрессы и хроническая усталость.

От постоянных переутомлений и стресса кровь в капиллярах застаивается, и глаза устают.

  • Нужно стараться чаще гулять, менять или хотя бы чередовать монотонные рабочие задачи, медитировать перед сном, да и в принципе больше времени уделять себе.

Вредные привычки.

Сюда можно отнести многое: наркотики, алкоголь, курение, неправильное питание. Всё это наносит коже непоправимый урон.

Отеки, ранние морщины, тусклый безжизненный цвет лица - никакая косметика не поможет.

Неправильный уход.

Не нужно наносить крем на область вокруг глаз толстым слоем, так как это препятствует поступлению кислорода в поры.

Достаточно специализированного крема и легкого нанесения.

Аллергические реакции на неправильно подобранную косметику тоже могут быть причиной появления темных кругов.

Заболевания.

Тёмные круги и мешки под глазами могут сигнализировать о серьезных болезнях.

  • Здесь выход один - правильно подобранное лечение.

Наследственность или национальная особенность.

Если пункты выше не помогли выявить причины темных кругов под глазами, то возможно данный недуг - наследственная особенность.

Если постараться, можно избавиться.

Проблема темных кругов под глазами часто встречается у людей с более смуглой от природы кожей.

Как бороться? - Косметологические процедуры.

  • Например, стоит обратить внимание на массаж проблемной зоны.

Для коррекции косметических недостатков в этой области также используют инъекционные методики.

  • Например, пигмент вокруг глаз поможет устранить лазерная шлифовка и пилинг.

Уходовые средства.

Домашний уход часто недооценивают. В борьбе с темными кругами он очень даже эффективен. Главное - знать состав используемых средств.

Например, если у человека с рождения гиперпигментация, то стоит выбирать крема с арбутином - блокатором этого процесса.

Доказана эффективность охлаждённой косметики в борьбе с образованием кругов и мешков под глазами. В контрастной тренировке сосудов отлично помогают патчи из холодильника.

Дополнить уход можно и натуральными средствами, которые легко найти на каждой кухне. Преобразить кожу помогут такие продукты, как:

  1.  Картофель. Осветляет темные круги под глазами. Достаточно натереть картофель, а полученным соком смочить ватные диски и приложить их под глаза;
  2. Миндальное масло. Кладезь полезных веществ для тонкой кожи. Нужно нанести всего пару капель.
  3. Помидоры. Опять же осветляющий эффект. Лучше смешать пюре помидора с соком лимона и нанести под глаза.
  4.  Мята. Нужно измельчить несколько листиков, и натуральные успокаивающий и увлажняющий эффекты готовы.
  5. Яблоки. Это уникальная для кожи кислота - дубильная. Можно натереть или приложить дольками.

 

 

 

 

Фото: womenstalk.ru

Темы глаза темные круги мешки под глазами способы устранить круги
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