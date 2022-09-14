Астрологи: "Водолей, Весы и ещё четыре знака зодиака безумно боятся перемен"

Определенные жизненные события, такие как переезд, новая работа, разрыв длительных отношений, вызывают стресс почти у всех. Такие резкие изменения потребуют времени, чтобы привыкнуть к ним. Но у некоторых людей это беспокойство более выражено. Чтобы понять, почему некоторые люди боятся перемен больше, чем другие, мы обратились к астрологии.

Знаки зодиака, которые боятся перемен

Водолей

Вы можете удивиться, увидев в списке Водолея, поскольку этот причудливый знак всегда марширует в такт собственному барабану. Зачастую все изменения они лично инициируют.

"Если перемены навязаны им авторитетной фигурой, они, скорее всего, почувствуют себя в ловушке", — объясняет астролог Шарлотта Кирстен.

В то время как большинство знаков боятся перемен, потому что не хотят, чтобы что-то меняло их рутину, то Водолей "сопротивляется границам условности" и на самом деле избегает "постоянства и предсказуемости".

"Водолеи любят делать что-то для "большего блага". Если перемены противоречат их гуманистическим взглядам или негативно влияют на жизнь окружающих, то их мятежная сторона обязательно проявится", — добавляет Кирстен.

Козерог

У Козерогов имеется рабочая этика. Ими управляет Сатурн, "надсмотрщик планет", объясняет Кирстен, поэтому они предпочитают "правила, положения и стабильный порядок".

Этот структурированный взгляд, безусловно, помогает им двигаться на пути к успеху. Но если что-то пойдет не по их тщательно продуманным планам, перемены могут показаться для них непреодолимым препятствием, вызывая чувство обреченности и неминуемой неудачи, отмечает астролог Тара Беннет.

"Если они не получат продвижения по службе, к которому стремились, или их попросят уйти на аналогичную оплачиваемую должность, их целеустремленность пошатнётся", — добавляет Кирстен.

Весы

Весы жаждут баланса и справедливости, и когда эта конструкция рушится, "они считают, что это конец света". Кирстен отмечает, что это больше всего применимо к дружеским и романтическим отношениям, поскольку они "презирают крайности и беспокоятся о том, чтобы не остаться в дураках".

Стремление Весов к гармонии также делает их невероятно нерешительными.

"Этот знак будет взвешивать варианты, спрашивать мнение других, а затем еще сомневаться, сделал ли он правильный выбор", — отмечает Барретта.

Беннет говорит, что когда они не могут "взвесить все за и против и убедиться, что это решение находится в пределах их зоны комфорта", то они начинают паниковать.

Дева

Стоит ли удивляться, что в список попали перфекционисты?

"Девы готовятся буквально ко всему в своей жизни. Даже малейшее изменение может вызвать внутреннее смятение", — утверждает Беннет.

Подобно Весам, Девы стараются опередить изменения, "чтобы проанализировать каждую рабочую часть нового плана", — объясняет Барретта.

"Девы жаждут порядка, структуры и иерархии, они остро осознают все возможные негативные последствия и побочные эффекты перемен (обычно ещё до того, как они произошли!)", — говорит астролог.

Рак

Рак "ничего не любит больше, чем стабильность", говорит Кирстен. "Неизбежные взлёты и падения, которые приходят с переменами, покажутся этому сверхчувствительному знаку настоящими американскими горками". Они боятся, что не смогут обеспечить свои нужды и потребности близких людей, поэтому, скорее всего, будут беспокоиться об изменениях в финансовой сфере.

Еще одна область, где изменения сильно ударят по Раку, — это дом. Как правило, они прячутся в своих раковинах (или домах), когда чувствуют себя подавленными, но когда с трудом завоёванная стабильность под угрозой, то это сильно ударит по Раку.

Телец

Телец больше всего боится перемен. "Тельцы не любят ничего, кроме рутины, и это, в сочетании с присущим им упрямством, означает, что они боятся перемен", — утверждает Беннет. Когда их повседневная рутина нарушается, это немедленно вызывает у них панику.

Телец ищет удовольствий, не пытайтесь заменить зерна местной обжарки на заурядный молотый кофе. И даже не думайте о переустройстве их дома.

"Им нравится, когда их "вещи" лежат именно там, где им место", — отмечает Барретта.

Если вам действительно нужно подтолкнуть Тельца к изменениям, лучше всего делать это постепенно, чтобы они могли контролировать ситуацию.

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