Insurify: Рейтинг худших и лучших водителей среди знаков зодиака

Независимо от того, куда вы направляетесь, любая поездка на машине всегда сопряжена с опасностью. В дороге может произойти что угодно, от несчастных случаев никто не застрахован. Но многое зависит ещё и от мастерства и внимательности самого водителя. Астрологи считают, что некоторым знакам зодиака просто противопоказано находиться за рулём.

Рейтинг худших и лучших водителей среди знаков зодиака

Лев

Согласно данным страховой компании Insurify, самые надёжные автовладельцы — это Львы. Обычно Львы любят роскошные автомобили и грузовики. Отмечено, что у Львов меньше всего штрафов за превышение скорости, также они реже попадают в аварии. Прирожденные лидеры с сильным эго являются лучшими и в вождении.

Рыбы

Рыбы считаются лучшими водителями, наиболее частое нарушение у них — вождение в нетрезвом виде. Рыбы известны своим состраданием и добротой, это неплохие качества для водителя.

Водолей

Согласно исследованию Insurify, Водолеи очень надёжны за рулем и редко ведут себя безрассудно. Они самостоятельны, быть начеку на оживленной дороге — для них приоритет.

"Хотя благодаря их интеллекту, беспристрастности и остроумию у них образуется широкий круг эклектичных друзей, в конечном счете Водолеи остаются в одиночестве. Они не пойдут на компромисс со своими идеалами и моралью".

Дева

Несмотря на то, что Девы внимательны к деталям и организованы, отмечает InStyle, они не являются идеальными водителями. Согласно исследованию Insurify, Девы занимают второе место среди других знаков зодиака по количеству штрафов за превышение скорости.

Близнецы

Близнецы склонны жить насыщенной жизнью, и это не могло не сказаться на их вождении. Представители этого знака зодиака заняли четвёртое место с наибольшим количеством приостановленных прав и третье место с наибольшим количеством штрафов за превышение скорости. И даже когда они не в дороге, Близнецы склонны двигаться в очень быстром темпе.

"Эти гиперактивные воздушные знаки не могут подолгу концентрировать внимание на чём-то одном, они предпочитают скакать от одной идеи к другой", — пишет издание Allure.

Скорпион

Скорпионов в этом исследовании сравнивают с Близнецами, они страстны, преданны и умны. Но когда дело доходит до их поведения на дороге, то этот водный знак принимает неверные решения. Скорпионы занимают второе место по количеству случаев вождения в нетрезвом виде.

Весы

Весы стремятся найти "наиболее справедливое решение любого вопроса", поскольку ненавидят "беспорядок, хаос и конфликты". Поэтому неудивительно, что Insurify называет Весов водителями "средней дороги". Этот воздушный знак не отличился безрассудным поведением за рулём.

Стрелец

Стрельцы довольно часто нарушают правила дорожного движения. Страховая компания Insurify обнаружила, что они на третьем месте по количеству штрафов за превышение скорости и приостановленных прав. Помимо рискованного поведения за рулем, Стрельцы — свободолюбивые личности, они живут на пределе своих возможностей.

Рак

Раки — чувствительные натуры, они защищают себя, что неплохо, но, по мнению Insurify, на вождение это не распространяется. Раки заняли четвертое место по количеству штрафов за превышение скорости и по количеству аварий.

Телец

Известные своей сосредоточенностью и амбициями, Тельцы — это сила, с которой нужно считаться. Но всё же этот земной знак был наказан за плохое поведение на дороге.

Козерог

По данным Insurify, водительские навыки Козерогов ещё нуждаются в доработке. Попав на второе место в списке худших водителей, Козероги были "запятнаны" вождением в нетрезвом виде. Также они занимают второе место по количеству аварий.

Овен

Овны смелые, импульсивные и чрезмерно оптимистичные. Несмотря на то, что они стремятся быть лучшими, представители этого огненного знака — худшие водители. Овны живут своей жизнью на скоростной полосе.

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