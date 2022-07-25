Прогноз астролога Кройцер на 25-31 июля: "В среду не стоит давать и брать деньги в долг"

28 июля Юпитер начнет ретроградное движение в Рыбах. Начнут происходить повторяющиеся ситуации на работе, в личной жизни, в бизнесе. Это шанс завершить уже начатые ранее дела. Ретроградный Юпитер поможет многим увидеть свой истинный путь, прийти к понимаю возникающих проблем в жизни, увеличить собственную мудрость, получив новый жизненный опыт. Ретроградный Юпитер требует от человека духовного роста и внутренних преобразований. А 31 июля Меркурий перейдет в знак Льва. У многих возникнет желание заявить о себе, захочется больше общения, быть в центре внимания. Очень хорошее время для творческих людей, а также для тех, кто любит выступать перед публикой.

В негативном ключе у многих людей может проявляться через высокомерие, излишнее самомнение, упрямство, нежелание признавать свои ошибки. Ведический астролог Светлана Кройцер советует читателям Pravda.Ru воспользоваться некоторыми советами, чтобы период с 25 по 31 июля получился насыщенным и ярким.

Астрологический прогноз на неделю

25 июля, понедельник

Накшатра Мригашира. Луна убывающая.

Хороший день для общения с друзьями и близкими. Вспомните о маме, позвоните ей или придите в гости, скажите, как сильно вы ее любите, цените. В этот день время лучше провести на природе, подойдут прогулки у воды. Можно планировать отдых, поездки, совершать покупки. Не стоит подавать заявление в загс и составлять долгосрочные проекты.

26 июля, вторник

Накшатра Ардра. Луна убывающая

Напряженный эмоциональный день. Старайтесь не идти на провокации и не создавать конфликтные ситуации.

Займитесь уборкой, выбросите или отдайте ненужные вещи, посуду, мебель. День подходит для раскаяния, размышления о жизни, чтения священных книг.

27 июля, среда

Накшатра Пунарвасу. Луна убывающая

День подходит для благих дел и некоторых начинаний. В материальном плане лучше не начинать новых дел. Неблагоприятно давать и брать деньги в долг.

28 июля, четверг. Новолуние

Накшатра Пунарвасу/Пушья.

День подходит для почитания предков, совершения особых ритуалов. Энергия накшатры Пушья благоволит планированию новых проектов, сделок, общению с духовными учителями, обретению новых знаний. Занимайтесь духовными практиками — пост, медитации, йога, молитвы, посещение духовных мест (храмов, монастырей, мест силы).

29 июля, пятница. Луна растущая

Накшатра Пушья/Ашлеша

Если вы давно планировали избавиться от вредной привычки, попробуйте это сделать сегодня. Избегайте конфликтов, зависти, негативного мышления. Неблагоприятны любые начинания, заем денег.

30 июля, суббота. Луна растущая

Накшатра Ашлеша/Магха

Этот день просто прекрасно подходит для почитания предков. Вспомните свой род, всех, кого вы знаете, помните — поблагодарите их, попросите прощения. Можно просто полистать альбомы, если есть дети, то рассказать им о вашем роде. Сходите в церковь/храм, поставьте свечу своим предкам. Неблагоприятно заниматься планированием будущего в этот день, брать или отдавать деньги в долг.

31 июля, воскресенье. Луна растущая

Накшатра Магха/Пурвапхалгуни

Энергии дня подходят для любого творческого обучения, похода по магазинам. Но будьте внимательны, потому что можете потратить больше, чем планировали. Неблагоприятно планировать лечение, операции, строить планы, начинать новые дела.

Благоприятное время для стрижек — 25 июля, 27 июля, 28 июля, 29 июля (до 11:00 по Мск).

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