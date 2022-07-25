Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Прогноз астролога Кройцер на 25-31 июля: "В среду не стоит давать и брать деньги в долг"

Гороскоп

28 июля Юпитер начнет ретроградное движение в Рыбах. Начнут происходить повторяющиеся ситуации на работе, в личной жизни, в бизнесе. Это шанс завершить уже начатые ранее дела. Ретроградный Юпитер поможет многим увидеть свой истинный путь, прийти к понимаю возникающих проблем в жизни, увеличить собственную мудрость, получив новый жизненный опыт. Ретроградный Юпитер требует от человека духовного роста и внутренних преобразований. А 31 июля Меркурий перейдет в знак Льва. У многих возникнет желание заявить о себе, захочется больше общения, быть в центре внимания. Очень хорошее время для творческих людей, а также для тех, кто любит выступать перед публикой.
В негативном ключе у многих людей может проявляться через высокомерие, излишнее самомнение, упрямство, нежелание признавать свои ошибки. Ведический астролог Светлана Кройцер советует читателям Pravda.Ru воспользоваться некоторыми советами, чтобы период с 25 по 31 июля получился насыщенным и ярким.

Прогноз астролога Кройцер на 25-31 июля: "В среду не стоит давать и брать деньги в долг"

Астрологический прогноз на неделю

25 июля, понедельник

Накшатра Мригашира. Луна убывающая.

Хороший день для общения с друзьями и близкими. Вспомните о маме, позвоните ей или придите в гости, скажите, как сильно вы ее любите, цените. В этот день время лучше провести на природе, подойдут прогулки у воды. Можно планировать отдых, поездки, совершать покупки. Не стоит подавать заявление в загс и составлять долгосрочные проекты.

26 июля, вторник

Накшатра Ардра. Луна убывающая

Напряженный эмоциональный день. Старайтесь не идти на провокации и не создавать конфликтные ситуации.
Займитесь уборкой, выбросите или отдайте ненужные вещи, посуду, мебель. День подходит для раскаяния, размышления о жизни, чтения священных книг.

27 июля, среда

Накшатра Пунарвасу. Луна убывающая

День подходит для благих дел и некоторых начинаний. В материальном плане лучше не начинать новых дел. Неблагоприятно давать и брать деньги в долг.

28 июля, четверг. Новолуние

Накшатра Пунарвасу/Пушья.

День подходит для почитания предков, совершения особых ритуалов. Энергия накшатры Пушья благоволит планированию новых проектов, сделок, общению с духовными учителями, обретению новых знаний. Занимайтесь духовными практиками — пост, медитации, йога, молитвы, посещение духовных мест (храмов, монастырей, мест силы).

29 июля, пятница. Луна растущая

Накшатра Пушья/Ашлеша

Если вы давно планировали избавиться от вредной привычки, попробуйте это сделать сегодня. Избегайте конфликтов, зависти, негативного мышления. Неблагоприятны любые начинания, заем денег.

30 июля, суббота. Луна растущая

Накшатра Ашлеша/Магха

Этот день просто прекрасно подходит для почитания предков. Вспомните свой род, всех, кого вы знаете, помните — поблагодарите их, попросите прощения. Можно просто полистать альбомы, если есть дети, то рассказать им о вашем роде. Сходите в церковь/храм, поставьте свечу своим предкам. Неблагоприятно заниматься планированием будущего в этот день, брать или отдавать деньги в долг.

31 июля, воскресенье. Луна растущая

Накшатра Магха/Пурвапхалгуни

Энергии дня подходят для любого творческого обучения, похода по магазинам. Но будьте внимательны, потому что можете потратить больше, чем планировали. Неблагоприятно планировать лечение, операции, строить планы, начинать новые дела.

Благоприятное время для стрижек — 25 июля, 27 июля, 28 июля, 29 июля (до 11:00 по Мск).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Предсказания Сидика Афгана для России к 2025 году
Новости
ВС РФ уничтожили военный объект ВСУ в Запорожье
Кедми об отказе украинских военных идти в бой: Путин поможет, если сдадитесь
Рогов: референдум в Запорожской области может пройти в первой половине сентября
Стремоусов: ВСУ не удастся запугать граждан Херсона и сорвать референдум
Стремоусов: украинская гривна будет выведена из оборота в Херсонской области
Мирзаян: США и Украину нужно признать спонсорами терроризма
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремело порядка пяти взрывов
Армия России нанесла массированный ракетный удар по ВСУ под Харьковом
Советник МВД Украины Геращенко: без помощи НАТО мы не протянем и десять дней
Советник лидера Ирана Велояти: Россия проводит более мудрую политику, чем Запад
Популярное
Силовые структуры
Коротченко о словах Зеленского после удара по Одессе: пусть кричит, мы продолжим

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал бурную реакцию украинского лидера Владимира Зеленского после ударов ВС РФ, сделанных ночью по Одессе.

Коротченко о словах Зеленского после удара по Одессе: пусть кричит, мы продолжим
Татьяна Кравченко ответила экранной внучке из "Сватов": Какая же подлая
Общество
Татьяна Кравченко ответила экранной внучке из "Сватов": Какая же подлая
Силовые структуры
Бойцы группировки "О" ВС РФ спасли раненого украинского боевика
Мир. Новости мира
Пытаясь окружить ВС РФ под Херсоном, ВСУ потеряли два батальона
Любовь Степушова Украинские ТГК: Запад сделал ставку на физическое устранение Зеленского Любовь Степушова Игорь Латунский Генерал КГБ: наша разведка говорила правду, а представители ЦК КПСС всем врали Игорь Латунский Александр Артамонов Сверхсовременный "Ступор": Россия готовит достойный ответ украинским дронам Александр Артамонов
Новости Украины
Украинские ТГК: Запад сделал ставку на физическое устранение Зеленского
Мир. Новости мира
Западные СМИ: Иран передал России беспилотники Shahed-129
Уничтожение российской армией САУ ВСУ в районе Николаева попало на видео
Силовые структуры
Уничтожение российской армией САУ ВСУ в районе Николаева попало на видео
Последние материалы
Прогноз астролога Кройцер на 25-31 июля: "В среду не стоит давать и брать деньги в долг"
ВС РФ уничтожили военный объект ВСУ в Запорожье
Подготовка кустов винограда к зиме: подкормка, обрезка и укрытие
Кедми об отказе украинских военных идти в бой: Путин поможет, если сдадитесь
Рогов: референдум в Запорожской области может пройти в первой половине сентября
Стремоусов: ВСУ не удастся запугать граждан Херсона и сорвать референдум
Важно сразу заменить масло и ремень ГРМ после покупки подержанной машины
Стремоусов: украинская гривна будет выведена из оборота в Херсонской области
Мирзаян: США и Украину нужно признать спонсорами терроризма
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремело порядка пяти взрывов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников