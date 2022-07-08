Астролог Ольга Фандорина: "Рожденным в годы Тигра и Кота для похудения нужно есть зелень"

С точки зрения восточной астрологии Бацзы Суаньмин людьми, которые быстрее всех набирают вес и с трудом худеют, являются все рожденные в годы Быка, Дракона, Козы и Собаки, а также в январе, апреле, июле и октябре любого года. Эти годы и месяцы находятся под управлением стихии земли, которая является самой "материальной". О том, как похудеть по гороскопу, рассказала читателям Pravda.Ru астролог, эксперт по фэн-шуй Сань Хэ и восточной метафизике Ольга Фандорина.

Как похудеть по гороскопу

Упомянутой выше категории людей для того, чтобы похудеть, нужно придерживаться всю жизнь диеты, в которой должны быть сведены к минимуму любые углеводы, особенно хлеб тонкого помола, сахар и кондитерские изделия. Больше половины рациона должны представлять

овощи,

фрукты,

растительные масла,

яйца,

морепродукты.

Из физических тренировок им предпочтительны йога и атлетика, то есть изотонические упражнения с поднятием пусть незначительных, но тяжестей, особенно в положении лежа.

Людям, которые родились в годы, обозначенные знаком дерева, а это годы Тигра и Кота (Кролика), для похудения необходимо есть в достаточном количестве зелень, предпочтительно с чуть горьким вкусом:

петрушку,

укроп,

кинзу,

базилик,

рукколу и т. д.

Их в салате обязательно должно быть много, и салаты у них должны присутствовать на столе каждый день!

Им обязательно необходимо регулярно есть в минимальном количестве… сало, а также рыбий жир, а ещё в достаточном количестве мясо птицы, чтобы обмен веществ не слишком ускорялся, но и не был медленным — такая уж у них особенность физиологии. Из упражнений им предпочтительны дыхательная гимнастика по типу Цигун и быстрая ходьба, а также все виды спорта, где необходимы прыжки — волейбол, баскетбол, гандбол и т. д.

Всем, кто был рожден в годы Змеи и Лошади, чтобы похудеть нужно много бегать — нагрузка на ноги у них является сильным катализатором для ускорения расхода энергии и сгорания калорий. Именно поэтому им очень показаны занятия футболом, теннисом, бегом трусцой, аэробикой.

Кстати, для похудения им совсем не обязательно отказываться от сладкого! Зато им для приведения фигуры в норму надо обязательно включать в свой рацион острые продукты, особенно черный перец, лук и чеснок, а также семена, орехи, гречку и пшено. Из мяса наиболее полезны для них говядина и баранина.

Рожденным в годы Обезьяны или Петуха очень полезно заниматься любыми водными видами спорта и развлечений — именно они обеспечат быстрое обретение стройности, а результат сохранится надолго. Поэтому почаще развлекайтесь в аквапарках, катайтесь на катамаранах и лодках, запишитесь в бассейн в секцию плавания, аквааэробики или водного волейбола.

Им обязательно надо пить много жидкости:

компоты,

чаи,

настои трав,

кефир,

молоко,

чистую воду!

Именно так будет интенсифицироваться гидролиз жиров, а значит, их выведение из организма. Необходимо регулярно потреблять сухофрукты в качестве сладостей, особенно инжир и финики, а также мед, виноград и чернику. Из мяса предпочтение лучше отдать свинине и крольчатине. Также показана рыба, особенно морская. И лучше свести к минимуму потребление пряностей, лука и любых круп и хлеба, особенно мягкого, из муки тонкого помола.

Наконец всем, кто родился в год Свинки и Крысы, очень важно для похудения регулярно выполнять упражнения на расслабление и растягивание, а также делать гимнастику с легкой, но динамичной нагрузкой на все части тела. Поэтому для обретения стройной фигуры ежедневная 20-минутная комплексная утренняя гимнастика, а также занятия йогой и медитациями очень эффективно вам помогут!

Кроме чеснока и лука острые продукты, а также хлеб из диеты лучше исключить. А вот овощей и фруктов, семян, особенно пророщенных, зелени на столе должно быть много! Из белковой пищи на похудение будет работать потребление яиц, икры любой рыбы, потрохов любых животных и рыб, особенно печени, а также баранины, говядины и индейки.

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