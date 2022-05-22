Последующие месяцы текущего года во многом будут очень непростыми, даже критичными. Однако если следовать советам астролога и правильно понимать его предсказания, некоторые потенциально жесткие ситуации можно смягчить, а некоторые и вовсе предотвратить. Положительные же указания можно перевести из области теоретических возможностей в зону реальных практических побед. И поможет в этом читателям Pravda.Ru астролог, эксперт по фэн-шуй Сань Хэ и восточной метафизике Ольга Фандорина.
В последнее время одна ситуация турбулентности будет сменять другую, особенно сконцентрирована эта ситуация будет с 25 августа по 30 ноября.
С 20 июля и по конец ноября Сатурн и Юпитер будут идти ретроградно. А это значит, что любое дело, направленное на развитие, рост прибылей, внешнюю экспансию, вложения и инвестиции, в лучшем случае будет продвигаться с большим скрипом, а в худшем случае закончится непоправимым репутационным ущербом и большими финансовыми убытками.
Поэтому с августа по ноябрь лучше не начинать таких дел, как:
Самым неудачным месяцем для свадеб будет август. Те люди, которые захотят создать официальную семью, с точки зрения восточной астрологии, получат "10 бед и 33 несчастья", как говорят китайцы. Их брак либо быстро и со скандалом распадется, либо может закончиться с несчастным случаем, либо принести супругам вражду с родственниками и большие материальные проблемы. Ведь именно в этот месяц образуется противостояние между земной ветвью месяца и года "Обезьяна-Тигр", что характеризуется как "время разрушения". Такое же столкновение образуется в небесных стволах месяца и года "Земля Ву — Вода Рэн", что означает "непригодное время" и в разы усугубляет ситуацию.
Астрологическая ситуация с точки зрения западной астрологии в августе также критична: к Урану в Тельце войдут в соединение Марс и Северный Узел, после чего Уран развернется ретроградно и начнет опять сходиться к аспекту квадратуры с Сатурном. Поэтому картина, описанная с точки зрения восточной астрологии, полностью дублируется. В этот момент может быть даже не одна, а несколько авиакатастроф, поэтому рядовым гражданам лучше сейчас воздержаться от перелетов на далекие расстояния.
В августе не стоит отправляться в дальние путешествия и надо быть предельно аккуратными в быту и на транспорте всем, кто родился в годы Обезьяны, Тигра, Змеи и Свиньи, а также в феврале, мае, августе и ноябре любого года — вероятность травматизма, несчастных случаев для них сейчас как никогда высока.
Однако всем без исключения в августе благоприятно путешествовать на юг относительно своего места жительства и местопребывания — согласно китайской метафизической системе Ци мень дунь цзя в южном направлении образовалась прекрасная энергетическая структура "Птица падает в гнездо". Она дает возможность исправить удачу к лучшему, приобрести помощь небес и людей и получить желаемое с минимумом усилий. Однако даже при путешествиях и краткосрочных поездках на юг будьте предельно осторожны на дорогах и соблюдайте тщательно технику безопасности в быту.
В это время мы встретим воздействие целых пяти (!!!) серединных точек между затмениями, три из которых придутся на август:
В эти дни, а также за день до и через день после этих дат категорически не рекомендуется совершать никаких важных действий ни в личной жизни, ни в деловой сфере, ни на международной арене — все пойдет совсем не так, как задумано инициатором.
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