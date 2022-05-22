Астролог Ольга Фандорина: "Самым неудачным месяцем в 2022 году будет август"

Последующие месяцы текущего года во многом будут очень непростыми, даже критичными. Однако если следовать советам астролога и правильно понимать его предсказания, некоторые потенциально жесткие ситуации можно смягчить, а некоторые и вовсе предотвратить. Положительные же указания можно перевести из области теоретических возможностей в зону реальных практических побед. И поможет в этом читателям Pravda.Ru астролог, эксперт по фэн-шуй Сань Хэ и восточной метафизике Ольга Фандорина.

Предостережение для всех — от простых людей до руководителей стран

В последнее время одна ситуация турбулентности будет сменять другую, особенно сконцентрирована эта ситуация будет с 25 августа по 30 ноября.

С 20 июля и по конец ноября Сатурн и Юпитер будут идти ретроградно. А это значит, что любое дело, направленное на развитие, рост прибылей, внешнюю экспансию, вложения и инвестиции, в лучшем случае будет продвигаться с большим скрипом, а в худшем случае закончится непоправимым репутационным ущербом и большими финансовыми убытками.

Поэтому с августа по ноябрь лучше не начинать таких дел, как:

масштабные инвестиции,

разработка или внедрение новых производственных циклов,

подписание новых международных контрактов,

произнесение глобальных заявлений,

регистрация бизнеса,

открытие в бизнесе новых направлений,

найм новых ключевых сотрудников,

открытие банковских вкладов,

переход на новую работу,

выведение на рынок нового продукта.

Самым неудачным месяцем для свадеб будет август. Те люди, которые захотят создать официальную семью, с точки зрения восточной астрологии, получат "10 бед и 33 несчастья", как говорят китайцы. Их брак либо быстро и со скандалом распадется, либо может закончиться с несчастным случаем, либо принести супругам вражду с родственниками и большие материальные проблемы. Ведь именно в этот месяц образуется противостояние между земной ветвью месяца и года "Обезьяна-Тигр", что характеризуется как "время разрушения". Такое же столкновение образуется в небесных стволах месяца и года "Земля Ву — Вода Рэн", что означает "непригодное время" и в разы усугубляет ситуацию.

Астрологическая ситуация с точки зрения западной астрологии в августе также критична: к Урану в Тельце войдут в соединение Марс и Северный Узел, после чего Уран развернется ретроградно и начнет опять сходиться к аспекту квадратуры с Сатурном. Поэтому картина, описанная с точки зрения восточной астрологии, полностью дублируется. В этот момент может быть даже не одна, а несколько авиакатастроф, поэтому рядовым гражданам лучше сейчас воздержаться от перелетов на далекие расстояния.

В августе не стоит отправляться в дальние путешествия и надо быть предельно аккуратными в быту и на транспорте всем, кто родился в годы Обезьяны, Тигра, Змеи и Свиньи, а также в феврале, мае, августе и ноябре любого года — вероятность травматизма, несчастных случаев для них сейчас как никогда высока.

Однако всем без исключения в августе благоприятно путешествовать на юг относительно своего места жительства и местопребывания — согласно китайской метафизической системе Ци мень дунь цзя в южном направлении образовалась прекрасная энергетическая структура "Птица падает в гнездо". Она дает возможность исправить удачу к лучшему, приобрести помощь небес и людей и получить желаемое с минимумом усилий. Однако даже при путешествиях и краткосрочных поездках на юг будьте предельно осторожны на дорогах и соблюдайте тщательно технику безопасности в быту.

В это время мы встретим воздействие целых пяти (!!!) серединных точек между затмениями, три из которых придутся на август:

28 июля,

4 и 5 августа,

12 августа,

1 ноября.

В эти дни, а также за день до и через день после этих дат категорически не рекомендуется совершать никаких важных действий ни в личной жизни, ни в деловой сфере, ни на международной арене — все пойдет совсем не так, как задумано инициатором.

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