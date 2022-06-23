Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Прогноз на 23 июня: Водолея ждет романтическая встреча, а Стрельца — премия на работе

Гороскоп

Сегодняшний день, по мнению Ганеши, бога мудрости и благополучия в индуизме, — полон приятных сюрпризов, в том числе и денежных, многим удача будет благоволить в работе. Каким же будет гороскоп на сегодня для знаков зодиака?

Стрелец
 

Астрологический прогноз на 23 июня

Овен

Сегодняшний день будет ярким, обстоятельства будут вам благоприятствовать, все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на главном. Если вы ждали возможности укрепить отношения, то сегодня самое время сделать предложение своей второй половинке. Будьте осторожны за рулем.

Телец

По всей вероятности, вы успешно бросите вызов всем условностям и традициям, ведь ваше оружие — инновации, предсказывает Ганеша. Во второй половине дня вы можете наступить на пятки своему боссу, так что будьте осторожны.

Близнецы

Сегодня вы, вероятно, получите несколько заманчивых предложений о покупке нового дома. Во второй половине дня возможно заключение сделок. Вы можете быть уверены в успехе совместных предприятий, но только не в том случае, если готовите ограбление банка! Вечером стоит послушать классическую музыку.

Рак

Сегодня вы будете эффективно делить свое время между делами и развлечениями, предсказывает Ганеша. Вы с нетерпением ждете заключения крупных деловых сделок и начала новых проектов.

Лев

Сегодня вы больше склонны к развлечениям и отдыху. Ганеша говорит, что всем нужно время от времени отдыхать от рутины, так что используйте сегодняшний день по максимуму. В личной жизни от вас ожидают более решительных шагов, например, предложения руки и сердца. Вечер пройдет в страстных объятиях. Будьте особенно осторожны во время путешествия, особенно если вы один.

Дева

Если вы и живете скромно, то сегодня вы будете мечтать о роскоши. Подумайте, как можно улучшить свое финансовое положение.

Весы

Сегодня стоит готовиться к любому повороту событий — день обещает быть насыщенным. События могут разворачиваться в основном вокруг членов вашей семьи. Ближе к полудню вы почувствуете, что отягощены домашними обязанностями.

Скорпион

Сегодня вы станете волшебником, вам будет казаться, что стоит только взмахнуть палочкой, как все появится. Вероятно, сегодня вы будет дерзким и смелым во всех своих действиях. И вас ждут победы на пути к цели.

Стрелец

Вы должны довести себя до предела, чтобы убедиться, что ваш авторитет не подвергается сомнению. Коллеги и босс будут хвалить вас за вашу приверженность делу. Ожидайте, что кошелек станет тяжелее, ведь возможно, что вы получите премию.

Козерог

Сегодня вас ждет много новых знакомств, ваше социальное влияние будет только расти. Сегодня удачный день для чтения книг. Вечером вы захотите уединиться, чтобы собраться с мыслями или помедитировать.

Водолей

Романтическая встреча может заставить вас затаить дыхание! Естественно, весь ваш день окрашен оттенками любви. Вы будете не в настроении работать или учиться. Это горько-сладкий опыт, и стоит им наслаждаться по полной. Вы можете захотеть побыть в одиночестве вечером, и это совершенно нормально.

Рыбы

Вам нужно быть таким же хитрым, как лиса, если вы надеетесь вывернуться из сложных ситуаций, в которые вы, вероятно, попадете сегодня. Держите себя в руках, если что-то пойдет не так изначально, потому что вскоре вы найдете ответы на свои вопросы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Прогноз: Что ожидать России к 2024 году
Темы астрология
Новости
Володин посоветовал ЕС "снизить градус в своих головах", а не в домах европейцев
Врач Чернышова: инфаркт способен надевать маски других заболеваний
Депутат Госдумы РФ Журавлёв пострадал в аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Поддубный: Киев создал организацию для "раскачки" Кавказа
FT: власти Германии опасаются, что Россия полностью прекратит поставки газа
Стилист Скороходова: этим летом в моде зонты-трости как из 17 века и яркий принт
InsideOver: президент РФ Путин сделал предупреждение Западу, сообщив три новости
Бойцы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
Стремоусов о перспективах контрнаступления ВСУ на Харьков: и смех и грех
Союзные силы ЛНР и РФ активно продвигаются к Лисичанску с юга
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова Любовь Степушова Россия даст воду, Америка набьёт элите кошелёк. Выбор за народом Казахстана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Здоровье и профилактика
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Последние материалы
Бойцы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
Стремоусов о перспективах контрнаступления ВСУ на Харьков: и смех и грех
Союзные силы ЛНР и РФ активно продвигаются к Лисичанску с юга
Вице-премьер Украины Верещук: в плену у РФ находится две тысячи солдат ВСУ
Захваченные "Отважными" ополченцы ВСУ сидели двое суток без еды до пленения
Аналитики: уход иностранных компаний не способен оголить рыбные прилавки в РФ
Биолог Ячменникова об опасности бешенства: увидели лису в городе — отойдите
Посол Мельник хочет извиниться перед Шольцем и взять "ливерную колбасу" обратно
France 24: Эрдоган бросил вызов Западу, чтобы вернуть голоса избирателей
Минобороны Латвии: стоит запастись водой и продуктами на случай военной агрессии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников