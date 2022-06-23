Прогноз на 23 июня: Водолея ждет романтическая встреча, а Стрельца — премия на работе

Сегодняшний день, по мнению Ганеши, бога мудрости и благополучия в индуизме, — полон приятных сюрпризов, в том числе и денежных, многим удача будет благоволить в работе. Каким же будет гороскоп на сегодня для знаков зодиака?

Астрологический прогноз на 23 июня

Овен

Сегодняшний день будет ярким, обстоятельства будут вам благоприятствовать, все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на главном. Если вы ждали возможности укрепить отношения, то сегодня самое время сделать предложение своей второй половинке. Будьте осторожны за рулем.

Телец

По всей вероятности, вы успешно бросите вызов всем условностям и традициям, ведь ваше оружие — инновации, предсказывает Ганеша. Во второй половине дня вы можете наступить на пятки своему боссу, так что будьте осторожны.

Близнецы

Сегодня вы, вероятно, получите несколько заманчивых предложений о покупке нового дома. Во второй половине дня возможно заключение сделок. Вы можете быть уверены в успехе совместных предприятий, но только не в том случае, если готовите ограбление банка! Вечером стоит послушать классическую музыку.

Рак

Сегодня вы будете эффективно делить свое время между делами и развлечениями, предсказывает Ганеша. Вы с нетерпением ждете заключения крупных деловых сделок и начала новых проектов.

Лев

Сегодня вы больше склонны к развлечениям и отдыху. Ганеша говорит, что всем нужно время от времени отдыхать от рутины, так что используйте сегодняшний день по максимуму. В личной жизни от вас ожидают более решительных шагов, например, предложения руки и сердца. Вечер пройдет в страстных объятиях. Будьте особенно осторожны во время путешествия, особенно если вы один.

Дева

Если вы и живете скромно, то сегодня вы будете мечтать о роскоши. Подумайте, как можно улучшить свое финансовое положение.

Весы

Сегодня стоит готовиться к любому повороту событий — день обещает быть насыщенным. События могут разворачиваться в основном вокруг членов вашей семьи. Ближе к полудню вы почувствуете, что отягощены домашними обязанностями.

Скорпион

Сегодня вы станете волшебником, вам будет казаться, что стоит только взмахнуть палочкой, как все появится. Вероятно, сегодня вы будет дерзким и смелым во всех своих действиях. И вас ждут победы на пути к цели.

Стрелец

Вы должны довести себя до предела, чтобы убедиться, что ваш авторитет не подвергается сомнению. Коллеги и босс будут хвалить вас за вашу приверженность делу. Ожидайте, что кошелек станет тяжелее, ведь возможно, что вы получите премию.

Козерог

Сегодня вас ждет много новых знакомств, ваше социальное влияние будет только расти. Сегодня удачный день для чтения книг. Вечером вы захотите уединиться, чтобы собраться с мыслями или помедитировать.

Водолей

Романтическая встреча может заставить вас затаить дыхание! Естественно, весь ваш день окрашен оттенками любви. Вы будете не в настроении работать или учиться. Это горько-сладкий опыт, и стоит им наслаждаться по полной. Вы можете захотеть побыть в одиночестве вечером, и это совершенно нормально.

Рыбы

Вам нужно быть таким же хитрым, как лиса, если вы надеетесь вывернуться из сложных ситуаций, в которые вы, вероятно, попадете сегодня. Держите себя в руках, если что-то пойдет не так изначально, потому что вскоре вы найдете ответы на свои вопросы.

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