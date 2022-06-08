Выбираем сладкое по знаку зодиака: "Стрельцу подойдет торт с фруктами, а Водолею - десерт с соленой карамелью"

Что может быть лучше, чем съесть что-нибудь сладкое после еды? Если вы любите побаловать себя, скорее всего, вы ухватитесь за шанс, когда вам предложат меню из пирожных и тортиков. Глядя на все варианты, забудьте о подсчете калорий, ведь астрологи говорят, что десерт стоит выбирать, ориентируясь на свой знак зодиака.

Выбираем десерт по знаку зодиака

Овен

Овен известен своей независимостью, а также решимостью и напористостью. Астролог Ребекка Фаррар считает, что этим любителям приключений подойдет мороженое. «Мороженое выступает балансом для этого амбициозного огненного знака», — объясняет она. А благодаря множеству вкусов, предприимчивый Овен не заскучает. Овны не любят приукрашивать, поэтому они предпочтут более легкие варианты, типа фруктовых сорбетов.

Телец

Этот знак часто ассоциируется с любовью к еде. Телец любит побаловать себя, поэтому лучше всего заказать что-нибудь с лишней щепоткой сахара.

«Знак, предпочитающий наслаждаться радостями жизни, выберет торт с белым кремом и розовой посыпкой», — говорит Фаррар.

Всегда живя полной жизнью, Телец будет наслаждаться каждым кусочком, даже глазурью на пальцах, добавляет она.

Близнецы

Шоколадный фондан с хрустящей оболочкой и жидкой сердцевиной — идеальный десерт для Близнецов, которые, как известно, быстро от всего устают. По словам астролога Лорены Томас, так называемый лава-торт привлечет Близнецов, «потому что это интересно».

«Выбор десерта для Близнецов зависит не столько от вкуса, сколько от внешнего вида», — добавляет Томас.

Любознательные Близнецы захотят узнать, как выглядит этот десерт, когда его разрезают на кусочки.

Рак

Этот чувствительный знак должен заказать утешительный десерт, такой как печенье с шоколадной крошкой, предлагает Фаррар. Этот выбор «согревает душу», добавляет она, отмечая, что это классическое печенье хорошо сочетается с природой Рака, который привык заботиться о близких.

Лев

Львы — уверенные в себе лидеры, стремящиеся к успеху и власти. Именно поэтому им подойдет пирог с грецкими орехами. «Неудивительно, что они любят есть орехи, которые связаны с потенцией», — говорит она. В частности, грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, которые важны для питания мозга. Это идеальный десерт для тех, кто хочет отточить свое остроумие.

Девы

«Разумная» и «практичная» — два слова, которые часто характеризуют Деву, они также заботятся о своем здоровье и благополучии. Дев могут привлечь ароматы трав. «Дева ассоциируется с мятой и майораном», — говорит Томас, добавляя, что мятный пирог — идеальный выбор для этого земного знака, особенно если он идет с определенной начинкой.

«Конечно, не стоит забывать, что Девы любят традиционное», — добавляет она. Поэтому на таком торте должна быть шоколадная глазурь.

Весы

Несмотря на то, что Весы – экстраверты и весьма обаятельны, временами они проявляют нерешительность. По словам астрологов, эта черта может проявиться при заказе десерта. Весам подойдет банановый сплит - и мороженое, и фрукты в одном флаконе. Но поскольку Весы также известны своей любовью к прекрасному, то важно, чтобы десерт выглядел красиво и был подан соответствующе.

Скорпион

Будучи верным и смелым знаком зодиака, Скорпион также может иметь темную сторону. Вот почему торт из темного шоколада – идеальный десерт для этого водного знака.

Стрелец

Стрелец жаждет приключений и избегает традиционного, поэтому лучший выбор для него - торт с экзотическими фруктами.

Козерог

Как и Раки, Козероги склоняются к традициям, поэтому им подойдет классический чизкейк.

Водолей

Водолеи – бунтари, эксцентрики, оптимисты. Поэтому лучший десерт для этого знака — с соленой карамелью. Это может быть печенье, пирожные и даже мороженое.

Рыбы

Рыбы славятся своей щедростью и мудростью, но они также любят витать в облаках. «Этот мечтательный знак может предпочесть тирамису», — говорит Фаррар. Ароматный итальянский десерт традиционно готовят с

темным ромом,

вином,

амаретто,

кофейным ликером.

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