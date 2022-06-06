Астролог Эш назвала шесть знаков зодиака, которым не стоит доверять

Говорят, что отношения строятся на доверии, поэтому так важно убедиться, что ваши ценности совпадают с ценностями вашего партнера или друга. Последовательность, сострадание и надежность — вот лишь некоторые качества, необходимые для построения отношений, в которых вы можете положиться друг на друга. Астролог Лорен Эш подскажет, какие знаки зодиака смогут сдержать свое слово.

Знаки зодиака, которым не стоит доверять

Водолей

Хотя Водолей известен как один из самых честных знаков зодиака, вовсе не обязательно, что он заслуживает доверия. Водолеи нестандартно мыслят, они мечтают о многом, но им может не хватать умения реализовывать это. Они склонны более к аналитике, чем к эмоциям, и маловероятно, что вы когда-нибудь узнаете, что на самом деле чувствует Водолей.

Представители этого воздушного знака зодиака, как правило, упрямы и немного эгоистичны.

Дева

Девы известны своей приземленностью, в отличие от других знаков, Девы не заинтересованы в том, чтобы обманывать других или идти по головам, чтобы продвинуться вперед. Они предпочитают упорно трудиться ради своего счастья. Это делает Дев очень надежными друзьями. Тем не менее они не пускают кого угодно в свой мир, и если вы окажетесь в разногласиях с Девой, то лучше проявлять бдительность.

Они не только знают, как затаить обиду, но и умеют манипулировать информацией, чтобы представить себя в лучшем свете.

Рыбы

Милые, мечтательные и вдумчивые — с Рыбами легко ладить. Трудно найти человека, который их не любит. Однако их изменчивая энергия делает Рыб менее конфронтационными. Вместо того, чтобы работать над отношениями, Рыбы, как правило, прячутся от людей, которые бросают им вызов. Хотя Рыбы не любят разочаровывать людей, это не обязательно означает, что они умеют доводить дело до конца. Им трудно держать свое слово. Как ни приятно Рыбам находиться в непринужденной обстановке, они слишком ненадежны.

Овен

Как первый знак зодиака, Овен имеет естественное стремление к успеху. Внутренний огонь побуждает их быть лучшими и самыми яркими во всем, что они делают. Ничто и никто не может помешать им достичь своих целей. И хотя Овны щедры с друзьями, они могут быть безжалостны с врагами. Если вы стоите между Овном и тем, чего он хочет больше всего, — то берегитесь.

Близнецы

Близнецы — общительный знак зодиака, у них есть способность общаться без проблем с людьми из самых разных слоев общества. Они предпочитают новизну в отношениях и дружбе. Близнецов считают слабыми. Они известны тем, что меняют свое мнение и настроение в мгновение ока, из-за чего трудно понять, о чем они думают на самом деле.

Так что если вы собираетесь положиться на Близнецов в чем-то важном, убедитесь, что у вас есть запасной план на всякий случай.

Стрелец

Это открытый и прямолинейный знак зодиака. Но у Стрельца есть склонность часто менять

профессию,

друзей,

даже место жительства.

Маловероятно, что вы заметите, что Стрелец говорит свысока или осуждает вас. Тем не менее представители этого знака зодиака могут быть немного безрассудными, когда дело доходит до жизни. У них есть склонность совать свой нос в дела других людей, и они не очень известны своей способностью хранить секреты. Вы всегда можете рассчитывать на то, что они дадут вам отличный совет, но, возможно, вам лучше поделиться своим грязным бельем с другим другом.

Нет никакой гарантии, что все, что вы скажете Стрельцу, действительно останется между вами.

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