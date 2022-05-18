Астролог: Дева, Весы, Близнецы и еще три знака зодиака притягивают к себе неприятности

Временами все мы бываем неуклюжими, но некоторым людям особенно везет — они то постоянно натыкаются на мебель или падают каждый раз, когда пытаются надеть обувь на каблуках. Если вы когда-нибудь задумывались, почему так происходит, то стоит поискать ответ у астрологов. Есть шесть знаков зодиака, которые наиболее склонны к тому, чтобы попадать в нелепые ситуации и становиться жертвами несчастных случаев.

Какие знаки зодиака чаще других попадают в неприятные ситуации

Дева

Девы известны своей чрезмерной сосредоточенностью на своих целях. Иногда излишняя импульсивность может привести к тому, что они будут отвлекаться на посторонние вещи. Астролог Тара Беннет описывает Дев как "тихих и дотошных", неудивительно, что они могут быть немного неуклюжими, а также будут чувствовать себя не в своей тарелке.

"О несчастных случаях, которые случаются с Девами, ходят легенды, так как они в основном происходят на глазах у публики", — объясняет она.

К счастью, Девы скромны, поэтому они могут отшутиться.

Весы

Весы — экстраверты, дружелюбные люди, которым нравится быть в центре внимания публики. Но, к сожалению, это означает, что зрители, возможно, будут присутствовать и в тот момент, когда случится непредвиденный случай.

"Стремление Весов к развлечениям и играм может привести к серьезным неудачам", — предупреждает Беннет.

Их рискованное поведение, особенно в стремлении хорошо провести время, может привести к подобным ситуациям.

Близнецы

Как и Весы, Близнецы любят хорошо проводить время с друзьями. Беннет отмечает, что Близнецы более склонны к тому, чтобы попасть в нелепую ситуацию или стать жертвой несчастного случая, потому что им быстро становится скучно, они часто проявляют нетерпение, поэтому "они срезают углы, чтобы ускорить процесс". Часто можно встретить Близнецов, "срезающих путь и пропускающих шаги, что приводит к несчастным случаям". К счастью, Близнецы любят рассказывать друзьям забавные истории, поэтому они не будут долго смущаться. Вместо этого они начнут всем писать в чаты, расписывая в красках свой неудачный день.

Стрелец

Стрельцы ценят свободу, а это означает, что они часто избегают советов других в своем стремлении к независимости. Именно тогда у них больше шансов столкнуться с неприятными случайными событиями. Беннет объясняет, что поскольку Стрельцы "всегда спешат", им легче испытать судьбу, поскольку они "движимы энергией и страстью и часто забывают оглядеться, прежде чем прыгнуть". К счастью, есть решение, которое предотвратит крупную катастрофу. Беннет советует "Стрельцам замедлиться".

Телец

Этот знак известен своей тихой бурей. Когда Телец расстроен, то может попасть в неприятную ситуацию. В гневе Телец ведет себя как слон в посудной лавке. Обычно они спокойны и дружелюбны, но когда расстраиваются, то ярость ослепляет их, в итоге они теряют контроль над ситуацией, отмечает астролог.

Овен

Овны известны своей спонтанностью и смелостью, что обычно не так уж и плохо, но иногда они могут попасть в неприятную ситуацию из-за этого.

"Импульсивные Овны склонны сначала действовать, а потом думать", — говорит Беннет.

Но, как и у Стрельцов, есть легкое решение — если они "не торопятся и планируют свои действия".

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