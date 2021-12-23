Астрологию часто относят к "псевдонаукам". Очевидно, этой концепции придерживаются психологи Ида Андерссон, Джулия Перссон и Петри Кайониус из Лундского университета (Швеция), которые в своём исследовании "Даже звёзды считают, что я выше их: Личность, интеллект и вера в астрологию" связали веру во влияние звёзд на человека с пониженным коэффициентом интеллекта и нарциссизмом. Результаты их работы были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.
Учёные набрали группу из 264 добровольцев. Их попросили ответить на ряд вопросов.
Выяснилось, что участники, верившие в астрологию, хуже справлялись с тестами на определение IQ. Помимо этого, у таких людей чаще присутствовали признаки нарциссизма.
Исследователи связывают этот факт с тем, что индивиды, сосредоточенные на собственной персоне, считают себя особенными и ищут в гороскопах подтверждения своему превосходству. При этом, как ни странно, приверженцев астрологии отличает такая черта, как покладистость.
Честно говоря, я была несколько удивлена выводам шведских психологов. Дело в том, что, по моим наблюдениям, трудно найти человека, который бы не верил в астрологию вообще.
Все мы, например, прекрасно знаем, кто мы по знаку зодиака. Что касается коэффициента интеллекта, то у меня он, если верить результатам тестов, значительно выше среднего, а я верю в гороскопы и интересуюсь астрологическими прогнозами. Точно так же, как и многие мои знакомые, судя по всему, тоже обладающие высоким IQ.
Если же говорить о нарциссизме, то его черты присутствуют почти во всех людях, а если человек хоть в чем-то добился успеха, то его самооценка, соответственно, повышается. Покладистость же, о которой идёт речь в исследовании, может свидетельствовать об умении договариваться с окружающими, что может быть также свойственно успешным людям.
Впрочем сами авторы исследования не уверены в объективности результатов.
В общем, не стоит воспринимать заключение лундских специалистов как истину в последней инстанции. Астрология — очень древняя и сложная наука, и не следует сбрасывать её со счетов из-за того, что кто-то не так хорошо прошёл интеллектуальные тесты или оказался нарциссом.
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