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Автор Ирина Шлионская

Шведские учёные ошиблись в выводах о тех, кто верит в астрологию

Гороскоп

Астрологию часто относят к "псевдонаукам". Очевидно, этой концепции придерживаются психологи Ида Андерссон, Джулия Перссон и Петри Кайониус из Лундского университета (Швеция), которые в своём исследовании "Даже звёзды считают, что я выше их: Личность, интеллект и вера в астрологию" связали веру во влияние звёзд на человека с пониженным коэффициентом интеллекта и нарциссизмом. Результаты их работы были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Шведские учёные ошиблись в выводах о тех, кто верит в астрологию

Не от большого ума?

Учёные набрали группу из 264 добровольцев. Их попросили ответить на ряд вопросов.

  • Часть вопросов касалась личностных качеств участников,
  • часть — оценки их интеллектуального уровня,
  • и, наконец, часть составляли вопросы относительно веры испытуемых в астрологию и гороскопы.

Выяснилось, что участники, верившие в астрологию, хуже справлялись с тестами на определение IQ. Помимо этого, у таких людей чаще присутствовали признаки нарциссизма.

Исследователи связывают этот факт с тем, что индивиды, сосредоточенные на собственной персоне, считают себя особенными и ищут в гороскопах подтверждения своему превосходству. При этом, как ни странно, приверженцев астрологии отличает такая черта, как покладистость.

Выводы неверны?

Честно говоря, я была несколько удивлена выводам шведских психологов. Дело в том, что, по моим наблюдениям, трудно найти человека, который бы не верил в астрологию вообще.

Все мы, например, прекрасно знаем, кто мы по знаку зодиака. Что касается коэффициента интеллекта, то у меня он, если верить результатам тестов, значительно выше среднего, а я верю в гороскопы и интересуюсь астрологическими прогнозами. Точно так же, как и многие мои знакомые, судя по всему, тоже обладающие высоким IQ.

Если же говорить о нарциссизме, то его черты присутствуют почти во всех людях, а если человек хоть в чем-то добился успеха, то его самооценка, соответственно, повышается. Покладистость же, о которой идёт речь в исследовании, может свидетельствовать об умении договариваться с окружающими, что может быть также свойственно успешным людям.

И учёные сомневаются…

Впрочем сами авторы исследования не уверены в объективности результатов.

  1. Во-первых, говорят они, большинство участников оказались молодыми женщинами, и неизвестно, какие были бы итоги, если бы опросы проводились в других группах населения.
  2. Во-вторых, непонятно, насколько много опрошенные вообще знали об астрологии.
  3. В-третьих, зарегистрированные эффекты нередко имели малое значение, так что можно предположить наличие погрешностей.

В общем, не стоит воспринимать заключение лундских специалистов как истину в последней инстанции. Астрология — очень древняя и сложная наука, и не следует сбрасывать её со счетов из-за того, что кто-то не так хорошо прошёл интеллектуальные тесты или оказался нарциссом.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы гороскоп астрология
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