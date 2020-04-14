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Автор Инна Новикова

Какие рекомендации нам дают планеты

Гороскоп

Исследовательница древнейшей индийской астрологии-джьотиш Марина Белогубец во время интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой раскрыла конкретные тайны планет, которые оказывают мощное влияние на нашу повседневную жизнь.

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Положение планет задают тон энергиям

— Марина, какие подсказки исходят от планет?

— Все предсказания того, когда что перейдет в какой-то знак и как изменится, не думаю, что кого-то очень сильно обрадует. Самое главное знать, что делать. Вы удивитесь, но планеты своими положениями задают тон энергиям, под влиянием которых мы находимся. Мы можем отрицать эти влияния, можем сопротивляться, а можем подстроиться как ловящий волну серфингист, который наслаждается гармонией человека и стихии.

— Какие рекомендации нам дают планеты?

— Даю рекомендации по всем планетам.

  • Юпитер отвечает за жизненную силу и эта планета сейчас ослаблена.

Человеку с хроническими заболеваниями нужно быть предельно осторожным, потому что Юпитер в соединении с Сатурном склонен к подобным болячкам.

  • Юпитер в соединении с Сатурном — всегда хорошее время для переоценки ценностей относительно работы.

Юпитер — это наши ценности, моральные принципы. Находясь в знаке Сатурна, он говорит: будь дисциплинированным. Буквально через несколько дней он перейдет в знак КозерогаКозерог представляет — минимализм. Юпитер — планета, отвечающая за благосостояние, находясь в Козероге, она нам говорит, что не надо гнаться за благосостоянием, не стоит нацеливаться на много.

  • Юпитер отвечает за детей.

Сейчас он ослаблен. В соответствии с этим заболеванием, которое у нас распространилось, дети вроде как неуязвимы. Но уязвимость их в чем заключается? Они заперты в четырех стенах. И самое интересное, они понимают, что что-то в мире происходит. И если родители скупают все подряд, это передается детям. Положение Юпитера в Козероге заставляет нас задуматься о детях. Своим примером взрослые должны показать, как они справляются с трудностями.

  • Сатурн представляет стариков. Время заботиться о больных и престарелых.
  • Марс — сила воли, выносливость. Он находится в Козероге, в самом сильном знаке.

Юпитер, который здоровье, иммунитет представляет, вместе с Сатурном, который ему враг, и с Марсом, который ему друг. Сатурн представляет холод, Марс представляет тепло, жар. Получается у нас для того, чтобы поддержать Юпитер, нам стоит обратить внимание на Марс, допустим, заниматься спортом больше, включить в свой рацион больше острых специй, как имбирь, чеснок, горчицу. Это поможет справиться с ослабленным Юпитером.

  • Раху сейчас в Близнецах.

Близнецы — знак информации. Раху — это расширение. Здесь очень много всего может быть и нужно учиться фильтровать эту информацию. Хорошее время для того, чтобы заниматься какими-то интернет-проектами, потому что Близнецы — коммуникация, Раху — это расширение, связь, Интернет. Близнецы — это знак Меркурия, который олицетворяет интеллект или обучение. Приступайте к онлайн обучению.

  • Кету у нас планета сжимающая, находится в Стрельце и не собирается идти на риск.

Кету говорит, что не надо рисковать, не надо быть сумасбродным, не надо быть прямолинейным, а стоит заглянуть внутрь и развивать внутренние качества Стрельца, быть честным, мудрым.

  • Еще одна планета — Венера.

Она переходит в знак Тельца. Телец — семья. Занимайтесь семьей и вкушайте яства. Поскольку Раху способствует обучению, ознакомьтесь с оригинальными рецептами приготовления блюд. Венера предпочитает деликатесы. Кстати, Венера до августа будет находиться в Тельце. Вот вам знак небес: женщины занимайтесь своей красотой, занимаетесь своей семьей. Если у вас есть хоть какие-то творческие тенденции, развивайте их сейчас. Космос способствует, поддерживает вас в этом начинании.

  • Меркурий. Сейчас находится в Водолее. А Водолей — это знак мистики, высших знаний.

Сейчас хорошее время для того, чтобы развивать в себе какое-то возвышенное мышление, дружелюбие, любознательность, поддерживать подобные энергии. Иначе Водолей скоро перетечет в Рыбы. В знак ослабленности. В этом случае лучше раз и навсегда отказаться от логики и переключиться на медитацию, на развитие интуиции, на изучение духовных практик.

В общем, каждая планета нам говорит о том, как мы должны себя вести в это время и что мы должны делать.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил Игорь Буккер

Темы раху индия джьотиш индуизм планеты астрология инна новикова знаки зодиака марина белогубец индийская астрология
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