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Автор Соломон Соловьев

Глубоководные Рыбы особого назначения - Гороскоп дня

Гороскоп

Об эмоциальной сложности, критическом отношении к себе, доле безответственности, экстравагантности и магнетическом притяжении рожденных 8 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Люди отличаются друг от друга не отдельными чертами характера (они налицо у каждого), а способом их сочетания", — такую замечательную формулу человеческой индивидуальности вывел однажды рожденный сегодня создатель концепции малой психиатрии и основатель научного учения о патологических характерах выдающийся русский психиатр Петр Ганнушкин.

О характерной Формуле небес героев дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 8 марта, должны непременно найти свой собственный путь в жизни, пусть даже значительно отличающийся от довольно стандартной общественной схемы: школа — институт — работа — семья — дети — достойная старость и полный покой. Независимо от устоявшихся взглядов, выражения своих мыслей или внешнего вида они не являются конформистами, которые нередко вступают в противоречия с раз и навсегда определенным статус-кво.

Хотя люди, чей день рождения — 8 марта, привыкли свято чтить традиции, им нужно все-таки порвать с прошлым, чтобы стать действительно заслуживающими уважения личностями. Из-за критического отношения к себе эти люди, будучи эмоционально сложными натурами, способны до бесконечности перепроверять правильность предпринимаемых шагов. Многие из них еще в юности начинают понимать, что их жизнь, вероятно, будет бурной, а путь — одиноким.

"Мы должны быть людьми доброй души и любить детей такими, какие они есть. Понимать детей значит стать на их позиции", — с такой новаторской формулой ворвался в педагогическую науку XX века рожденный сегодня советский, грузинский и российский педагог и психолог Шалва Амонашвили. В истории педагогики он остался разработчиком оригинальной концепции гуманной педагогики, которая была ориентирована на личность ребенка и абсолютное отрицание авторитарной, повелительной и приказной педагогики.

Выдающимся гуманистом советского кинематографа остался в памяти потомков рожденный сегодня актер, кинорежиссер и педагог Евгений Матвеев. Героя сегодняшнего дня по праву считали одним из самых любимых женщинами актером и режиссером советского кино, так как ему, как никому другому, блестяще удавалось раскрыть именно женские образы в своих режиссерских работах, а также в блистательных актерских альянсах с лучшими советскими актрисами. Сам Матвеев всегда с недоумением комментировал эту тему в своих интервью: "Теперь меня считают большим специалистом по любви. Не знаю, чем я угодил. Наверное, тем, что во всех своих фильмах я женщин ставил выше уровня земли".

В прямом смысле поднимал женщин выше уровня земли прославленный советский и российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Специализируясь на женском и мужском одиночном катании, герой дня подготовил несколько десятков призеров и чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр, среди которых: Татьяна Оленева, Алексей Урманов, Татьяна Басова, Ксения Доронина, Артур Гачинский, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер, Софья Самодурова, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.

В судьбе Рыб, рожденных 8 марта, обязательно есть некая изюминка. Идеи этих людей редко вызывают симпатии у окружающих, поэтому, чувствуя неприятие со стороны общества, рожденные 8 марта постоянно находятся в напряжении. У некоторых из них в характере присутствует чересчур звонко звучащая нота безмятежности или, если хотите, безответственности, мешающая им находить новых друзей и зарабатывать доверие.

Вообще, можно сказать, что рожденные 8 марта подходят к вопросам дружбы слишком меркантильно, так как бескорыстие иногда кажется им ненужным проявлением сентиментальности. Рожденные 8 марта — великолепные актеры. Выбрав занятие по своему вкусу, люди, чей день рождения — 8 марта, способны трудиться, не высовываясь и не заявляя о себе на протяжении многих лет. Окружающие при этом будут думать, что среда их интересов ограничена узкопрофессиональными вопросами. За сценой однако эти люди будут упорно работать над собой, чтобы в один прекрасный день сделать нечто такое, что в итоге заставит заговорить о них весь мир. Впрочем, в любом случае они обычно находят способ выражения своей экстравагантности.

Единственной шестикратной олимпийской чемпионкой в истории конькобежного спорта стала пришедшая сегодня в мир советская спортсменка Лидия Скобликова. Семикратным призером чемпионатов мира и дважды бронзовым призером Олимпийских игр становился рожденный сегодня немецкий игрок в настольный теннис Тимо Болль. Дважды выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде чешская теннисистка Петра Квитова. Становился чемпионом мира в тяжелом весе и серебряным призером Олимпийских Игр российский боксер-профессионал Султан Ибрагимов.

Рыбам сегодняшнего дня присуще величайшее магнетическое притяжение. Рожденным 8 марта способны оказывать почти гипнотическое воздействие на людей во многом благодаря своему обаянию, интуиции, умственным способностям. Когда они молоды, то часто идут на поводу своих эмоций, но в зрелом возрасте рожденные в этот день умеют управлять собой. Хотя они редко пользуются своей способностью влиять на окружающих, тем не менее эта способность очень помогает им в жизни. Если рожденные 8 марта встречают на своем пути благосклонность, силу и красоту, они способны испытывать покорность или даже поклонение перед теми, кто обладает этими качествами.

"Человек внутри себя как океан. В жизни самый необходимый собеседник — это ты сам. Себя не обманешь, не притворишься перед собой другим, более ласковым, чем ты есть. Может быть, поэтому человек и ищет собеседника: перед ним ему легче быть иным", - так удивительно точно обозначил посещающее каждого героя сегодняшнего дня чувство внутреннего противоречия популярный советский и чукотский писатель Юрий Рытхэу, чья фамилия в переводе с чукотского символически для Формулы небес знака Рыб означает "одинокий".

На фото: Евгений Матвеев

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