Романтики с большой дороги - Гороскоп дня

О драматичности, романтичности и мечтательности рожденных 28 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿

Пришедший сегодня в мир американский гангстер еврейского происхождения Багси Сигел вошел в историю как человек, построивший Лас-Вегас. В определенный момент он был одним из богатейших людей Америки, но в конце жизни разорился.

Жизнь его закончилась трагически: он был убит по приказу криминальных боссов. "Не беспокойтесь, мы убиваем только друг друга", — эта легендарная фраза Багси Сигела в итоге коснулась и его самого.

О драматичности, романтичности и мечтательности Формулы небес дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 28 февраля, испытывают огромный интерес к жизни, который передают всем окружающим. Эти энергичные люди способны оживить любую компанию. Однако из-за бьющей через край энергии они склонны пойти по совершенно неправильному пути. Заставить их понять это практически невозможно, так как они полностью поглощены собственным энтузиазмом. "Жаркие" натуры, они могут быть одновременно уверенными, динамичными, предприимчивыми или вредными — в зависимости от обстоятельств.

Совершенно очевидно, что рожденным 28 февраля лучше было бы сесть и хорошенько все обдумать, разобраться в себе и стать более осмотрительными и целеустремленными, прежде чем предпринимать какие-то конкретные шаги. Так как люди, чей день рождения — 28 февраля, тратят свою энергию в неограниченных количествах и легко увлекаются новыми идеями, практически все герои дня строят иллюзии относительно своего будущего, которые часто не приносят им ничего, кроме разочарования.

"Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни", — такую формулу противостояния разочарованиям предлагал миру рожденный сегодня французский философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень.

Герой дня увековечил себя в истории своим фундаментальным эссе под названием "Опыты". Его "Опыты" — это ряд самопризнаний, вытекающих преимущественно из наблюдений над самим собой, вместе с размышлениями над природой человеческого духа вообще. По словам философа, всякий человек отражает в себе человечество. Мишель де Монтень выбрал себя как одного из представителей рода и изучил самым тщательным образом все свои душевные движения.

Его философскую позицию можно обозначить как скептицизм, но совершенно особого характера. Скептицизм Монтеня — нечто среднее между скептицизмом жизненным, который есть результат горького житейского опыта и разочарования в людях, и скептицизмом философским, в основе которого лежит глубокое убеждение в недостоверности человеческого познания.

"Опыты" Монтеня — это развернутая энциклопедия Формулы небес не только для героев сегодняшнего дня, но и для многих других представителей знака Рыб. Так что Монтеня можно смело величать главным "рыбным" философом в истории человечества.

"Нельзя полагаться на те доходы, которые мы только надеемся получить, какими бы верными они нам ни казались", — честно раскрывает Монтень миру типичную "формулу иллюзий" своего дня рождения.

Забавной иллюзией вошел в мир рожденный сегодня французский естествоиспытатель Рене Антуан Реомюр. В 1730 году он описал изобретенный им спиртовой термометр, шкала которого определялась точками кипения и замерзания воды. Изобретение, несомненно, было выдающимся для начала XVIII века — с одной лишь неточностью, что шкала термометра была разделена на 80 градусов. Именно показатель в 80 градусов Реомюр по ошибке решил считать температурой кипения воды.

Свою "формулу иллюзий" пытался применить в жизни пришедший сегодня в мир литовский писатель-просветитель и католический епископ Мотеюс Валанчюс. По его инициативе при костеле в маленьком литовском городке возникло общество трезвости. Вскоре трезвенное движение охватило большую часть областей Литвы и общества трезвости включали в себя около миллиона человек. Такие общества создавались при костелах: мужчины клялись на алтаре или иконе Девы Марии не употреблять алкогольных напитков и следить за тем, чтобы этого не делали другие прихожане (нарушителей наказывали — запирали в колокольне, пороли и т. п.).

Однако общества трезвости образовывались без разрешения властей и нанесли значительный ущерб винокуренной промышленности (было закрыто 87 винокуренных заводов) и доходам казны в виде недополученных платежей за алкогольные акцизы. После этого "трезвенный проект" Мотеюса Веланчюса был благополучно завершен.

Едва ли не главная проблема героев дня сегодняшнего заключается в том, что они любят заставлять окружающих волноваться за себя и могут даже начать заниматься какими-либо заведомо сомнительными видами деятельности — исключительно для того, чтобы привлечь внимание. Для рожденных 28 февраля опасность событий, в которых они принимают участие, помогает им чувствовать, что они полны жизни. И все же им следует проявлять разборчивость в выборе своей деятельности. Не заниматься в течение короткого промежутка времени какими-то делами, связанными с риском, и, в конце концов, избрать по-настоящему стоящую, приносящую пользу окружающим работу, которой можно было бы посвятить всю свою жизнь.

Непревзойденный французский канатоходец Шарль Блонден пришел сегодня в наш мир, чтобы проверить свою рисковую Формулу небес на прочность. Он приобрел всемирную известность благодаря своей идее пересечь ущелье ниже Ниагарского водопада по канату длиной 335 метров, туго натянутому на высоте 50 метров над водой. Данный трюк он выполнял несколько раз, причем всегда в разных вариантах: с завязанными глазами, в мешке, катил тачку, на ходулях, нес человека на плечах, усаживался на середине, готовил и ел омлет.

Так как люди, чей день рождения — 28 февраля, обычно выбирают бурный, бескомпромиссный жизненный путь, то в отличие от "нормальных" людей они вряд ли когда-нибудь приобретут действительно ценный жизненный опыт. Однако большинство из них даже и не представляют себе иного пути.

С другой стороны, непривычный энтузиазм может привести к невнимательности или беспечности, которые станут препятствием в их дальнейшем развитии. Рожденным 28 февраля необходимо повышать свой интерес к жизни по мере ее понимания. Рассмотрев и позитивные, и негативные точки зрения, они, возможно, попытаются разработать собственную философию и расширить свой духовный мир. Вопрос заключается в том, когда же все-таки приобретенный ими опыт плавно перерастет в мудрость. Для некоторых из них такого рода эволюция происходит довольно поздно, для других — немного раньше. Действительно, людям, родившимся 28 февраля, надлежит когда-нибудь перестать воспринимать жизнь как мимолетное событие и всерьез задуматься над собой.

Формулу романтичных иллюзий прекрасно удалось реализовать в реальной жизни замечательному поэту-символисту Вячеславу Иванову; автору этимологического словаря русского языка немецкому лингвисту Максу Фасмеру; создателю кинофильмов в лучших традициях иллюзий социалистического реализма, советскому режиссеру Всеволоду Пудовкину; одному из крупнейших архитекторов современности, канадскому зодчему Фрэнку Гери; российскому шоумену Гарику Харламову и двум красавицам топ-моделям, россиянке Наталье Водяновой и чешке Каролине Курковой.

Рожденная сегодня замечательная российская актриса Татьяна Васильева пишет замечательные стихи в пронзительных интонациях Формулы небес своего дня. Ее поэтической формулой закончим сегодня.

Живу, не плача, не любя,

Лишь озабочена заботой —

Куда девать саму себя

И с кем делить свою свободу.

И мне никак не удается

Мгновенье отделить от года.

И одиночеством зовется

Неразделенная свобода.

Одолевает жажда странствий

И тяга к истинам простым.

А время кажется пространством

И безвоздушным, и пустым.

На фото: Татьяна Васильева

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