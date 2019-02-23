Быть жертвой или изображать ее? - Гороскоп дня

О жертвенности, бескорыстии, гениальности и эгоизме рожденных 24 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я не стремлюсь быть привлекательным для людей. Мое дело — заставлять их становиться лучше", — такую миссию видел в своей земной жизни один из самых популярных людей нашего времени, пришедший 24 февраля в мир, чтобы сделать его лучше американский гений технологий Стив Джобс.

О жертвенности Формулы небес дня сегодняшнего, 24 февраля, подробнее.

Жертва — основная тема Рыб, родившихся 24 февраля. Готовность пожертвовать собой проявляется у них различными способами. Герои дня сегодняшнего, 24 февраля, часто жертвуют своими интересами ради какого-то дела, общественного блага или обыкновенных пожеланий друзей и семьи. Обычно они и сами требуют больших жертв от окружающих, особенно от любимых. Однако тема жертвенности иногда может повториться в более абстрактной, философской теме, где жертва — это принятие жизни такой, какая она есть, вопреки собственному эгоизму. Только в этом случае рожденные 24 февраля бывают бескорыстны и трудятся на благо других.

Американский биограф в свой книге "Стив Джобс" прекрасно описал формулу гениальности героя дня сегодняшнего, 24 февраля:

"Хвала безумцам. Бунтарям. Смутьянам. Неудачникам. Тем, кто всегда некстати и невпопад. Тем, кто видит мир иначе. Они не соблюдают правила. Они смеются над устоями. Их можно цитировать, спорить с ними, прославлять или проклинать их. Но только игнорировать их невозможно. Ведь они несут перемены. Они толкают человечество вперед. И пусть кто-то говорит: безумцы, мы говорим: гении. Ведь лишь безумец верит, что он в состоянии изменить мир, — и поэтому меняет его".

Человек поставлен в центр мира, он не обладает собственной особой (земной, небесной ангельской) природой, ни смертностью, ни бессмертием, он должен сформировать себя сам, как "свободный и славный мастер". Такую формулу человека исповедовал пришедший 24 февраля в мир итальянский мыслитель эпохи Возрождения Джованни Пико дела Мирандола. Философ провозглашал:

"Человек создан богом, но обладая свободой воли, он может снизойти до животного или возвыситься до богоподобного существа. Он может стать своим скульптором и творцом".

Свою жертвенную миссию в пространстве Европы выполнил рожденный 24 февраля Папа Римский Климент VIII. Именно благодаря его решению европейцы узнали вкус кофе. Привезенный из Османской империи напиток был признан кардиналами из окружения Папы "нечистым", но Климент вопреки советам благословил его. Попробовав напиток, он мудро произнес:

"Этот дьявольский напиток такой вкусный… Мы должны обмануть дьявола и благословить его".

Одни из тех Рыб, кто избрал далеко не легкий путь самопожертвования ради высоких идеалов и интересов общества, делают это с большим удовольствием, другие — с неохотой, считая это своим долгом. В первом случае рожденные 24 февраля искренне верят в то, что делают. Счастье и благополучие окружающих — высшая награда для них. Другие же, чисто инстинктивно ощущая, что окружающие не всегда охотно воспринимают их жертву, могут сильно огорчиться из-за того, что их усилия, к сожалению, не оценили по достоинству. Такие расстройства, особенно если они повторяются очень часто, однажды могут выплеснуться наружу и привести к тому, что человек будет уклоняться от возлагаемой на него ответственности.

Таким образом, рожденные 24 февраля либо все время подавляют в себе чувство эгоизма, либо полностью избавляются от него. Опасность здесь кроется в том, что они могут обмануть сами себя: от эгоизма, если он еще не полностью сформировался, избавиться невозможно. Наиболее развитые люди, родившиеся 24 февраля, понимают это и стараются объективно оценить свои усилия, тогда как остальные слепо подчиняются судьбе и считают себя неудачниками.

Блистательно выполненной небесной миссией можно смело считать жизненный путь рожденного 24 февраля русского полководца адмирала Федора Ушакова. Герой дня не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и ни одного поражения не потерпел.

Жертвенным служением медицине остался в памяти потомков рожденный 24 февраля русский хирург Федор Иноземцев. 7 февраля 1847 года он выполнил первую в истории Российской империи операцию с применением эфирного наркоза. Иноземцева можно считать первооткрывателем многих великих российских врачей, которые были его студентами в разные годы. Среди них будущие светила медицины: Иван Сеченов, Николай Склифосовский и Сергей Боткин. Профессор Иноземцев всегда проявлял особую чуткость к студентам, умудряясь в самых противоречивых ситуациях заподозрить в них незаурядный медицинский талант, что неоднократно отмечали современники.

Федор Иноземцев был настолько популярным врачом, слава о нем гремела настолько широко, что в год он принимал в среднем более шести тысяч пациентов. Одним из первых в России Иноземцев ввел в московском университете курс глазных болезней; начал делать операции по исправлению косоглазия; спас от слепоты большое число людей.

Рыбы, чей день рождения — 24 февраля, должны выбирать путь служения обществу, полностью не отказываясь при этом от своих собственных желаний. Для людей, родившихся в этот день, важно быть более уверенными в своих идеалах и не бояться рассказывать о них.

Если рожденные 24 февраля выросли в далеко не идеальных условиях или образ жизни этих людей не соответствует их истинным талантам, то они склонны негативно определять свое будущее. Если однажды они все-таки захотят взять под контроль свою жизнь, то, скорее всего, обнаружат, что становятся ожесточенными, так как им придется противоречить своим привычкам. Сила воли, решительность, определенность, мужество — вот те черты характера, которые должны приобрести люди, родившиеся 24 февраля, прежде чем они пожертвуют собой ради кого-то или чего-то.

24 февраля пришел в мир и полностью посвятил себя познанию электричества русский физик, основоположник электротехники Эмилий Ленц. Писал свои морские пейзажи основоположник американской реалистичной живописи, художник-график Уинслоу Хомер. Покорял Северный полюс на собачьих упряжках бесстрашный итальянский полярный исследователь адмирал Умберто Каньи. Создавали свои блестящие литературные произведения советские писатели Константин Федин, Всеволод Иванов и Эммануил Казакевич. Сочинял свою волшебную музыку французский композитор Мишель Легран.

Формулой светлой жертвенности Мишеля Леграна завершим сегодня, 24 февраля, рассказ:

"Хорошо, когда у тебя есть деньги, но хорошо еще и гордиться собой. Если вы идете на компромисс, чтобы получить что-то в жизни, вы становитесь предателем самого себя. Это определение лучше всего подходит к политическим деятелям. Политический деятель — заведомый мерзавец. Чем выше он поднимается, тем чаще ему приходится идти на компромиссы и соглашаться с совершенно неприемлемыми для любого порядочного человека вещами. Это приходится делать любому политику в любой стране мира. А в искусстве все наоборот. Поэтому нужно, чтобы странами руководили художники. Это шутка, конечно. Но это было бы чудесно, потому что художник, творя, не думает о зарабатывании денег или о том, как заполучить власть. Он думает о человеческой красоте, и мир, таким образом, мог бы быть спасен".

На фото: Стив Джобс

Смотрите фото других знаменитостей, родившихся 24 февраля

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"