Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня

О восприимчивости натуры, хорошей памяти, вере в себя и отчаянном желании произвести впечатление рожденных 20 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Я должно быть, один из тех больных нарциссизмом, которые начинают ценить что-то только тогда, когда оно уходит… Я слишком чувствителен. Мне необходимо быть слегка бесчувственным, чтобы вновь обрести энтузиазм, которым я обладал, будучи ребенком", — такую формулу самопознания обозначил в своей предсмертной записке рожденный сегодня культовый американский музыкант, основатель группы "Нирвана" Курт Кобейн.

Само понятие "нирвана" в переводе с санскрита обозначает угасание, прекращение и отсутствие волнения. Это состояние человеческой психики обычно связывается с освобождением от страданий, свойственных земной жизни.

Все рожденные под знаком Рыбы приходят в этот свет с одной единственной целью — максимально комфортно и безопасно дистанцироваться от земной жизни. Многим из представителей этого знака Зодиака удается прожить долгую и насыщенную земную жизнь, кому-то дистанцироваться от земных страданий с помощью алкоголя или наркотиков, кому-то уйти в монастырь, а кому-то, как Курту Кобейну, Формула небес уготовила самоубийство в возрасте 27 лет.

О Формуле небес дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Представителей знака Рыбы, рожденных 20 февраля, всегда интересует, какое впечатление они производят на окружающих. Благодаря восприимчивости своей натуры они обладают на удивление хорошей памятью и могут вплоть до мельчайших подробностей вспомнить события столетней давности.

С другой стороны, люди, чей день рождения — 20 февраля, приложат все усилия к тому, чтобы окружающие никогда не забывали их. Герои дня искренне хотят, чтобы их воспринимали всерьез, и поэтому объективно оценивают свой вклад в общее дело — будь это какие-то практические разработки, усилия, направленные на создание долгосрочных проектов, или семейные обязанности.

По этой причине рожденных 20 февраля можно отнести к агрессивному типу людей. Но хотя это и звучит убедительно, пожалуй, нельзя сказать, что большинство из них являются по натуре бойцами или большими спорщиками. Их отчаянное желание произвести впечатление лишь слегка выходит за рамки обычной веры в себя.

О желании производить впечатление прекрасно свидетельствует история с рожденным сегодня русским генералом от кавалерии Василием Перовским. Будучи еще юнкером, будущий генерал забавлялся в своей комнате из пистолета восковыми пулями и никогда не расставался с этим оружием. Часто он втыкал в дуло палец и расхаживал с повисшим на пальце заряженным пистолетом. Раз, ходя в такой компании, он задел за курок, последовал выстрел и оторвал ему ту часть пальца, которая находилась в дуле. С тех пор он носил золотой наперсток, к которому была прицеплена цепочка с лорнетом.

Свои выдающиеся актерские таланты реализовал в полной мере рожденный сегодня русский театральный деятель Федор Волков. Именно он считается создателем первого постоянного русского театра в Ярославле и основателем русской театральной школы. 30 августа 1756 года был официально учрежден "Русский для представления трагедий и комедий театр", положивший начало созданию императорских театров России, а Федор Волков был официально назначен "первым русским актером", получавшим жалование от российского государства.

Выдающиеся таланты наблюдателя рожденного сегодня немецкого медика Иоганна Христиана Рейля позволили ему придумать термины "психиатрия" и "госпиталь для психической терапии" (психиатрическая больница). Рейль был реформатором во всех сферах психиатрии и занимался не столько резко выраженными психозами, сколько неясными переходами здоровья в болезнь, требующими своевременной поддержки.

Герой дня особенно остро критиковал несовершенные современные ему "сумасшедшие дома". Рейль приложил титанические усилия, чтобы изгнать из обихода это старое название, заменив его новым термином — "госпиталь для психической терапии". Допуская излечимость психозов в начальных периодах заболевания, он объяснял малый процент выздоровления только полным отсутствием наблюдения и правильного ухода.

Для Рыб, рожденных 20 февраля, обязательность — это лучший способ показать окружающим, что их действительно заботит то, чем они занимаются. Являясь хорошим дополнением к своему рабочему коллективу, они демонстрируют как способности применения своих талантов для общего блага, так и относительную незаинтересованность в руководящей должности.

Однако люди, чей день рождения — 20 февраля, требуют от других лечь костьми при выполнении работы и быстро могут выйти из себя, если им покажется, что кто-то вдруг начинает халтурить. С целью сохранения нормальных отношений в коллективе рожденные 20 февраля не должны брать на себя слишком много и утверждать, что их коллеги работают недобросовестно, — в конце концов, они делают все, что могут.

"Один под парусом вокруг света", — так назывался мировой бестселлер рожденного сегодня канадско-американского мореплавателя Джошуа Слокама, который 24 апреля в 1895 году отправился из Бостона в первое в истории человечества одиночное кругосветное путешествие. Через три с лишним года Слокам вернулся домой, обогнув земной шар, пройдя в одиночном плавании 74 тысячи километров.

Огибать препятствия — это фирменный стиль рожденных сегодня героев. Этим талантом славился и русский инженер, писатель и путешественник Николай Гарин-Михайловский. На одном из участков строительства железной дороги его инженеры столкнулись со следующей проблемой: необходимо было обогнуть крупный холм, выбрав для этого наиболее короткую траекторию (ведь стоимость каждого метра железной дороги была очень высокой).

Гарин-Михайловский потратил день на размышления и затем дал указания прокладывать дорогу вдоль одного из подножий холма. Когда его спросили, чем обусловлен выбор, Гарин-Михайловский ответил, что весь день наблюдал за птицами — вернее, за тем, какой дорогой они облетали холм. Он посчитал, что они летят более коротким путем, экономя усилия, и решил воспользоваться их маршрутом. Впоследствии точные расчеты, основанные на космической съемке, показали, что решение Гарина-Михайловского, принятое по наблюдению за птицами, было верным.

Рожденные сегодня Рыбы обычно демонстрируют огромное желание быть первыми. Однако они должны избегать сомнительных побед, построенных на чувствах симпатизирующей им публики.

Как правило, рожденные 20 февраля являются сверхэмоциональными натурами, невосприимчивыми к критике и негативно определяющими свой жизненный путь. Только научившись управлять своими эмоциями, они могут стать более уравновешенными. И все же не стоит обольщаться, что они будут скрывать свои истинные чувства. Просто их энтузиазм и вера в себя настолько сильны, что им свойственно иногда перегибать палку.

Таким образом, очень важно, особенно ближе к старости, чтобы рожденные 20 февраля научились более философски и терпимо воспринимать жизнь и осознали степень своего влияния на окружающих. Герои дня сегодняшнего иногда настолько стремятся понравиться всем без разбора, что зачастую компрометируют себя.

Создателем собственной оздоровительной и духовной системы запомнился Вселенной рожденный сегодня русский целитель Порфирий Иванов. Двадцать семь различных конструкций стрелковых систем создал пришедший сегодня в мир советский конструктор-оружейник Евгений Драгунов. Стал единственным в США обладателем главных наград фестивалей большой тройки — "Золотой пальмовой ветви", "Золотого льва" и "Золотого медведя" культовый кинорежиссер Роберт Олтмен. Оставила яркий след в истории правозащитной деятельности российский врач-реаниматолог и филантроп Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Покоряла подиумы всего мира одна из самых ярких супермоделей в истории американка Синди Кроуфорд. Является одной из самых продаваемых артистов всех времен американская певица барбадосского происхождения Рианна. Снимает фильмы и является популярным телеведущим известный мизантроп и коллекционер жен Александр Гордон. И проводит регулярную экспертизу автомобилей и стрелкового оружия российский радиожурналист Сергей Асланян.

Свое стремление быть первым, так свойственное героям дня сегодняшнего, в одной ироничной фразе изложил однажды Курт Кобейн. Его формулой мы и закончим сегодня: "Быть первым — это все равно, что быть 16-м, разве что больше людей будут целовать тебя в зад".

На фото: Курт Кобейн

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