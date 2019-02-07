Первооткрыватели йода, морфия и ксерокса - Гороскоп дня

О телепатических способностях, пророческом даре и жизни в мире идей рожденных 8 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять. Только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка", — такую запись оставил в дневнике рожденный сегодня русский гений Дмитрий Менделеев на следующее утро после того, как увидел во сне свою знаменитую таблицу химических элементов, которая превратилась впоследствии в периодический закон химических элементов и стала одним из фундаментальных законов мирозданья.

О пророческой Формуле небес героев дня подробнее.

Водолеи, рожденные 8 февраля, наделены большими телепатическими способностями и обладают возможностью прогнозировать события. Иногда люди, чей день рождения — 8 февраля, могут чисто теоретически предположить, как будут контролировать ситуацию и реализовать свои идеи на практике, но не с помощью физических усилий, а силой внушения, которая придает форму их желаниям и направляет их в нужное русло. Кроме того, они обладают способностью предчувствовать события и, соответственно, просчитывать наиболее подходящее время для осуществления перспективного проекта или успешного продвижения по служебной лестнице.

В финансовых делах рожденные 8 февраля умеют выбрать нужный момент для инвестиций, а также для налаживания или расторжения деловых отношений.

Пришедший сегодня в мир Дмитрий Менделеев, как и полагается гениям-пророкам, реализовал себя практически во всех областях человеческого познания. Он был химиком, физиком, метеорологом, нефтяником, педагогом, технологом, воздухоплавателем, приборостроителем и экономистом.

"Какой я химик, я политэконом. Что там "Основы химии", вот "Толковый тариф" — это другое дело", — так сам герой дня скромно говорил о себе. Менделеев в действительности был выдающимся экономистом, обосновавшим главные направления хозяйственного развития России. Вся его деятельность, будь то самые отвлеченные теоретические изыскания, будь то строгие технологические исследования, непременно теми или иными путями следствием имела практическую реализацию, которая всегда подразумевала хорошее понимание экономического смысла. Вместе с министром Сергеем Витте Менделеев принимал участие в разработке Таможенного тарифа в России. Работы по политэкономии ученый всегда считал наиболее серьезными и значимыми проектами в своей жизни.

Едва ли можно удержаться от соблазна, чтобы не сказать о том, что Водолеи, рожденные 8 февраля, умеют видеть будущее. Возможно, все дело не в этом, а в их способности чувствовать двусмысленность в отношениях между людьми. Впрочем, среди рожденных 8 февраля на самом деле есть ясновидящие, которые читают мысли других и могут передавать собственные. Но даже самые заурядные индивидуумы обладают ярко выраженным шестым чувством.

Рожденный сегодня один из основоположников научной фантастики французский писатель Жюль Верн в своих романах, написанных в XIX веке, в деталях описывал будущее с его технологическими достижениями XXI века. В XXI веке книги Жюля Верна занимают второе место по переводимости в мире, уступая лишь произведениям Агаты Кристи. "Придет время, когда наука опередит фантазию", — смысл этих пророческих слов Жюля Верна, сказанных им 150 лет назад, мы в полной мере ощущаем в XXI веке.

У рожденного сегодня французского химика Бернара Куртуа был любимый кот. Однажды химик работал в лаборатории, а на плече у него сидел кот, который прыгнул на стол и столкнул на пол стоявшие рядом сосуды, в одном из которых находился спиртовой раствор золы морских водорослей, а во втором — серная кислота. После смешения жидкостей появилось облако сине-фиолетового пара, которое было ни чем иным, как йодом. Помимо открытия йода, герою дня принадлежит открытие морфина, который он получил из опия в лабораторных условиях.

Адвокат по профессии и изобретатель по призванию американец Честер Карлсон вошел в историю одним из основных изобретений XX века. Он придумал ксерокс. Первый оттиск Карлсон получил в своей домашней лаборатории 22 октября 1938 года в Нью-Йорке и через четыре года получил патент на эту технологию.

Долгое время герой дня безуспешно пытался внедрить свое изобретение, доказывая, что оно абсолютно необходимо для бизнеса. Но ему по очереди отказали в 20 компаниях, ссылаясь на то, что его изобретение слишком громоздко и сильно пачкает листы. К тому же, человек может значительно лучше справиться с задачей копирования.

Удача улыбнулась изобретателю в штате Огайо. Там ему предложили усовершенствовать технологию и даже нашли точное слово для названия данного процесса — "электрофотография". Чуть позже Карлсон придумал слово "ксерография" от греческих слов "сухой" и "пишу", а потом сократил до простого "ксерокс".

После выпуска в 1959 году первой полностью автоматической модели Хerox 914 была создана компания Xerox Corporation cо своим легендарным рекламным слоганом: "Мы научили мир копировать".

Водолеи дня сегодняшнего строго придерживаются своих представлений о будущем. Прежде чем приступить к достижению цели методом проб и ошибок, люди, чей день рождения — 8 февраля, отойдут в сторону, объективно рассмотрят ситуацию со всех сторон и представят себе, как все должно произойти.

Часто создается впечатление, будто рожденные 8 февраля живут в ином мире, мире идей. Они могут быть интеллектуалами или экономистами, архитекторами или картографами, музыкантами, учеными или программистами, но единственное, кем они не являются, — так это ленивыми мечтателями. Окружающие бывают удивлены этим фактом, ошибочно полагая, что рожденные 8 февраля — люди наивные. На самом деле они могут вести проекты, связанные со сложнейшей техникой, не допуская ни единой ошибки.

Несмотря на таланты, эмоциональная жизнь рожденных 8 февраля нестабильна и даже непостоянна. Если им не удастся раскрыть в себе природные задатки и направить энергию на совершенствование личных отношений, они, к сожалению, будут обречены на одиночество, однако это состояние для них невыносимо.

Зачастую рожденные в этот день глубоко ошибаются в том, что берут на себя ответственность, которая им не по силам. Многие из них склонны к компромиссам, и это не только находит положительный отклик у окружающих, но и позволяет рожденным 8 февраля окружить себя всеобщим вниманием. К сожалению, их телепатические способности не помогают им в выборе близких людей. Часто они требуют, чтобы проблемы решались легко и быстро, но не со всеми это проходит.

Свой вклад в историю Вселенной внесли рожденный сегодня еврейский философ и публицист Теодор Лессинг; основоположник травматологии в России русский врач Ефрем Мухин; первооткрыватель явления мимикрии английский естествоиспытатель Генри Уолтер Бейтс; теоретик и идеолог сионизма еврейский философ Мартин Бубер; основатель советской мультипликации Иван Иванов-Вано; пятикратный лауреат премии "Оскар" американский композитор Джон Таунер Уильямс и автор многих литературных бестселлеров американский писатель Джон Гришэм.

"Иногда достаточно бывает одной искры, чтобы разбудить затуманенный разум, чтобы зажечь огонь сознания в больной душе!" — написал Жюль Верн в своем бессмертном романе "Таинственный остров". Эта искра и является основной сутью Формулы небес героев сегодняшнего дня.

На фото: Дмитрий Менделеев

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