Глухая музыка великого Бетховена - Гороскоп дня

О страсти к созиданию, щедрости и мечтательности рожденных 16 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Ни один из моих друзей не должен нуждаться, пока у меня есть на кусок хлеба. Если кошелек мой пуст, я не в силах помочь тотчас же, ну что ж, мне стоит только сесть за стол и взяться за работу, и довольно скоро я помогу ему выбраться из беды", — такую формулу взаимовыручки и взаимопомощи исповедовал в жизни рожденный сегодня великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (фото).

О формуле созидающих и щедрых Стрельцов, пришедших в наш мир 16 декабря, расскажем подробнее.

Композитор Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения.

Самыми значительными в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. Большинство своих самых известных произведений Бетховен создает, уже будучи абсолютно глухим музыкантом.

В 1824 году он исполнил свою Девятую симфонию, и публика устроила ему овацию. Известно, что Бетховен стоял спиной к залу и ничего не слышал, тогда одна из певиц взяла его за руку и повернула лицом к слушателям. Люди махали платками, шляпами, руками, приветствуя композитора. Овация длилась так долго, что присутствующие тут же полицейские чиновники потребовали ее прекращения. Подобные приветствия допускались только по отношению к особе императора.

Стрельцы, рожденные 16 декабря, — пожалуй, непревзойденные мечтатели. И, кстати, одной из главных тем в жизни людей, родившихся в этот день, является преодоление физических ограничений своего организма и воспарение к звездам.

Ужиться с ними не так-то просто. Как правило, сложное восприятие мира влечет за собой значительные эмоциональные проблемы. Поэтому тем, кто живет рядом с ними, следует проявлять особое понимание и чуткость к их потребностям и, в частности, уважать требование временного уединения. В самом деле, для успеха рожденным 16 декабря нужно как можно чаще пребывать в собственном мирке. Им легче и вольготнее работать вне стен офисов и кабинетов — в той среде, где ничто не мешает удовлетворению их запросов.

Философом-романтиком и неисправимым мечтателем запомнили современники пришедшего сегодня в мир немецкого химика Иоганна Вильгельма Риттера. Ученый скончался в возрасте 33 лет, так как большинство своих научных экспериментов ставил на собственном теле.

Он сделал ряд важнейших открытий в области электрохимии и ультрафиолетового излучения, в том числе в электромагнитном спектре. Риттер обнаружил возможность гальванического покрытия, впервые получил водород и кислород электролизом воды. В 1803 году ученый фактически изобрел электрическую аккумуляторную батарею. Он также активно занимался экспериментами по возбуждению мышц и сенсорных органов с помощью электричества и изучением электрофизиологии растений.

Зачастую Стрельцы, рожденные 16 декабря, ощущают себя ведомыми некоей высшей силой, на службе у которой они, как им кажется, находятся. Эта сила может быть общественной, религиозной или вселенской природы. Люди, чей день рождения — 16 декабря, способны на свершения, требующие титанических усилий. Однажды устремившись к заветной и реалистической цели, они уже не поддадутся никаким стопорам и ограничениям.

Рожденный сегодня основоположник асептики немецкий хирург Эрнст фон Бергманн совершил настоящую революцию в военно-полевой хирургии и в нейрохирургии. Именно ему принадлежит новый метод лечения ранений коленных суставов. Отказавшись от оперативного лечения, Бергманн предложил раневую повязку и накладывание гипса, что значительно уменьшило летальность у больных с поражениями коленных суставов. Бергманн стал первым доктором в истории, кто внедрил в мировую практику обработку хирургического инструментария с помощью специально созданной паровой машины.

Своими нововведениями обогатил экономическую науку рожденный сегодня французский экономист Мари Эспри Леон Вальрас. Он стал основателем теории общего экономического равновесия: впервые ввел термин "спрос равен предложению"; ввел понятие четырех рынков: труда, капитала, финансовый, потребительских благ и услуг; ввел математические методы как обязательный элемент экономической науки.

Лидером абстрактного искусства мирового уровня был признан рожденный сегодня русский художник и теоретик изобразительного искусства Василий Кандинский (фото). Блестяще владевший многими эзотерическими техниками Кандинский утверждал: "Все мироздание можно рассматривать как замкнутую космическую композицию. А композиция является не чем иным, как предельно закономерной организацией жизненных сил, заключенных в элементах в форме напряжений".

Очень важно, чтобы Стрельцы, рожденные 16 декабря, не теряли ощущения реальности. Интерес к окружающему миру и событиям, происходящим вокруг, поддержит в них связь с человечеством. В этом смысле друзья, приятели, дети могут сыграть решающую роль. Разрешение эмоциональных проблем, доверие и любовь — все это может стать актуальным лишь при общении и поддержке друзей.

Взрывная реакция, заторможенность или полное безразличие, маниакальные периоды, сопровождаемые депрессией, вспышки безудержного смеха или глубокое молчание — яркие краски, присутствующие в палитре тех, кто родился в этот день. Наиболее удачливые люди, чей день рождения — 16 декабря, находят выход для своих эмоций и чувств посредством творчества, хобби или общественной деятельности. Таким образом у них появляется возможность обращаться к людям и добиваться взаимопонимания через общие интересы.

"Как и раньше, так и теперь я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения. Иначе не только Россия, но и вся Европа превратится в развалины", — так в смертельной борьбе с врагами находил выход своим эмоциям герой дня сегодняшнего русский генерал Антон Деникин (фото), признанный историей самым эффективным военачальником времен Первой мировой войны и одним из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны.

Герои романов рожденной сегодня английской писательницы Джейн Остин в лучшем виде раскрывают палитру ярких красок Формулы небес 16 декабря. Писательница писала так называемые "романы нравов". Ее книги являются признанными шедеврами, которые сочетают в себе простоту сюжета, глубокое психологическое проникновение в души героев и ироничный, мягкий, истинно английский юмор.

Ярчайшей иллюстрацией Формулы небес дня сегодняшнего стала философия пришедшего в мир сегодня американского мыслителя Джорджа Сантаяны. Главная мысль философии Сантаяны заключается в том, что наиболее совершенное отношение человека к миру есть эстетическое отношение и уровень развития общества определяется не производством материальных благ, а количеством энергии, потраченной на "украшение жизни и культуру воображения". Философ был убежден, что "в науке имеется всепроникающий, неизбежный и изменчивый элемент поэзии и наука является мысленным аккомпанементом искусства".

Девизом всех деятельных Стрельцов, рожденных 16 декабря, в формулировке Джорджа Сантаяны мы и закончим сегодня: "Трудное — это то, что может быть сделано немедленно; невозможное — то, что потребует больше времени".

На фото: Людвиг ван Бетховен

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