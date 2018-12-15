Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Соломон Соловьев

Глухая музыка великого Бетховена - Гороскоп дня

Гороскоп

О страсти к созиданию, щедрости и мечтательности рожденных 16 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Ни один из моих друзей не должен нуждаться, пока у меня есть на кусок хлеба. Если кошелек мой пуст, я не в силах помочь тотчас же, ну что ж, мне стоит только сесть за стол и взяться за работу, и довольно скоро я помогу ему выбраться из беды", — такую формулу взаимовыручки и взаимопомощи исповедовал в жизни рожденный сегодня великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (фото).

О формуле созидающих и щедрых Стрельцов, пришедших в наш мир 16 декабря, расскажем подробнее.

Композитор Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения.

Самыми значительными в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. Большинство своих самых известных произведений Бетховен создает, уже будучи абсолютно глухим музыкантом.

В 1824 году он исполнил свою Девятую симфонию, и публика устроила ему овацию. Известно, что Бетховен стоял спиной к залу и ничего не слышал, тогда одна из певиц взяла его за руку и повернула лицом к слушателям. Люди махали платками, шляпами, руками, приветствуя композитора. Овация длилась так долго, что присутствующие тут же полицейские чиновники потребовали ее прекращения. Подобные приветствия допускались только по отношению к особе императора.

Стрельцы, рожденные 16 декабря, — пожалуй, непревзойденные мечтатели. И, кстати, одной из главных тем в жизни людей, родившихся в этот день, является преодоление физических ограничений своего организма и воспарение к звездам.

Ужиться с ними не так-то просто. Как правило, сложное восприятие мира влечет за собой значительные эмоциональные проблемы. Поэтому тем, кто живет рядом с ними, следует проявлять особое понимание и чуткость к их потребностям и, в частности, уважать требование временного уединения. В самом деле, для успеха рожденным 16 декабря нужно как можно чаще пребывать в собственном мирке. Им легче и вольготнее работать вне стен офисов и кабинетов — в той среде, где ничто не мешает удовлетворению их запросов.

Философом-романтиком и неисправимым мечтателем запомнили современники пришедшего сегодня в мир немецкого химика Иоганна Вильгельма Риттера. Ученый скончался в возрасте 33 лет, так как большинство своих научных экспериментов ставил на собственном теле.

Он сделал ряд важнейших открытий в области электрохимии и ультрафиолетового излучения, в том числе в электромагнитном спектре. Риттер обнаружил возможность гальванического покрытия, впервые получил водород и кислород электролизом воды. В 1803 году ученый фактически изобрел электрическую аккумуляторную батарею. Он также активно занимался экспериментами по возбуждению мышц и сенсорных органов с помощью электричества и изучением электрофизиологии растений.

Зачастую Стрельцы, рожденные 16 декабря, ощущают себя ведомыми некоей высшей силой, на службе у которой они, как им кажется, находятся. Эта сила может быть общественной, религиозной или вселенской природы. Люди, чей день рождения — 16 декабря, способны на свершения, требующие титанических усилий. Однажды устремившись к заветной и реалистической цели, они уже не поддадутся никаким стопорам и ограничениям.

Рожденный сегодня основоположник асептики немецкий хирург Эрнст фон Бергманн совершил настоящую революцию в военно-полевой хирургии и в нейрохирургии. Именно ему принадлежит новый метод лечения ранений коленных суставов. Отказавшись от оперативного лечения, Бергманн предложил раневую повязку и накладывание гипса, что значительно уменьшило летальность у больных с поражениями коленных суставов. Бергманн стал первым доктором в истории, кто внедрил в мировую практику обработку хирургического инструментария с помощью специально созданной паровой машины.

Своими нововведениями обогатил экономическую науку рожденный сегодня французский экономист Мари Эспри Леон Вальрас. Он стал основателем теории общего экономического равновесия: впервые ввел термин "спрос равен предложению"; ввел понятие четырех рынков: труда, капитала, финансовый, потребительских благ и услуг; ввел математические методы как обязательный элемент экономической науки.

Лидером абстрактного искусства мирового уровня был признан рожденный сегодня русский художник и теоретик изобразительного искусства Василий Кандинский (фото). Блестяще владевший многими эзотерическими техниками Кандинский утверждал: "Все мироздание можно рассматривать как замкнутую космическую композицию. А композиция является не чем иным, как предельно закономерной организацией жизненных сил, заключенных в элементах в форме напряжений".

Очень важно, чтобы Стрельцы, рожденные 16 декабря, не теряли ощущения реальности. Интерес к окружающему миру и событиям, происходящим вокруг, поддержит в них связь с человечеством. В этом смысле друзья, приятели, дети могут сыграть решающую роль. Разрешение эмоциональных проблем, доверие и любовь — все это может стать актуальным лишь при общении и поддержке друзей.

Взрывная реакция, заторможенность или полное безразличие, маниакальные периоды, сопровождаемые депрессией, вспышки безудержного смеха или глубокое молчание — яркие краски, присутствующие в палитре тех, кто родился в этот день. Наиболее удачливые люди, чей день рождения — 16 декабря, находят выход для своих эмоций и чувств посредством творчества, хобби или общественной деятельности. Таким образом у них появляется возможность обращаться к людям и добиваться взаимопонимания через общие интересы.

"Как и раньше, так и теперь я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения. Иначе не только Россия, но и вся Европа превратится в развалины", — так в смертельной борьбе с врагами находил выход своим эмоциям герой дня сегодняшнего русский генерал Антон Деникин (фото), признанный историей самым эффективным военачальником времен Первой мировой войны и одним из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны.

Герои романов рожденной сегодня английской писательницы Джейн Остин в лучшем виде раскрывают палитру ярких красок Формулы небес 16 декабря. Писательница писала так называемые "романы нравов". Ее книги являются признанными шедеврами, которые сочетают в себе простоту сюжета, глубокое психологическое проникновение в души героев и ироничный, мягкий, истинно английский юмор.

Ярчайшей иллюстрацией Формулы небес дня сегодняшнего стала философия пришедшего в мир сегодня американского мыслителя Джорджа Сантаяны. Главная мысль философии Сантаяны заключается в том, что наиболее совершенное отношение человека к миру есть эстетическое отношение и уровень развития общества определяется не производством материальных благ, а количеством энергии, потраченной на "украшение жизни и культуру воображения". Философ был убежден, что "в науке имеется всепроникающий, неизбежный и изменчивый элемент поэзии и наука является мысленным аккомпанементом искусства".

Девизом всех деятельных Стрельцов, рожденных 16 декабря, в формулировке Джорджа Сантаяны мы и закончим сегодня: "Трудное — это то, что может быть сделано немедленно; невозможное — то, что потребует больше времени".

На фото: Людвиг ван Бетховен

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Темы декабрь стрелец астролог гороскоп 16 декабря астрология знак зодиака астропрогноз день рождения формула небес астропсихоаналитика
Актуальная аналитика
Формула небес
Глухая музыка великого Бетховена - Гороскоп дня
Декабрь
16 декабря: Бостонское чаепитие, театр "Ромэн" и евро
Выборы. Новости и аналитика
Общество мобилизуется, политтехнологии власти уже не помогут
Новости Все >
Украинец получил условный срок за празднование Дня Победы
Премьер Греции анонсировал визит в Россию
В Кремле назвали условие изменения минских соглашений
Уехали за границу: Кокорин и Мамаев больше не отдыхают в России
Сурков пообещал, что Россия не будет "сливать" Донбасс
Загитова опровергла слухи о завершении спортивной карьеры
"Соизволила": Ротару может выступить в Москве до конца года
"12345": Названы самые худшие пароли 2019 года
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах страны
Раскрыт секрет долгой молодости японских женщин
Последние материалы
16 декабря: Бостонское чаепитие, театр "Ромэн" и евро
Украинец получил условный срок за празднование Дня Победы
Премьер Греции анонсировал визит в Россию
В Кремле назвали условие изменения минских соглашений
Уехали за границу: Кокорин и Мамаев больше не отдыхают в России
Сурков пообещал, что Россия не будет "сливать" Донбасс
Загитова опровергла слухи о завершении спортивной карьеры
"Соизволила": Ротару может выступить в Москве до конца года
Истязателем восьмилетнего мальчика оказался успешный бизнесмен
Одна квартира: какое наследство оставил Юрий Лужков
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Новости Украины
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Красота
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Галкин не пришел на премьеру автобиографического фильма Пугачевой
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Парижская "нормандия" ничего серьезного Донбассу не дала
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
В Кремле назвали условие изменения минских соглашений
Премьер Греции анонсировал визит в Россию
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Украинец получил условный срок за празднование Дня Победы
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Как работают астрология и астрологи
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Россиянка рассказала о различиях между китайскими и русскими парнями
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Парижская "нормандия" ничего серьезного Донбассу не дала
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ