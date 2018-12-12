А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня

О целеустремленности, внимании к деталям, сочетании экспансивности и чувства меры в рожденных 13 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Если стремишься к душевному покою и удовольствию, тогда веруй; если стремишься знать правду, тогда исследуй", — с такой формулой веры и познания жил, творил и исследовал рожденный сегодня немецкий поэт, публицист и критик Генрих Гейне. Поговорим об этой Формуле небес подробнее.

Стрельцы, рожденные 13 декабря, не только чувствуют большую цель, но и не упускают из виду детали. Погруженные в работу, они действуют медленно, тщательно и скрупулезно, но при этом — не забывая о главном итоге. Таким образом, люди, чей день рождения — 13 декабря, способны сочетать в себе экспансивность и чувство меры. И это весьма благотворно сказывается на конечном результате.

Генрих Гейне по праву считается последним поэтом "романтической эпохи" и одновременно ее главой. Благодаря своей Формуле небес он сделал разговорный язык способным к лирике, поднял фельетон и путевые записки до художественной формы и придал ранее незнакомую элегантную легкость немецкому языку.

После прихода к власти нацистов в XX веке в Германии Гейне из-за его еврейского происхождения и прогрессивных взглядов был под запретом в Третьем рейхе. Костры нацистов, на которых сжигали книги Гейне, лишь подтвердили его знаменитую пророческую фразу из трагедии "Альмансор": "Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей".

"Добрый король Анри" называли французы своего короля Генриха IV Великого (фото), пришедшего сегодня наш в мир. Деятельность Генриха IV, стремившегося к благосостоянию и миру подданных, в значительной мере соответствовала нуждам его народа.

В начале XVIII века в эпической поэме Вольтера "Генриада" король предстал идеализированным героем, правившем Францией и "по праву завоевания, и по праву рождения". Ему также посвящена знаменитая песня: "Да здравствует Генрих IV, да здравствует храбрый король, этот четырежды черт, имевший тройной дар: пить, воевать и быть галантным кавалером".

Для того чтобы нейтрализовать соперников, еще в начале своего звездного пути Генрих Наваррский принял католичество, чтобы стать королем Франции под именем Генриха IV и основать династию французских Бурбонов. Королю по этому поводу приписывают выражение: "Париж стоит мессы". Выражение также используется в качестве шутливого оправдания морального компромисса, сделанного в целях личной выгоды.

Судьбе Генриха Великого посвящено множество художественных произведений. Он играет одну из ведущих ролей в трилогии Дюма-отца "Королева Марго", "Графиня де Монсоро" и "Сорок пять". О его жизни также повествует дилогия Генриха Манна, где писатель попытался создать редкий образ короля, бывшего с народом одной крови.

У героев-Стрельцов дня сегодняшнего время от времени существует опасность погрязнуть в мелочах, превратиться в апатичных и неуверенных в себе людей. Таким образом экспансивные амбиции могут превратиться для них в тяжкую ношу, если они хотя бы на минуту усомнятся в возможности скорого достижения глобальной цели.

К счастью, рожденные 13 декабря почти всегда готовы к забегу на длинную дистанцию. Хотя они могут испытывать чувство неуверенности в себе или даже впадать в депрессию, для них совершенно очевидно, что далеко идущие планы невозможно осуществить в одночасье. В действительности они весьма подозрительно относятся к авантюрным проектам, сулящим немедленный результат.

Кропотливым трудом добивался своей цели рожденный сегодня немецкий инженер-изобретатель Вернер фон Сименс. Свое призвание молодой физик нашел в телеграфии, о чем в 1846 году сообщил своим родственникам: "Я теперь почти решился избрать постоянное поприще в телеграфии… Телеграфия станет самостоятельной важной отраслью техники, и я чувствую себя призванным сыграть в ней роль организатора".

Через год Сименс создает фирму, которая, кроме электротелеграфии, стала заниматься широким кругом работ в области точной механики и оптики, а также созданием электромедицинских аппаратов. В 1849 году фирма Сименса построила первую в Германии телеграфную линию Берлин — Франкфурт-на-Майне. Начиная с 1853 года фирма Вернера фон Сименса вела строительство основных телеграфных линий в России и обеспечивала их техническое обслуживание.

Почти всеми успехами предприятия Сименса обязаны исследовательским и изобретательским способностям своего руководителя. Он отклонял все, что не было всесторонне рассмотрено теоретически и подтверждено экспериментом. В технических лабораториях гениального изобретателя появились на свет первый электроотбойный молоток, электротранспортер, первый электролифт, а также построена первая линия электрического трамвая на окраине Берлина.

Изучению законов электричества посвятил свою жизнь рожденный сегодня норвежский физик Кристиан Олаф Бернхард Биркеланд. Он первый в истории сумел объяснить суть явления полярное сияние и одним из первых предсказал существование солнечного ветра. За изучение магнитного поля Северного полюса земли ученый семь раз выдвигался на награждение Нобелевской премией.

Рожденные 13 декабря самих себя в жизни часто представляют эдакими детективами, разгадывающими тайну самой жизни. Не всем окружающим нравится такая дотошность, поэтому рожденным сегодня следует проявлять такт и осторожность в их попытках заглянуть кому-нибудь в душу или докопаться до глубин неизведанного.

Таланты рожденных 13 декабря проявляются не только в самом процессе получения того или иного продукта, но также и в выработке концепции, планировании и изящном исполнении проектов. Герои дня могут испытать огромный успех, если только не будут замыкаться на мелочах, — скажем, полировать ручку двери так долго, что попросту забудут открыть эту самую дверь.

К сожалению, рожденным 13 декабря свойственны хаотичность и некоторые странности, которые создают неудобства как в работе, так и в личной жизни.

"Талант, даже гений честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!" — так заявил свою миссию в поэзии пришедший сегодня в мир один из основоположников русского символизма Валерий Брюсов (фото).

Поэта и в жизни, и в творчестве постоянно бросало из крайности в крайность. Главным действующим лицом в поэзии Брюсова является то отважный, мужественный боец, то отчаявшийся в жизни человек, не видящий иного пути, кроме как пути к смерти.

Настроения Брюсова противоречивы; они без переходов сменяют друг друга. Брюсов то стремится к новаторству, то вновь уходит к проверенной временем классике. В нем мы видим слияние трудно сочетаемых качеств. Согласно точной характеристики Андрея Белого, Валерий Брюсов — "поэт мрамора и бронзы".

Склонностью к переменам и перемещениям запомнился Вселенной рожденный сегодня русский художник Николай Ярошенко. Он входил в Товарищество художников-передвижников, которое организовывало свои передвижные выставки по всей России в качестве протеста академической музейной живописи.

Значительное место в творчестве Ярошенко занимают портреты. Он написал их более ста. Художника привлекали люди интеллектуального труда: прогрессивные писатели, ученые, художники, актеры, лучшие представители современности, писать которых Ярошенко считал своим общественным долгом. Следуя своей дотошной на детали Формуле небес, он видел задачу портретиста прежде всего в том, чтобы познать психологию человека. Об этом жена художника говорила: "Он не мог писать лиц, которые никакого духовного интереса не представляли".

Духовными поисками и детализацией пространства была пронизана деятельность рожденного сегодня русского религиозного философа Льва Карсавина. Мыслитель развивал своеобразную версию "философии всеединства" применительно к проблеме личности, методологии истории, истории культуры, гносеологии, этике, социологии, стремясь к созданию целостной системы христианского миросозерцания.

Мудростью философа Льва Карсавина мы и закончим сегодня: "В борьбе побеждает сильнейший; но самый момент и обстоятельства победы всегда случайны".

На фото: кадр из фильма "Генрих Наваррский"

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