Джулия Робертс между теткой и телкой - Гороскоп дня

О способности сосредоточиться на перспективе, размеренности, точности и секрете вечной молодости рожденных 28 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Если вас что-то не устраивает на работе — создавайте собственное дело. Я начинал бизнес в гараже. Следует тратить время только на то, что вам интересно", — эта крылатая фраза одного из самых богатых людей, живущих на земле, рожденного сегодня американского предпринимателя Билла Гейтса (фото) давно стала напутствием для многих начинающих бизнесменов. Как работает Формула небес Скорпионов, тратящих свое время только на то, что им интересно, рассмотрим подробно.

Рожденные 28 октября свято верят в необходимость подготовки. Прежде чем что-либо сказать на определенную тему или посвятить свое время, деньги или силы карьере или бизнесу, они стараются понять, какие сложности могут быть связаны с этим. Кроме того, они продолжают упорно исследовать вопрос после начала дела. Пожалуй, больше всего на свете, люди, чей день рождения — 28 октября, не любят замешательства от того, что они оказались не подготовлены. Их усилия могут доходить до невротических крайностей, когда они начинают испытывать страх соблюдения сроков, своевременного прибытия, поддержания контроля и порядка в работе.

"Своими успехами в бизнесе я обязан прежде всего способности сосредотачиваться на перспективных целях, не поддаваясь соблазну решать сиюминутные задачи", — так пишет о своей точной и размеренной формуле успеха Билл Гейтс.

Целью создания новой техники борьбы был увлечен в своей жизни создатель дзюдо, основатель школы кодокан, мастер боевых искусств Кано Дзигоро. В юношестве Кано был физически слаб и не выделялся хорошим телосложением, что давало повод для издевок со стороны его сверстников. Кано решил самостоятельно развиваться и в возрасте 17 лет начал заниматься существующими тогда в Японии боевыми искусствами и, в частности, джиу-джицу.

При развитии бросковых техник Кано пришел к мысли реформировать джиу-джицу. Кано хотел с помощью новой техники, базировавшейся на научных наблюдениях, добиться объединения ума и духа у своих учеников. Опасные техники, ведущие к травмам, Кано исключал из программы, стараясь создать новый, эффективный вид борьбы. Так родилось дзюдо.

Живя в полном согласии со своей Формулой небес, Кано вкладывал много смысла в дисциплину и был очень строг. С другой стороны, его ученики не должны были платить за обучение и откупались рисом и чаем. Он также представлял своим ученикам одежду для тренировок, которую сам шил. Школа дзюдо за несколько лет распространилась по всей Японии. Дзюдо ввели в программу общеобразовательных средних школ, а затем оно постепенно получило распространение в полиции и армии.

Собирать чужие энергии в уже наработанных сферах, преобразовывать их своими мощнейшими энергиями ума и духа в новые формы — это и есть звездный конек многих представителей знака Скорпиона, а рожденных сегодня в особенности.

Такую новую форму из спорта и развлеченией под названием "Формула-1" создал благодаря своей Формуле небес один из самых богатых и почитаемых бизнесменов Великобритании Бернард Экклстоун. Он был первым, кто продал телевизионные права на преобразованную им "Формулу-1", а потом в течение 40 лет Экклстоун и его команда занимались управлением, организацией и логистикой каждого гран-при "Формулы-1".

Восемь премий "Оскар" (больше, чем любая другая женщина в истории) за свои художественные формы и эксперименты с одеждой получила рожденная сегодня американская художница по костюмам Эдит Хэд.

Новаторскими формами режиссерских постановок ворвался однажды в мир театра рожденный сегодня режиссер Роман Виктюк (фото). Со свойственной его Формуле небес молодости отмечающий сегодня свой 82-й юбилей маэстро сообщает миру: "Режиссеру всегда должно быть 19, потому что он всегда начинает. И если у него есть опыт и знания, то он безумно много теряет. Потому что в нем пропадает детское восприятие жизни и в расчет входит сознание. А должно быть все первородно!"

Скорпионы, рожденные 28 октября, могут оказаться в довольно-таки затруднительном положении, когда начнут применять свои стандарты к оценке других или навязывать собственные установки малознакомым людям. Чтобы сохранить свое здоровье, им нужно поспокойнее относиться к тому, что окружающие иногда подшучивают над ними. В конце концов, смех позволяет исправить небольшие недостатки.

Для героев сегодняшнего дня крайне важно знать, что стоит за определенными явлениями, как идут дела. По их мнению, они постоянно озабочены тем, как повысить профессиональную квалификацию своих коллег. Узнать правду — центральная тема жизни людей этого дня. И все-таки рожденным сегодня не стоит проявлять любопытство, когда их не просят. В конце концов, удовлетворить свой интерес они смогут и окольным путем.

Все без исключения герои сегодняшнего дня намерены создать для себя крепкую финансовую базу. Они знают, куда вкладывать деньги. А прикосновение к власти важно для них только в том случае, если ее можно использовать для извлечения выгоды.

Одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире рожденной сегодня Джулии Робертс (фото) не понадобилось прикасаться к власти для извлечения прибыли. Для получения своих высоких гонораров ей стало достаточно трудолюбия, таланта и, конечно же, благословения своей Формулы небес.

Замечательной цитатой всегда озорной и остроумной красотки, харизматичной представительницы знака Скорпиона Джулии Робертс мы и закончим сегодня: "Я слишком высокая, чтобы считаться девушкой, у меня недостаточно нарядов, чтобы быть леди, и я бы никогда не назвала себя женщиной. Я что-то среднее между теткой и телкой".

На фото: Джулия Робертс

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"