Жизнь, отданная за ЛСД - Гороскоп дня

Об обаянии, привлекательности, магнетизме и обольстительности рожденных 22 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Чтобы достичь успеха, нужно быть обаятельным. Обаяние проявляется во всем и ни в чем одновременно: в исходящей от вас энергии, во взгляде, походке, телосложении, звуке голоса, изящной жестикуляции. Вовсе не обязательно быть признанным красавцем или красавицей, главное — обладать личным обаянием", — так обозначила свою формулу очарования великая актриса пришедшая сегодня в наш мир Сара Бернар (фото).

Связанные темы соблазна, привлекательности, магнетизма и обольщения красной нитью проходят через все аспекты жизни тех, кто родился 22 октября. Сегодняшний день находится под еще не сильным влиянием знака Скорпиона, но уже под угасающим и красивым прощальным отблеском знака Весы. И вот от этого синтеза двух знаков Формула небес рожденных сегодня пронизана особым звездным очарованием.

Рожденную сегодня французскую актрису Сару Бернар в начале XX века называли "самой знаменитой актрисой за всю историю". Успеха она добилась на сценах Европы в 1870-х годах, а затем с триумфом гастролировала в Америке. В ее амплуа были в основном серьезные драматические роли, из-за чего актриса получила прозвище Божественная Сара. "Моя слава приводила в ярость моих врагов и досаждала моим друзьям", — так с нескрываемой грустью писала Сара Бернар в своих дневниках.

"Я первой вышла замуж, получила "Оскар" прежде, чем Оливия, и если я умру первой, то она, несомненно, будет в ярости, потому что я опережу ее и в этом…" — так шутливо писала о своей бесконечной конкуренции со своей не менее известной старшей сестрой актрисой Оливией де Хэвилленд героиня сегодняшнего дня и любимица режиссера Альфреда Хичкока актриса Джоан Фонтейн. Всемирную известность Фонтейн получила благодаря своим главным ролям в фильмах "Ребекка" и "Подозрение". За роль в последнем она была награждена престижной премией "Оскар".

Рожденная сегодня звезда французского кино Катрин Денев (фото) так же всю жизнь конкурировала на экране со своей старшей сестрой актрисой Француазой Дорлиак, пока жизнь Француазы трагически не оборвалась в 1967 году. Статус звезды сама Катрин Денев приобрела после каннского триумфа фильма "Шербурские зонтики". Одной из ее самых смелых работ была главная роль в фильме Бунюэля "Дневная красавица", где большая часть сцен была снята в борделе.

Тема соблазнения в различных формах — крайне распространенное явление для многих героев сегодняшнего дня. Несмотря на то, что обычно соблазняют они, многие из них способны потерять голову от безумного желания удовлетворить свою страсть. В любом случае, когда в романтическом увлечении участвует представитель рожденных 22 октября, часто происходит неизбежный кризис. Это бывает особенно заметно, если возникает пресловутый любовный треугольник, так как у рожденных сегодня может проснуться чересчур сильное, а потому возмутительное чувство ревности. Из-за их эмоциональной силы иногда даже нарушается статус-кво. Рожденные в этот день стараются контролировать свои чувства, и поэтому им нетрудно управлять чувствами других, что они, как правило, и делают с большим апломбом и искусностью. Сказать, что они просто опасны в такого рода отношениях, — значит многое недосказать.

Страстностью и искусством соблазнения вошел в историю через свою магическую музыку пришедший сегодня в мир представитель раннего Скорпиона венгерский композитор и пианист-виртуоз Ференц Лист. Лист остался в истории одним из величайших пианистов XIX века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма. Лист был в авангарде этого процесса, имея безграничные технические возможности. До сих пор его виртуозность остается ориентиром для современных пианистов, а произведения — вершинами фортепианной виртуозности.

Как и многие представители знака Скорпиона, Лист тяготел к идее синтеза искусств. Как и его коллега композитор Вагнер, который видел этот синтез в связи музыки и слова, Лист предлагал синтезировать музыку с живописью, архитектурой и, конечно же, с литературой. О своем магическом синтезе Ференц Лист писал: "Музыка воплощает в себе чувство, не заставляя его утверждать и смешать с мыслью, как оно вынуждено в большинстве искусств и особенно в искусстве слова".

Абсолютно магическим искусством слова владел рожденный сегодня русский поэт и писатель Иван Бунин. Всю свою творческую жизнь Бунин считал себя поэтом, но мировая литература все-таки помнит Бунина уникальным и чрезвычайно страстным писателем. И именно за его рассказы-шедевры "Господин из Сан-Франциско", "Легкое дыхание", "Антоновские яблоки" и дневниковые записи "Окаянные дни" в 1933 году Иван Бунин получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".

В некоторых героях дня сегодняшнего может существовать нечто неизведанное, скрывающееся под ничего не предполагающей внешностью, но об этом знают только самые близкие друзья. Рожденные 22 октября не стремятся выражать эмоции, напротив, они пробуждают эти эмоции в других. Их магическая сила велика, как у большинства представителей знака Скорпиона. Они могут только войти в комнату — и сразу изменить эмоциональную энергию собравшихся. По этой причине рожденных в этот день необходимо оберегать от лишних потрясений и не только ради других, а ради их самих, потому что они могут пострадать от своих способностей.

Впрочем, умение причинять боль у героев сегодняшнего дня сильнее их собственной уязвимости. Люди, чей день рождения — 22 октября, могут защищаться, не только используя агрессивные или оборонительные методы, но иногда и благодаря большей рассудительности, сдержанности или вниманию, чем их оппонент. Рожденным 22 октября необходимо извлечь один важный урок — научиться управлять силой соблазна в себе и в других, чтобы в конечном счете обрести счастье в открытой и безграничной любви.

Такое счастье и безграничную любовь обрел в своем сердце и подарил миру рожденный сегодня американский психолог Тимоти Фрэнсис Лири. В 1957 году Лири создал психодиагностическую методику "тест межличностных отношений Лири", которая до сих пор используется спецслужбами США.

Свою скандальную известность Лири получил за исследование влияния психоделиков на психику и нервную систему человека. Но так как психоделики и в первую очередь ЛСД в разгар его исследований объявили вне закона, Лири пожертвовал ради своего исследования профессиональной карьерой и репутацией академического ученого. Лири выбрал ЛСД и посвятил опытам с этим веществом несколько десятилетий своей жизни.

Эта скандальная слава привела к замалчиванию его заслуг в тех областях психологии, которые позже стали ассоциироваться совсем с другими именами. Так, его имя по праву должно было стоять в одном ряду с именами Роджерса, Баха, Перлза, Берна и других пионеров групповой терапии. Основы теории коммуникативных игр также изначально разрабатывались Лири, однако известность эта теория получила в модификации Эрика Бёрна. Новаторские идеи самоактуализации и личностного роста, пронизывающие ранние работы Лири, также совпадают по времени публикации с новациями признанных лидеров гуманистической психологии Маслоу, Роджерса, Шарлотты Бюлер, к числу которых нужно отнести и Лири.

Биографы Лири говорят, что в одну свою яркую и насыщенную жизнь он сумел вместить тысячи жизней, предстать во множестве образов. Известной стала и фраза Лири, высказанная в одном интервью: "Каждый получает такого Тимоти Лири, какого заслуживает".

А закончим мы Формулу небес сегодня одной из моих любимых фраз неповторимого мага и чародея Тимоти Лири: "Свет — это язык Солнца и звезд, где все мы встретимся снова".

На фото: Тимоти Фрэнсис Лири

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