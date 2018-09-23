Рожденные 24 сентября - Гороскоп дня

О страсти к путешествиям, любви к риску и неугомонности рожденных 24 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Вдаль не вижу, вблизи как безрукая, не то дальнозоркая, не то близорукая. И слух стал немного ниже, пошлют подальше, иду поближе", — так со свойственным ей юмором описала свою формулу движения по жизни пришедшая сегодня в мир поэтесса Лариса Рубальская. Как двигаются по жизни герои дня сегодняшнего, попробуем описать подробнее.

Весы, рожденные 24 сентября, — странники по натуре и потому либо любят путешествовать, либо как-то связаны с этим. Тема странствий или путешествий часто принимает реальную форму в их жизни, но также может служить метафорой для воображаемых приключений. В данном случае буквальное и фигуральное не взаимоисключаемы. Чтение авантюрных романов, размышления о героических судьбах, поездки в незнакомые города — подобные виды деятельности вызывают особый интерес у тех, кто родился в этот день.

Начитавшись в молодости авантюрных романов, рожденный сегодня английский писатель Хорас Уолпол решил сам стать писателем и основал новый жанр в английской литературе под названием "готический роман". Действие романов Уолпола разворачивается в старых готических замках. Сами произведения основаны на приятном ощущении ужаса читателя, вызванном от сверхъестественных явлений, таинственных приключений, фантастики и мистики (семейные проклятья и привидения). Знаменитый роман Хораса Уолпола "Замок Отранто", опубликованный в 1764 году, стал первым произведением в жанре готического романа, и его по праву можно считать родоначальником жанра ужасов и в литературе, и в кинематографе.

Странствиям по морям и городам посвятил большую часть своей активной деятельности герой дня сегодняшнего создатель Черноморского военного флота России и его первый главнокомандующий русский государственный деятель Григорий Потемкин. Путешествуя по России, Потемкин основал города Екатеринослав, Херсон, Севастополь и Николаев, а также много фиктивных населенных пунктов, которые вошли в историю, как потемкинские деревни. Фасады этих одноразовых деревень князь Потемкин создавал, дабы показать свою кипучую деятельность перед его покровительницей Екатериной Великой. Как только Екатерина завершала совершать объезд определенных территорий, декорации фасадов деревень разбирались, а крестьяне из других деревень, исполнявшие роль крестьян несуществующих деревень, отпускались по домам. Так гастролировал по России театр Григория Потемкина.

Так как режиссерский талант в представителях знака Весы обозначен с наивысшей силой по сравнению с остальными знаками Зодиака (о чем мы еще неоднократно будем писать), то режиссера Григория Потемкина можно смело считать режиссером-новатором государственного уровня. Хотя подобные режиссерские постановки, конечно же, встречались и до Потемкина, и в особенности после него. Создавать видимость работы вместо реального дела — этим талантом в настоящее время владеют многие режиссеры-постановщики на высших государственных должностях.

Своими военными походами запомнился истории русский военный и государственный деятель князь Александр Дондуков-Корсаков. Он принимал самое активное участие в Крымской войне, был в гуще событий при окончательном покорении Чечни во время войны на Северном Кавказе, а также на долю Дондукова выпала задача организовать новое управление Болгарией. Последнюю задачу он выполнил блестяще, заслужив любовь и популярность среди болгар, которые помышляли, по свидетельству современников, возвести его на болгарский престол.

В полярных походах провел большую часть своей жизни известный норвежский путешественник, участник двух экспедиций Амундсена к Южному полюсу Хельмер Хансен. Руководивший экспедициями Амундсен высоко оценивал Хансена за его мужество, готовность рисковать своей жизнью и острое зрение, не раз спасавшее экспедицию, а также называл его лучшим каюром из всех тех, кого он видел. Амундсен отмечает его полное презрение к опасности. "А может быть, Хансен и наслаждался своим положением? Быть распростертым над головокружительной пропастью с перспективой сверзиться туда каждую минуту — это как раз в его вкусе", — пишет легендарный мореплаватель. Смертельно опасные путешествия — это и есть суть Формулы небес для рожденных сегодня.

Некоторые из Весов, рожденных 24 сентября, путешествуют в молодости, а позднее посвящают себя тому, что называется оседлым существованием. Другим может стукнуть в голову уже в среднем возрасте, что они бездарно провели лучшую часть своей жизни, и тогда эти люди бросят все ради зова дороги.

Большинство из рожденных 24 сентября никогда не будут днями напролет просиживать дома, хотя им порой может показаться, что именно этого они хотят больше всего на свете. На то они и Весы, чтобы постоянно колебаться по любому вопросу. Поселившись на новом месте или сменив работу, люди, чей день рождения — 24 сентября, каждый раз думают, что уж здесь-то они останутся надолго. Однако более осведомленные личности осознают, что настоящее постоянство не для них и что их скитания рано или поздно возобновятся.

Основатель российского футбола и Олимпийского движения в России первый российский футбольный судья и спортивный журналист Георгий Дюперрон никогда не сидел на месте, работал на нескольких работах и занимался одновременно многими проектами. Еще студентом Петербургского университета он состоял членом сразу в нескольких спортивных кружках, выступал в соревнованиях по конькам, велосипеду, легкой атлетике, футболу, хоккею. К 20 годам Дюперрон перепробовал практически все известные в тогдашней России виды спорта.

В октябре 1897 года на Васильевском острове в Петербурге при организации Дюперрона и его судействе состоялся первый матч двух русских футбольных клубов. И в это же время Дюперрон инициирует вопрос об участии русских спортсменов в Олимпийских играх. Ну а в начале XX века вездесущий Георгий Дюперрон стал первым, кто оповестил Россию о новой игре — баскетболе.

Наиболее счастливым из рожденных 24 сентября удается достичь своеобразного компромисса с самими собой, при котором они ведут относительно спокойный образ жизни, используя любую возможность совершать небольшие поездки. Даже будучи связанными различного рода обязательствами, рожденные сегодня находят выход для своей неугомонности в чтении, просмотре кинофильмов и телевизора, а также в богатых фантазиях.

Богатая фантазия рожденного сегодня немецкого конструктора стрелкового оружия Хуго Шмайссера породила одноименный легендарный автомат времен Второй мировой войны. Агрессивная фантазия осуществилась на практике в лидере исламской революции в Иране аятолле Хомейни. Ну а чистая ребяческая фантазия американского мультипликатора Брэда Бёрда создала маленькие шедевры — мультфильмы "Рататуй" и "Суперсемейка".

Весам, рожденным в этот день, очень трудно угодить в семейных вопросах. С ними вовсе не легко найти общий язык, так как они требуют к себе повышенного внимания. Их супруги должны с пониманием относиться к потребности своих благоверных в частых переменах и разнообразии, чем, кстати, вполне можно объяснить тягу к неприкрытому флирту и разнообразным сексуальным развлечениям.

Что до последних, то рожденные 24 сентября могут стремиться к крайне необычным формам сексуального выражения, если не на практике, то в чтении и в воображении. В самом деле, люди, чей день рождения — 24 сентября, привыкли без должного пиетета относиться к общепринятым нормам поведения. В конце концов, они могут и не понадобиться в тех краях, куда когда-нибудь занесет их судьба.

Хрестоматийным примером рожденного сегодня героя может смело стать американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Именно его называют крупнейшим представителем так называемого "потерянного поколения" в литературе. Наибольшую известность Фицджеральду принес роман "Великий Гэтсби", опубликованный в 1925 году, а также ряд романов и рассказов об американской эпохе джаза. Термин "эпоха джаза", или "век джаза", был придуман самим Фицджеральдом и обозначал период американской истории с момента окончания Первой мировой войны до Великой депрессии 1930-х годов. Ну а само состояние джаза и музыка джаза превосходно подходят и к рожденным сегодня, и в целом к знаку Весы.

"Никакая ощутимая, реальная прелесть не может сравниться с тем, что способен накопить человек в глубинах своей фантазии", — эта Формула небес от Скотта Фицджеральда великолепно подходит всем рожденным сегодня.