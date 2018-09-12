Рожденные 13 сентября - Гороскоп дня

Об особенных способностях, сосредоточенности, твердой решимости, искренности, самоотверженности и героизме рожденных 13 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Я не считаю себя талантливым: скорее — человеком не без способностей", — так определил свою Формулу небес замечательный российский эстрадный исполнитель Александр Розенбаум, отмечающий сегодня свой день рождения. Об особенных способностях рожденных 13 сентября расскажем сегодня.

Отличительная особенность всех Дев, рожденных 13 сентября, состоит в том, что они не боятся растратить свою энергию, принимаясь за какие-нибудь дела. Наделенные сосредоточенностью и твердой решимостью, они нередко сталкиваются с серьезными неприятностями на пути к успеху, но ни на секунду не усомнятся в благоприятном для них результате.

Иногда может показаться, что некоторые люди, чей день рождения — 13 сентября, свято верят в то, что они обладают волшебной способностью справляться с трудностями. Однако их нельзя заподозрить в суеверии или чрезмерном увлечении оккультизмом. Напротив, у них прямой, серьезный подход к жизни. Наиболее одаренные из рожденных 13 сентября могут однако разрешать настолько сложные, тяжелые и разнородные задачи, что другим только остается восхищаться их умением оставаться на плаву.

Сегодня свой след во Вселенной оставили настоящие люди-бренды, и большинство из них остались в памяти человечества на многие века.

Одним из символов Америки стал рожденный сегодня мясозаготовитель по имени Сэмюэл Уилсон. Именно этот отважный патриот во время англо-американской войны 1812-1815 годов поставлял для американской армии говядину в бочонках. Из патриотических чувств бочонки помечались трафаретом U. S. (United States — соединенные штаты). Считается, что 7 сентября 1813 года (непосредственно перед днем рождения самого Уилсона) сторож-ирландец на складах с говядиной расшифровал эти буквы по имени производителя (Uncle Sam — дядюшка Сэм). Через 150 лет именно эту версию закрепила резолюция конгресса США от 15 сентября 1961 года, в которой официально провозглашено считать Сэмюэла Уилсона прародителем национального символа Америки- выражения "Дядя Сэм". В настоящее время это выражение стало синонимом-символом федерального правительства США.

Таким же символом и в той же англо-американской войне 1812 года, но уже для британцев стала канадская женщина Лора Секорд. Она известна тем, что прошла 32 километра (многие утверждали, что даже босиком) по оккупированной американцами территории, чтобы предупредить британские силы о готовящемся американском наступлении. После этого подвига Секорд стала героиней книг, стихов и пьес. Она была удостоена многочисленных почестей: в ее честь называли школы, ей возводили памятники, устраивали музеи, мемориальные парки.

Первая советская женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) в Великой Отечественной войне, также пришла в наш мир сегодня и трагически погибла через несколько месяцев после начала войны. Ее звали Зоя Космодемьянская. Во время выполнения задания по поджогу домов, в которых размещались фашисты, Космодемьянская была схвачена и арестована. После мучительных пыток фашисты, не получив нужную им информацию, казнили ее через повешение. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе.

Непосредственным организатором убийства российского императора Александра II суд признал рожденную сегодня одну из руководителей террористической операции "Народная воля" Софью Перовскую. Одержимость ее революционной борьбой поражала практически всех знавших ее людей… В 1881 году после нескольких неудачных попыток покушения Александр II был убит группой под руководством Софьи Перовской. Перовская вместе со всеми своими единомышленниками была казнена. Незадолго до казни она написала: "Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо". В тот момент ей было всего 27 лет.

Часто те, кто родился 13 сентября, твердо поддерживают определенные идеи и дела, но потом понимают, что были на ложном пути. Благодаря своей искренности и самоотверженности люди, чей день рождения — 13 сентября, тем не менее, даже ошибаясь, зарабатывают уважение других, в том числе тех, кто, по сути дела, был их неистовым противником.

В определенной точке своей жизни рожденные в этот день могут круто сменить направление, наметив новые горизонты. И все же, однажды выбрав путь, они будут продолжать его, пока не дойдут до плохого (или хорошего) конца. Никто не сможет разубедить их, когда они на что-либо решились. Хотя из соображений дипломатичности они способны выждать некоторое время, не желая причинять чрезмерного расстройства окружающим.

Еще один национальный герой США пришел сегодня в наш мир. Это боевой генерал Джон Першинг. Спустя сто лет он по-прежнему считается легендой вооруженных сил, образцом мужества, стойкости, отваги и преданности военному делу. Першинг был единственным, кто при жизни получил высшее персональное воинское звание в армии США — генерал армий Соединенных Штатов (это звание было создано специально для Першинга и впоследствии было присвоено только Джорджу Вашингтону — посмертно, в 1976 году). В 1920 году возникла идея выдвинуть Першинга в президенты США, однако он отказался. В честь Першинга были названы танк и баллистическая ракета. Благодаря девской настойчивости Першинга в свое время появился самый распространенный в мире крупнокалиберный патрон, также носящий его имя.

Символом бесстрашия в журналистской профессии остался в памяти современников рожденный сегодня главный редактор газет "Совершенно секретно" и "Версия" Артем Боровик. Артем долгие годы работал журналистом в различных советских и российских изданиях, бывал во многих горячих точках, а затем стал одним из родоначальников жанра журналистского расследования. Он погиб при невыясненных обстоятельствах в авиакатастрофе в возрасте 39 лет.

Девы, рожденные 13 сентября, зачастую бывают тиранами в своей семье или среди партнеров по бизнесу. В целом, они будут ставить превыше всего интересы своей карьеры. Как следствие, их семьи могут страдать от недостатка внимания. Однако такая преданность делу отнюдь не означает, что рожденные в этот день безответственны (скорее как раз наоборот) по отношению к тем, кто их любит. Но пока они знают, что члены семьи или друзья в порядке физически или, по крайней мере, способны обходиться без посторонней помощи, они будут чувствовать себя вправе идти своей дорогой.

Жить со мной — не поле перейти,

Рядом со мной невозможен один мотив,

Но со мной никогда не бывает скучно.

То тепло, то ужасно холодно,

Богу молюсь, то беседую с Воландом.

И не знаю, с кем я, — так даже лучше,

Жить со мной — не поле перейти,

То я король, то — последняя из скотин,

Но не от погоды это зависит.

Я не ем того, что полезнее,

И очень люблю ходить по лезвию,

И ненавижу быть в плену у букв и чисел.

Такова Формула небес рожденных 13 сентября в стихотворном изложении яркого представителя дня сегодняшнего поэта Александра Розенбаума. Приятно, когда мнения поэта о самом себе и астролога во многом совпадают.