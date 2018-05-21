Знак зодиака 21 мая: знаменитые Тельцы

О целеустремленности, особой концентрации сил и возможностей, чутье, силе духа и смелости рожденных 21 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Лу Рено

Его называли "подлинный гений международного права во Франции". Помимо этого статуса, рожденный 21 мая французский юрист Лу Рено в 1907 году стал лауреатом Нобелевской премии и был удостоен ордена Почетного легиона — высшей награды Франции.

Тельцы, пришедшие 21 мая в мир в последний день своего чудесного знака Зодиака, не только видят далеко вперед, но и обладают способностью добиваться поставленной цели. Раз ввязавшись в драку, они остаются ее участниками надолго независимо от того, насколько тяжелым может оказаться ее ход. В этом смысле, люди, чей день рождения — 21 мая, совсем не похожи на людей идеи, которые легко сдаются, либо теряют интерес, либо продолжают двигаться вперед лишь потому, что не знают покоя. Рожденные 21 мая просто горят желанием воплотить свои замыслы в жизнь, для того чтобы продемонстрировать их в рабочем состоянии.

Как правило, на излете энергии знака, в его последний день, люди, рожденные в этот день, обладают особой концентрацией сил и способностей.

Андрей Сахаров

Андрей Дмитриевич Сахаров

Еще один Нобелевский лауреат пришел 21 мая в наш мир. Нобелевскую премию мира он получил как выдающийся правозащитник и диссидент. Его зовут Андрей Сахаров. Он ввязался в драку с целой системой, был отправлен в ссылку, но Формула небес сохранила своего бойца для победы над мракобесием, против которого Сахаров боролся всю свою героическую жизнь. Сахаров также остался в истории выдающимся физиком и одним из создателей первой советской водородной бомбы.

У Тельцов, родившихся 21 мая, с особой силой развито чутье на осязательные, чувствительные и физические составляющие человеческого бытия. И все же превращение грубой физической материи в иные гораздо более утонченные формы нередко составляет суть их мировоззрения.

Элизабет Фрай

Английскую социальную активистку Элизабет Фрай называли "ангел тюрем". Именно она вошла в историю как реформатор тюремной системы Англии. Именем Элизабет Фрай названы многочисленные благотворительные общества в Великобритании и других странах британского содружества.

Виллем Эйнтховен

Третий Нобелевский лауреат, пришедший в наш мир 21 мая, — нидерландский физиолог Виллем Эйнтховен. В 1903 году он сконструировал прибор для регистрации электрической активности сердца. Прибор был назван электрокардиограф и уже более 100 лет применяется в кардиологии в диагностических целях.

Актрисы: Любовь Полищук и Софико Чиаурели

А вот заставить и плакать, и смеяться сердца миллионов зрителей могли без всяких специальных приборов две героини дня сегодняшнего, 21 мая, две красавицы и огромного таланта актрисы Любовь Полищук и Софико Чиаурели. Софико сыграла более чем в ста фильмах. И осталась в истории как единственная из советских актрис, семь раз удостоенная приза " За лучшую женскую роль" на международных конкурсах.

Любовь Полищук никогда не считала себя красивой, называла себя привлекательной или эффектной. Не ходила на тусовки, редко давала интервью. Часто говорила:

"Я такая, какая есть. Столько выдаю на сцене, что иногда и для близких почти ничего не остается. Есть актеры, которые подключают какую-то особую технику, выдают бутафорские слезы за настоящие страдания. Я так не умею. Я душу свою отдаю, по кусочкам от нее отрываю, отрываю…"

Для тех, кто появился на свет сегодня, характерна особая привязанность к общественным интересам. Рожденные в этот день не принадлежат к числу идеалистов-мечтателей, они предпочитают быть в гуще толпы, в самом центре схватки и борются вместе с обществом или, наоборот, против общества за свои убеждения. В этом смысле можно сказать, что жизнь этих людей — шоу одного актера: рожденным 21 мая не нужен менеджер или специалист по связям с общественностью. Они предпочитают делать всю работу самостоятельно от начала до конца.

Шарль де Кок

Таким шоу одного актера можно смело назвать жизнь и творчество чрезвычайно плодовитого французского писателя XIX века Шарля де Кока. Писатель стал автором почти двухсот драматических произведений, среди которых мелодрамы, драмы, комические оперы, комедии, водевили и множество песен. Его романы и в Европе, и в России печатались огромными тиражами.

Для романов де Кока характерны комические похождения героев-молодых повес и старых жуиров из мелкой и средней буржуазии Парижа в мещанском мирке сентиментальных гризеток, торговок и ремесленников. Имя Шарля де Кока долгое время служило нарицательным обозначением фривольного автора.

Доминирующие личности, рожденные 21 мая, бывают счастливы, когда окружающие понимают их. Правда кое-кто из них может промолчать всю жизнь, так и не озвучив свои блестящие идеи; они утрачивают свой голос, отсиживаясь за спинами партнеров. Такие люди неизбежно сталкиваются с муками совести и самоунижением, а ведь все, что им нужно, — это смелость для того, чтобы действовать, и тогда успех будет обеспечен.

Борис Васильев

Вот такой величайшей силой духа и смелостью обладал один из лучших советских писателей, фронтовик Борис Васильев. До 1943 года Борис Васильев, ушедший на фронт в 1941 году добровольцем в 17 лет, воевал, пока не был тяжело ранен и демобилизован. Потом закончил военную академию механизированных войск и до 1954 года работал испытателем колесных и гусеничных машин.

А затем Васильев начинает писать. И долго ищет свой стиль и свои жанры. И, наконец, в 1971 году успех приходит с фильмом "Офицеры", к которому Васильев написал сценарий. А всесоюзная слава пришла к Борису Васильеву как к писателю на два года раньше, когда популярный журнал "Юность" опубликовал повесть "А зори здесь тихие". Через год повесть была перенесена на сцену Московского театра на Таганке и стала одной из самых известных постановок 1970-х годов. А уже в 1972 году произведение было экранизировано режиссером Станиславом Ростоцким.

"Убивает не только пуля, не только клинок или осколок — убивает дурное слово или скверное дело, убивает равнодушие и казенщина, убивает трусость и подлость. А смел только тот, у кого правда. А у кого нет правды, тот просто нахален, вот и все", — так писал Борис Васильев, завещая нам свои замечательные повести и рассказы, пронизанные смелостью, честностью и достоинством.

Это была его формула смелой жизни, которая идеально вписывается в Формулу небес последнего дня знака Тельца.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 21 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 1, 7, 17, 24, 27

Февраль: 2, 5, 15, 26

Март: 4, 19, 26, 29

Апрель: 1, 11, 15

Май: 3, 26, 28

Июнь: 18, 20, 23

Июль: 6, 9, 11, 21, 23

Август: 5, 6, 31

Сентябрь: 1, 5, 6, 10, 18, 24

Октябрь: 2, 4, 17, 21, 27, 30

Ноябрь: 5, 13, 18, 27, 30

Декабрь: 1, 18, 28

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