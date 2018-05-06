Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы

Гороскоп

О фантазии, воображении, сострадании к другим, проницательности, чувствительности и правдивости рожденных 6 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Владимир Этуш

"Начиналось все с того, что я появился на белый свет дважды. Первый раз — 6 мая 1922 года. А второй — в ту же пору, но год спустя. Объясняется это очень просто. Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 1923 года", — так пишет в своей автобиографической книге великий актер Владимир Этуш, отмечающий 6 мая свой 96-й год рождения (статья опубликована в 2018 году. — Ред.).

Владимир Этуш
Владимир Этуш

В 1941 году Володя Этуш не стал дожидаться призыва в армию, а ушел добровольцем на фронт и уже в 1943 году за мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды. Вскоре Этуш был тяжело ранен, долго лежал в госпитале, получил вторую группу инвалидности и был комиссован. С 1945 года Владимир Этуш — бессменный преподаватель, а затем и руководитель Театрального училища им. Щукина, а также любимый миллионами зрителей театральный и киноактер.

Тельцы, рожденные 6 мая, владеют языком фантазии, воображения и подсознательного.

Об этом мы подробно поговорим, когда дойдем до рожденного 6 мая Зигмунда Фрейда. Но в остальных индивидуумах рожденных сегодня эти качества высвечиваются в неменьшей степени.

Рожденным 6 мая свойственно повышенное сострадание к другим.

Они точно угадывают настроения и чаяния окружающих и стремятся воплотить их в жизнь, становясь своего рода путеводной звездой.

Люди, чей день рождения — 6 мая, —

  • учителя,
  • советники,
  • заботливые родители,

умело ведут своих подопечных в светлое завтра, помогая им преодолевать препятствия, осознавать мотивацию своих поступков.

Рожденные 6 мая обладают даром выразить словами и чувствами мечты, глубоко спрятанные в других.

Максим Фадеев

Максим Фадеев
Максим Фадеев

"Я отдал этой певице все, что я умел на тот момент, — говорил Максим Фадеев, — а Линда вкладывала все, что она умела, поэтому и получился такой проект", — так говорил рожденный 6 мая музыкант-Телец Фадеев после грандиозного концерта певицы Линды в Киеве 1 сентября 1997 года. Кстати, тот концерт на Певческом поле в Киеве собрал 400 тысяч зрителей — рекордное количество за всю историю постсоветского шоу-бизнеса. Ну а попросил Тельца Фадеева написать музыку и аранжировки для песен Тельца Линды Телец Федор Бондарчук. Вот такая у них тогда сложилась тельцовая формула успеха.

"Мне очень важно, чтобы артист был счастлив и устроен в жизни. Поэтому и лез в их судьбы за пределами сцены или студии. Некоторые меня даже папой называли", — так заботливый Телец Максим Фадеев вспоминает о своих воспитанницах, среди которых и Юлия Савичева, и Глюкоза, и замечательная группа "Серебро".

Среди Тельцов, рожденных 6 мая, успех сопутствует тем из них, кто осознает предел своих возможностей и умеет соблюсти как свои интересы, так и интересы других.

Зачастую у рожденных 6 мая бывает трудное детство, однако им удается стоически перенести тяготы, выпадающие на долю юной души. Сложности лишь закаляют их, одновременно даруя определенную проницательность, которой бывают лишены люди, выросшие в здоровой обстановке.

Если рожденным 6 мая удается направить свой дар прорицателей в русло сострадания к окружающим, они могут стать весьма ценными для общества индивидуумами.

Зигмунд Фрейд

"Я был сыном родителей, спокойно и комфортно живших в этом маленьком провинциальном гнездышке. Когда мне исполнилось около трех лет, отец разорился и нам пришлось покинуть свою деревню и переехать в большой город. Последовала череда долгих и трудных лет, из которых, как мне кажется, ничто не достойно воспоминания", — так о своем детстве вспоминает рожденный 6 мая Зигмунд Фрейд.

Для обобщающей формулы Тельца, в которую входят деньги, еда и секс, наряду с Тельцами Карлом Марксом и Владимиром Лениным Фрейд внес огромный вклад в изучение сексуальной энергии в нашей повседневной жизни.

Фрейд начинал с угрей. Именно выявлению половых отличий у речных угрей была посвящена первая статья Фрейда, опубликованная Академией наук в годы его студенчества. Затем были работы по неврологии у животных, а затем уже и частная практика неврологии у людей. Именно Фрейду принадлежит открытый в те годы термин ДЦП (детский церебральный паралич). Затем были долгие годы пропаганды кокаина и в научных, и в дружеских кругах. И, наконец, знаменитый психоанализ.

"Влечения, которые можно назвать сексуальными в узком и широком смыслах слова, играют невероятно большую и до сих пор непризнанную роль в возникновении нервных и психических заболеваний", — так утверждал Фрейд.

И в современном пространстве дня сегодняшнего материальную, плотскую суть сексуальной энергии именно Фрейду как представителю знака Тельца описать удалось максимально подробно.

Сексуальность — это состояние внутреннее, а сексапильность — внешнее. Часто эти два состояния, кроме общего корня "секс" в обоих словах, не имеют по отношению друг к другу ничего общего. Про сексуальность много писал Фрейд, впрочем с сексапильностью у рожденных 6 мая, как правило, тоже все в порядке.

Актеры-красавцы: Белявский и Клуни

Джордж Клуни
Джордж Клуни

Рожденных 6 мая российского актера Александра Белявского и американского актера Джорджа Клуни за их неповторимую тельцовую сексапильность неоднократно называли секс-символами. Но вот что интересно — Белявский снялся более чем в 100 кинофильмах и телесериалах и ни разу не сыграл роль героя-любовника. Режиссеров всегда привлекали именно актерские способности Белявского, а не роскошные внешние данные.

Похожая актерская судьба и у красавца Тельца Клуни. Роли героев-любовников также обошли его стороной. Клуни стал обладателем премий "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Сириана" и обладателем премии "Золотой глобус" за роль миллионера Мэтта Кинга в драме "Потомки". Второй раз Клуни получил "Оскара" как продюсер в номинации "Лучший фильм" за фильм "Операция "Арго". За этот же фильм он был удостоен четвертого "Золотого Глобуса".

В 2009 году Клуни был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Его гуманитарная деятельность включала работы по решению конфликта в Дарфуре, по признанию геноцида и за помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити в 2009 году.

Зачастую бывает, что Тельцы, чей день рождения — 6 мая, подчиняют себя служению другим, в то же время оставаясь жертвами собственных душевных страданий, которые они тщательно скрывают от внешнего мира. Будучи людьми чувствительными, они тяжело переносят физический дискомфорт и душевную боль. Пытаясь контролировать свою судьбу, они становятся чересчур обязательными и ответственными и, в частности, расписывают свой жизненный распорядок по минутам, словно опасаясь, что иначе все кругом пойдет прахом.

С другой стороны, рожденным 6 мая, как никому другому, понятны импульсивные порывы окружающих. Будучи людьми мудрыми и смелыми, они оказываются исключительно надежными товарищами в минуты тяжких душевных испытаний. Часто именно они встают на сторону слабого и обездоленного, чью психологию понимают до тонкостей.

Максимилиан Робеспьер

Максимилиан Робеспьер
Максимилиан Робеспьер

Рожденный 6 мая французский революционер-якобинец Максимилиан Робеспьер всю свою жизнь вставал на сторону слабого и обездоленного. Этот человеколюбивый Телец выступал за отмену рабства, смертной казни, а также за всеобщее избирательное право. Его последовательность в отстаивании своих принципов вскоре заслужила ему прозвище Неподкупный. Один из его современников писал о Робеспьере еще точнее:

"Это опасный человек — он действительно верит в то, что говорит".

Роберт Пири

Верить в то, что сами декларируют, — эта черта свойственна большинству рожденных 6 мая. И то, что не удалось сделать русскому исследователю Георгию Седову, рожденному 5 мая, удалось сделать американскому исследователю Арктики Роберту Пири, рожденному сегодня. Думаю, что таким терпением и верой могут обладать далеко не все даже рожденные под знаком Тельца. Хотя, как я не устаю повторять, терпение Тельцов — это их джокер для многих жизненных ситуаций.

Роберт Пири посвятил 23 года жизни задаче достижения Северного полюса, осуществил до этого несколько экспедиций в Гренландию и Центральную Арктику. По утверждению самого Пири, он достиг Северного полюса 6 апреля 1909 года. И с тех пор путешественник официально является первым человеком, побывавшим на полюсе.

Тони Блэр

Тони Блэр
Тони Блэр

"В жизни нужно только две вещи: душевное здоровье и жена", — так определяет формулу комфортной жизни Тельца рожденный 6 мая Тони Блэр, который в течение десяти лет по совместительству с работой мужа для своей жены и отца для четырех своих детей был еще три раза подряд премьер-министром Великобритании.

Кстати, быть трижды премьером, кроме Блэра, удавалось лишь Маргарет Тетчер, рожденной под знаком Весы. Так что не верить Блэру, когда он говорит про душевное здоровье и жену, нет ни малейших причин. Ведь рожденные 6 мая не врут. Такова уж их Формула небес.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 6 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 9, 13, 24, 31
  • Февраль: 16, 22, 24
  • Март: 2, 10, 14, 18
  • Апрель: 8, 11, 23, 26
  • Май: 14, 16, 24, 30
  • Июнь: 8, 18, 25, 26
  • Июль: 2, 4, 7, 11, 20
  • Август: 3, 6, 9, 10, 21
  • Сентябрь: 6, 12, 30
  • Октябрь: 8, 12, 16, 17, 30, 31
  • Ноябрь: 8, 10, 22, 26
  • Декабрь: 4, 5, 10, 11, 30

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ФОРМУЛА НЕБЕС или как Правду.Ру захватила астропсихоаналитика
Редактор: Елена Тимошкина
Темы гороскоп тони блэр астрология роберт пири джордж клуни зигмунд фрейд владимир этуш день рождения максим фадеев александр белявский максимилиан робеспьер
Новости
Баста объявился после того, как украинские радикалы чуть его не поймали
Холодок по спине: Блёданс рассказала, что провела ночь на кладбище
Савченко рассказала о фатальной ошибке Украины в Донбассе
В правительстве РФ одобрили денонсацию Договора по открытому небу
На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
Суд встал на сторону Меган Маркл в деле о публикации её частного письма
О чем будет новый фильм "Турист"
"Вызывает зависть": в Госдепе США оценили статус-кво в Арктике
90-летний Иван Краско собирается жениться в пятый раз
Камилла Паркер-Боулз может стать королевой после ухода Елизаветы II
Последние материалы
Баста объявился после того, как украинские радикалы чуть его не поймали
Холодок по спине: Блёданс рассказала, что провела ночь на кладбище
Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы
Савченко рассказала о фатальной ошибке Украины в Донбассе
Синдром Ушера. Лечению не подлежит
Чтение книг помогает избавиться от лишнего веса
Сколько стрессов вам осталось до болезни?
Если у вас "запотели" глаза...
Реклама: восемь способов запудрить нам мозги
Защитись сексом от атеросклероза
Популярное
Маммология
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать

Чувствительная грудь — это не диагноз, а косметическая и физическая особенность женского организма

Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Здоровье и профилактика
Сделать укол самой? Нет проблем
Оригинальные методики
11 "ванных"заповедей
Соломон Соловьев Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Инфраструктурный бросок — от Москвы до самых до окраин Усам Оздемиров Василий Амирджанов Володину выпал шанс показать свою демократичность Василий Амирджанов
Бывший СССР
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Российский шоу-бизнес
Каким был сын Никаса Сафронова до того, как набрал вес — фото
Лоб без морщин. Как это сделать
Оригинальные методики
Лоб без морщин. Как это сделать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников