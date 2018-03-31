Рожденные 31 марта Овны терпеливы

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Об упорстве и терпении рожденных 31 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Помните девушку-калеку по имени Вера в фильме Павла Чухрая "Водитель для Веры" в исполнении Алены Бабенко? Помните ее характер, волю и несгибаемый нрав? Вот это и есть упорство и способность преодолевать все жизненные невзгоды. Наверное, эта роль Алены Бабенко и по сей день остается лучшей в фильмографии великолепной российской актрисы. И прекрасно раскрывает формулу упорства рожденных 31 марта.

"Они не упрямые, они упорные", — часто говорят о людях, рожденных 31 марта. Все Овны традиционно упрямые, об этом знают все, кто общается с представителями этого знака Зодиака.

Настойчивость и твердость — это именно то, что делает всех Овнов и упорными, и упрямыми одновременно.

Но если упрямство — это несговорчивость и неуступчивость, то упорство — это терпеливое и осознанное состояние и абсолютная целесообразность в действиях. Терпение и целесообразность — эти слова немного странно звучат по отношению к людям, рожденным под знаком Овна, так как более взрывных, непоследовательных и импульсивных натур, чем Овны, сложно отыскать среди остальных 11 знаков Зодиака. Но Формула небес для Овнов, рожденных именно 31 марта, делает их именно упорными, а не упрямыми.

Алена Бабенко и Александра Колонтай

И в своей собственной жизни актриса, рожденная 31 марта, не раз демонстрировала свой упорный характер. С детства она мечтала стать балериной и выступала на сцене с песнями своей любимой певицы Эдит Пиаф в кружке художественной самодеятельности в родном городе Кемерово. Но после школы, не желая противиться воли отца, поступила на факультет прикладной математики и кибернетики. Но намерения выступать на сцене не покидали молодую девушку-Овна, и она стала играть в студенческом театре.

Через год поехала в Москву, пыталась поступить в театральное училище на курс Олега Табакова и не поступила. Доучилась до пятого курса, и страна уже ждала в свои объятия молодого и талантливого кибернетика. Но куда же было деться Алене от упорства рожденных 31 марта? Она бросает институт за полгода до диплома и уезжает в Москву, выходит замуж за режиссера, рожает дочь и еще через несколько лет все-таки поступает в Институт кинематографии и становится замечательной актрисой.

И если однажды кто-нибудь из современных режиссеров задумает снять сериал о первой женщине-после Советского Союза Александре Коллонтай, рожденной 31 марта, то мне кажется, что именно Алена Бабенко сможет исполнить роль своей космической сестры точнее всех других актрис.

Александра Коллонтай была также первой женщиной-министром в истории. Упорство, которое Александра демонстрировала в жизни, приводило людей в восхищение. Она владела шестью языками, прекрасно рисовала, писала повести и романы. В молодости родители принудительно выдали ее замуж. Но ее замужество продлилось всего пять лет. Александра Коллонтай вспоминала про это время:

"Я хотела быть свободной. Маленькие хозяйственные и домашние заботы заполняли весь день… Как только маленький сын засыпал, я шла в соседнюю комнату, чтобы взяться за книгу Ленина".

Так просыпалась Формула небес будущей революционерки.

Овнов 31 марта редко кому удается засадить в клетку, даже если эта клетка и золотая. Свобода — необходимая составляющая их Формулы небес. Без свободы выбора цели свойственное им упорство становится неэффективным.

Овны дня сегодняшнего — настоящие борцы, и не важно, становятся ли они яркими революционерами, как Александра Коллонтай, или, скажем, выдающимися инженерами-изобретателями.

Инженер и ученый

Вальтер Беккья

Рожденный 31 марта итальянский инженер Вальтер Беккья всю жизнь проектировал двигатели для гоночных автомобилей. Упорно и осознанно. Один из первых его двигателей для гоночного автомобиля Fiat-804 уже в 1922 году принес команде победу на гонках Гран-при Франции.

Упорство молодого инженера проявлялось не только в разработке гоночных двигателей, он был и революционером по жизни и первым стал открыто выступать против фашистского режима Муссолини в Италии. Спасая свою жизнь от преследования фашистов, Беккья принимает французское гражданство и продолжает проектировать двигатели для французских команд.

Упорство инженера привело его к заветной цели, и Беккья таки создал свой собственный легендарный двигатель для автомобиля Citroen 2CV. Более девяти миллионов этих двухцилиндровых оппозитных двигателей с воздушным охлаждением в различных модификациях было выпущено и установлено на автомобилях Citroen за 40 лет. И именно двигатели упорного Овна Вальтера Беккьи принесли всемирную популярность этой французской автомобильной марке.

Роберт Бунзен

Не менее упорным Овном вошел в историю человечества рожденный 31 марта немецкий химик-экспериментатор Роберт Бунзен. Своими экспериментами он подарил миру редчайшие химические элементы рубидий и цезий. Но абсолютную революцию Роберт Бунзен произвел в изучении и анализе химических газов. Ему же, кстати, принадлежит и изобретение первой газовой горелки.

Рожденные 31 марта не всегда производят впечатление душевно открытых людей, но порой они все-таки способны испытывать теплые чувства и выражают их через мягкий юмор и подшучивание.

Сказочники

Самый мягкий и бесхитростный юмор всегда детский. Он абсолютно наивный, и этим он обескураживает любого взрослого и серьезного человека. Для упорных, целеустремленных и поэтому по жизни крайне конкретных и жестких Овнов, рожденных 31 марта, детский юмор — это настоящая отдушина.

Корней Чуковский

"Я люблю чеснок: он пахнет колбасой"; "Женщина — русалка. А мужчина — русал", — так могут говорить только дети от двух до пяти лет.

Для взрослых это превратилось в юмор, а для детей — это их обычный разговор. Этот юмор впервые систематизировал Корней Чуковский в своей легендарной книге "От двух до пяти" в 1928 году. Вы скажете, что так смешно говорят не только дети, но и взрослые люди в Одессе. Действительно, Корней Чуковский был одесситом и подслушивал разговор детей в одесских дворах. Но рожденный в день упорства 31 марта детский писатель стал первым, кто так терпеливо и внимательно слушал и анализировал детские разговоры.

И снова детская тема. Она с завидной регулярностью встречается в жизни почти каждого Овна. Корней Чуковский, сам того не подозревая, создал свое направление в филологии, которое впоследствии стали называть "народная этимология". Дети создают свой язык и, слыша, например, строчку "царь дрожащего творенья", они говорят: "Царь, дрожащий от варенья". И Корней Чуковский говорил с детьми на их языке. Поэтому так любимы и детьми, и взрослыми уже столько лет его "Муха-Цокотуха", "Мойдодыр", "Доктор Айболит" и все остальные его добрые детские сказки.

Мария Кривополенова

Собирала всю жизнь сказки и рассказывала их людям, рожденная 31 марта Мария Кривополенова. Сколько сказительница знала сказок, неведомо никому, но русский поэт Борис Пастернак вспоминал, что слушать сказки Марии Кривополеновой было истинное удовольствие.

Артисты

Лайма Вайкуле

Смотреть и слушать Овнов, рожденных 31 марта, действительно доставляет удовольствие многим. Прекрасна на сцене уже многие годы магическая красавица, рожденная 31 марта певица Лайма Вайкуле.

Владимир Винокур

Всегда неподражаем на сцене и рожденный 31 марта Владимир Винокур. И свое упорство по жизни и волю актер демонстрировал не раз. После страшной автомобильной катастрофы в Германии в 1992 году, в которой актер чудом уцелел, немецкие врачи поставили ему страшный диагноз — спасти якобы могла только ампутация ноги. Но актер не позволил им это сделать.

В своих воспоминаниях Винокур пишет: "Немецкие врачи мне хотели ампутировать ногу. Вот тогда я испугался по-настоящему и стал взывать к своему ангелу-хранителю о помощи. Советские военные врачи сделали мне рискованную операцию и спасли ногу, потом были долгие месяцы без движения. Потом я учился ходить заново. Когда я научился делать первые шаги — понял, что такое счастье. Позже я съездил к тем немецким врачам и станцевал перед ними".

И другие...

Жизнелюбом и оптимистом всегда предстает в своих героях любимый миллионами зрителей актер Александр Збруев. Всегда восхищали современников своими проектами легендарный балетмейстер и продюсер Сергей Дягилев и основатель первого цыганского театра "Ромэн" актер и драматург Иван Ром-Лебедев.

Рожденные 31 марта всегда красивы в своей упорности. Они всегда целеустремленные и последовательные и преодолевают любые препятствия, мешающие им двигаться вперед.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 31 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 9, 10, 24, 28

Февраль: 7, 11, 17, 26

Март: 3, 16, 28, 29, 31

Апрель: 2, 8, 11, 24

Май: 1, 16, 19, 29

Июнь: 4, 10, 18

Июль: 2, 20, 25, 26, 30

Август: 7, 8, 24

Сентябрь: 2, 7, 23

Октябрь: 8, 18, 21

Ноябрь: 5, 12, 13, 14, 16

Декабрь: 11, 19, 29

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