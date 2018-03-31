Рожденные 31 марта Овны терпеливы

Об упорстве и терпении рожденных 31 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
"Они не упрямые, они упорные", — часто говорят о людях, рожденных 31 марта. Все Овны традиционно упрямые, об этом знают все, кто общается с представителями этого знака Зодиака.
Настойчивость и твердость — это именно то, что делает всех Овнов и упорными, и упрямыми одновременно.
Но если упрямство — это несговорчивость и неуступчивость, то упорство — это терпеливое и осознанное состояние и абсолютная целесообразность в действиях. Терпение и целесообразность — эти слова немного странно звучат по отношению к людям, рожденным под знаком Овна, так как более взрывных, непоследовательных и импульсивных натур, чем Овны, сложно отыскать среди остальных 11 знаков Зодиака. Но Формула небес для Овнов, рожденных именно 31 марта, делает их именно упорными, а не упрямыми.
И в своей собственной жизни актриса, рожденная 31 марта, не раз демонстрировала свой упорный характер. С детства она мечтала стать балериной и выступала на сцене с песнями своей любимой певицы Эдит Пиаф в кружке художественной самодеятельности в родном городе Кемерово. Но после школы, не желая противиться воли отца, поступила на факультет прикладной математики и кибернетики. Но намерения выступать на сцене не покидали молодую девушку-Овна, и она стала играть в студенческом театре.
Через год поехала в Москву, пыталась поступить в театральное училище на курс Олега Табакова и не поступила. Доучилась до пятого курса, и страна уже ждала в свои объятия молодого и талантливого кибернетика. Но куда же было деться Алене от упорства рожденных 31 марта? Она бросает институт за полгода до диплома и уезжает в Москву, выходит замуж за режиссера, рожает дочь и еще через несколько лет все-таки поступает в Институт кинематографии и становится замечательной актрисой.
Александра Коллонтай была также первой женщиной-министром в истории. Упорство, которое Александра демонстрировала в жизни, приводило людей в восхищение. Она владела шестью языками, прекрасно рисовала, писала повести и романы. В молодости родители принудительно выдали ее замуж. Но ее замужество продлилось всего пять лет. Александра Коллонтай вспоминала про это время:
"Я хотела быть свободной. Маленькие хозяйственные и домашние заботы заполняли весь день… Как только маленький сын засыпал, я шла в соседнюю комнату, чтобы взяться за книгу Ленина".
Так просыпалась Формула небес будущей революционерки.
Овнов 31 марта редко кому удается засадить в клетку, даже если эта клетка и золотая. Свобода — необходимая составляющая их Формулы небес. Без свободы выбора цели свойственное им упорство становится неэффективным.
Овны дня сегодняшнего — настоящие борцы, и не важно, становятся ли они яркими революционерами, как Александра Коллонтай, или, скажем, выдающимися инженерами-изобретателями.
Упорство молодого инженера проявлялось не только в разработке гоночных двигателей, он был и революционером по жизни и первым стал открыто выступать против фашистского режима Муссолини в Италии. Спасая свою жизнь от преследования фашистов, Беккья принимает французское гражданство и продолжает проектировать двигатели для французских команд.
Упорство инженера привело его к заветной цели, и Беккья таки создал свой собственный легендарный двигатель для автомобиля Citroen 2CV. Более девяти миллионов этих двухцилиндровых оппозитных двигателей с воздушным охлаждением в различных модификациях было выпущено и установлено на автомобилях Citroen за 40 лет. И именно двигатели упорного Овна Вальтера Беккьи принесли всемирную популярность этой французской автомобильной марке.
Рожденные 31 марта не всегда производят впечатление душевно открытых людей, но порой они все-таки способны испытывать теплые чувства и выражают их через мягкий юмор и подшучивание.
Самый мягкий и бесхитростный юмор всегда детский. Он абсолютно наивный, и этим он обескураживает любого взрослого и серьезного человека. Для упорных, целеустремленных и поэтому по жизни крайне конкретных и жестких Овнов, рожденных 31 марта, детский юмор — это настоящая отдушина.
Для взрослых это превратилось в юмор, а для детей — это их обычный разговор. Этот юмор впервые систематизировал Корней Чуковский в своей легендарной книге "От двух до пяти" в 1928 году. Вы скажете, что так смешно говорят не только дети, но и взрослые люди в Одессе. Действительно, Корней Чуковский был одесситом и подслушивал разговор детей в одесских дворах. Но рожденный в день упорства 31 марта детский писатель стал первым, кто так терпеливо и внимательно слушал и анализировал детские разговоры.
И снова детская тема. Она с завидной регулярностью встречается в жизни почти каждого Овна. Корней Чуковский, сам того не подозревая, создал свое направление в филологии, которое впоследствии стали называть "народная этимология". Дети создают свой язык и, слыша, например, строчку "царь дрожащего творенья", они говорят: "Царь, дрожащий от варенья". И Корней Чуковский говорил с детьми на их языке. Поэтому так любимы и детьми, и взрослыми уже столько лет его "Муха-Цокотуха", "Мойдодыр", "Доктор Айболит" и все остальные его добрые детские сказки.
В своих воспоминаниях Винокур пишет: "Немецкие врачи мне хотели ампутировать ногу. Вот тогда я испугался по-настоящему и стал взывать к своему ангелу-хранителю о помощи. Советские военные врачи сделали мне рискованную операцию и спасли ногу, потом были долгие месяцы без движения. Потом я учился ходить заново. Когда я научился делать первые шаги — понял, что такое счастье. Позже я съездил к тем немецким врачам и станцевал перед ними".
Жизнелюбом и оптимистом всегда предстает в своих героях любимый миллионами зрителей актер Александр Збруев. Всегда восхищали современников своими проектами легендарный балетмейстер и продюсер Сергей Дягилев и основатель первого цыганского театра "Ромэн" актер и драматург Иван Ром-Лебедев.
Рожденные 31 марта всегда красивы в своей упорности. Они всегда целеустремленные и последовательные и преодолевают любые препятствия, мешающие им двигаться вперед.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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