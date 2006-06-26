Почему у культуристок растет член?

Бодибилдинг в дословном переводе означает "строительство, архитектура тела". Мало осталось людей, которые оспаривали бы пользу этого вида спорта. Медициа доказала, что упражнения с тяжестями — это волшебная панацея от того разрушительного образа жизни, который мы ведем.
Но фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. Людям кажется, что такие достижения возможны только в результате тяжелого, многочасового труда, несовместимого с образом жизни, который они ведут, или с приемом каких-то препаратов, которые обеспечивают рост и рельефность мускулатуры.
Отчасти они правы. Мужчине, желающему быть похожим на героев голливудских боевиков, которым нипочем приподнять грузовик или без напряга рассеять тучи врагов, приходится долго и упорно трудится в тренажерном зале. Женщине же, чтобы стать такой амазонкой, труднее втройне. Для представительниц слабого пола серьезная перестройка тела чревата серьезными проблемами со здоровьем.
Дело в том, что у женщин жировая ткань служит источником для строительства собственных половых гормонов — эстрогенов. У женщин две икс-хромосомы, но, образно говоря, жир делает женщину собственно женщиной. Форма женской груди, столь обожаемая мужчинами, обусловлена именно жировой тканью. Именно поэтому напрочь обезжиренные бодибилдерши не могут похвастаться
грудью.
После нескольких месяцев работы в спортзале женщина, подойдя к зеркалу, может обнаружить замечательные результаты, которые уже замечают и окружающие:
На этом этапе телостроительство можно назвать красивым словом фитнес. В буквальном переводе с английского это слово означает "пригодность”, и понимается под этим термином развитие оптимальных физических способностей, позволяющих
"стойко переносить тяготы современной жизни”.
Для одних фитнес означает тонкую талию, для других — выжать лежа собственный вес, для других — просто хорошее самочувствие. Фитнес
что позволяет человеку жить полноценно и успешно переносить все тяготы жизни, предъявляемые в наше бурное время. Большинство бывают вполне удовлетворены преображенным телом, не потерявшим ни капельки женственности. Они останавливаются и поддерживают достигнутое состояние непродолжительными, но регулярными тренировками.
Обязательным условием для фитнесса является отсутствие культуристической массивности. Для бодибилдера же мышечная масса — это все! Но полезно ли это? Итак, разберемся.
Для того, чтобы развить такую мускулатуру, женщине необходимы:
желательно иметь повышенный уровень тестостерона (мужского гормона). Большинство накаченных женщин —
которые тренировались годами, чтобы достичь такого результата.
Конечно, есть и такие, которые дополнительно принимают андрогены для неприродного увеличения объема мышц. Что заставляет их увеличивать нагрузку и доводить тело до состояния тотальной маскулинизации, жертвуя собственным здоровьем?
Ученые провели исследования и отметили, что среди бодибилдеров распространено психическое заболевание, называемое "мышечная дисморфия”.
Присуща эта болезнь и женщинам, и мужчинам. При этом состоянии человек постоянно беспокоится:
Такие мысли заставляют его/ее вообще не выходить из тренажерного зала или превращать все свое жилище в спортзал. Постоянное самолюбование отражения в зеркале абсолютно не устраивает обеспокоенного бодибилдера.
Занятия силовыми упражнениями чаще пяти раз в неделю представляют серьезную опасность для женщин. Ярые поклонницы бодибилдинга часто страдают
Сегодня правда женского бодибилдинга заключается в том, что женщины-культуристки сидят на игле точно так же, как и мужчины. Это более легкий путь для наращивания мускулатуры. Ведь без этого ничего не светит на турнирах. Но гормоны в телах и душах женщин вызывают более тяжелые и необратимые симптомы омужествления. Мускулы сами по себе не отнимают у женщины женственности. Женственность отнимают стероиды!
По мере проникновения в женский культуризм стероидов, общественный интерес к нему падал. Сегодня на подиум выходят существа, половую принадлежность которых определить сложно, если вообще возможно. Если не считать Линду Мюррей и Сью Прайс, которые сумели как-то уцелеть в этой битве за мужественность, шеренги участниц наводили ужас. Участницы не обсуждают тему "химии”, и уходят в глухой отказ при подобных вопросах. Так как эта тема для них довольно болезненна, и никто никогда не поймет, что происходит с мозгами женщины, когда она исподволь превращается в мужчину.
Существенный вред здоровью женщины наносит тестостерон. В норме этот половой гормон у них вырабатывается в небольшом количестве. В минидозах, попадая в кровь, гормон
Но все хорошо в меру, однако, для атлетов-женщин типично злоупотребление стероидными гормонами. Лошадиные же дозы синтетических аналогов тестостерона вызывают подавление выработки женских половых гормонов, к тому же оказывают эффекты, вовсе не улучшающие внешность женщины. Среди многочисленных побочных эффектов:
Теперь неудивительно, что многие профессиональные культуристки одиноки. Где найдется мужчина, который будет со всем этим мириться?
Возникает
прогрессирует, если таковая уже имеется,
При повышенном поступлении извне в организм тестостерона, выработка собственных мужских гормонов замедляется. Регуляторные эндокринные центры подавляют секрецию тестостерона в яичках. Если продолжается "избыток" стероидов, поступающих "извне", влияние эндокринной системы на яички усиливается, и они атрофируются за "ненадобностью", то есть уменьшаются в размерах и перестают функционировать, как важный мужской орган.
Кроме того, организм стремится избавиться от лишнего тестостерона путем переработки его в женские половые гормоны. Это приводит к увеличению и набуханию молочных желез — гинекомастия, и к многим другим неприятностям.
Не все стероиды вызывают такие побочные эффекты, но в повышенных дозах, естественно, все. Кто начал принимать сначала "мягкие” анаболики (типа дека и примо), затем, как правило, переходят на более жесткие и опасные для здоровья циклы
Эти препараты вызывают психологическую зависимость, так же как и наркотики. И желание оставаться "на игле", чтобы расти дальше, может быть просто ошеломляющим. Многие просто не могут от этого никогда избавиться.
Мы выяснили, отчего возникает маскулинизированность, почему растут за короткий срок большие мышцы и увидели проблему приема стероидов женщиной еще глубже. Если принимаете, то остановитесь, пока не поздно!
Бодибилдинг — замечательный и очень полезный вид спорта, цель которого сделать свое тело достойным своего духа. Это один из способов поддерживать себя в хорошей физической форме. И Вам выбирать насколько сильной, красивой, подтянутой хотите стать. Придумайте сами свой идеал и стремитесь к нему, а "здоровый” бодибилдинг Вам в этом отличный союзник!!!
Мария Лушникова
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.