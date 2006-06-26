Почему у культуристок растет член?

Бодибилдинг в дословном переводе означает "строительство, архитектура тела". Мало осталось людей, которые оспаривали бы пользу этого вида спорта. Медициа доказала, что упражнения с тяжестями — это волшебная панацея от того разрушительного образа жизни, который мы ведем.

Но фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. Людям кажется, что такие достижения возможны только в результате тяжелого, многочасового труда, несовместимого с образом жизни, который они ведут, или с приемом каких-то препаратов, которые обеспечивают рост и рельефность мускулатуры.

Отчасти они правы. Мужчине, желающему быть похожим на героев голливудских боевиков, которым нипочем приподнять грузовик или без напряга рассеять тучи врагов, приходится долго и упорно трудится в тренажерном зале. Женщине же, чтобы стать такой амазонкой, труднее втройне. Для представительниц слабого пола серьезная перестройка тела чревата серьезными проблемами со здоровьем.

Почему у бодибилдерш пропадают эстрогены?

Дело в том, что у женщин жировая ткань служит источником для строительства собственных половых гормонов — эстрогенов. У женщин две икс-хромосомы, но, образно говоря, жир делает женщину собственно женщиной. Форма женской груди, столь обожаемая мужчинами, обусловлена именно жировой тканью. Именно поэтому напрочь обезжиренные бодибилдерши не могут похвастаться

красивой,

пышной,

мягкой

грудью.

После нескольких месяцев работы в спортзале женщина, подойдя к зеркалу, может обнаружить замечательные результаты, которые уже замечают и окружающие:

живот не отвисает,

складками не собирается,

ягодицы подтянулись, стали упругими,

предательские галифе значительно уменьшились в размерах,

а грудь, еще недавно уныло свисавшая с грудной стенки, неожиданно начинает радовать глаз.

Что означает слово "фитнес"?

На этом этапе телостроительство можно назвать красивым словом фитнес. В буквальном переводе с английского это слово означает "пригодность”, и понимается под этим термином развитие оптимальных физических способностей, позволяющих

"стойко переносить тяготы современной жизни”.

Для одних фитнес означает тонкую талию, для других — выжать лежа собственный вес, для других — просто хорошее самочувствие. Фитнес

позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему,

нормализует физическое и психическое состояние,

что позволяет человеку жить полноценно и успешно переносить все тяготы жизни, предъявляемые в наше бурное время. Большинство бывают вполне удовлетворены преображенным телом, не потерявшим ни капельки женственности. Они останавливаются и поддерживают достигнутое состояние непродолжительными, но регулярными тренировками.

Обязательным условием для фитнесса является отсутствие культуристической массивности. Для бодибилдера же мышечная масса — это все! Но полезно ли это? Итак, разберемся.

Чем болеют культуристки?

Для того, чтобы развить такую мускулатуру, женщине необходимы:

генетические данные,

интенсивные многолетние тренировки,

желательно иметь повышенный уровень тестостерона (мужского гормона). Большинство накаченных женщин —

элитные профессиональные культуристки,

спортсменки, занимающиеся легкой и тяжелой атлетикой,

которые тренировались годами, чтобы достичь такого результата.

Конечно, есть и такие, которые дополнительно принимают андрогены для неприродного увеличения объема мышц. Что заставляет их увеличивать нагрузку и доводить тело до состояния тотальной маскулинизации, жертвуя собственным здоровьем?

Мышечная дисморфия — что это?

Ученые провели исследования и отметили, что среди бодибилдеров распространено психическое заболевание, называемое "мышечная дисморфия”.

Присуща эта болезнь и женщинам, и мужчинам. При этом состоянии человек постоянно беспокоится:

не пропали ли куда его мышцы?

И не стал ли торс выглядеть хуже, чем 2-3 часа назад?

Такие мысли заставляют его/ее вообще не выходить из тренажерного зала или превращать все свое жилище в спортзал. Постоянное самолюбование отражения в зеркале абсолютно не устраивает обеспокоенного бодибилдера.

Опасен ли культуризм?

Занятия силовыми упражнениями чаще пяти раз в неделю представляют серьезную опасность для женщин. Ярые поклонницы бодибилдинга часто страдают

нарушениями питания,

искаженным восприятием собственного тела

и осложнениями, вызванными неумеренным использованием стероидных гормонов.

Сегодня правда женского бодибилдинга заключается в том, что женщины-культуристки сидят на игле точно так же, как и мужчины. Это более легкий путь для наращивания мускулатуры. Ведь без этого ничего не светит на турнирах. Но гормоны в телах и душах женщин вызывают более тяжелые и необратимые симптомы омужествления. Мускулы сами по себе не отнимают у женщины женственности. Женственность отнимают стероиды!

Как стероиды влияют на организм женщины?

По мере проникновения в женский культуризм стероидов, общественный интерес к нему падал. Сегодня на подиум выходят существа, половую принадлежность которых определить сложно, если вообще возможно. Если не считать Линду Мюррей и Сью Прайс, которые сумели как-то уцелеть в этой битве за мужественность, шеренги участниц наводили ужас. Участницы не обсуждают тему "химии”, и уходят в глухой отказ при подобных вопросах. Так как эта тема для них довольно болезненна, и никто никогда не поймет, что происходит с мозгами женщины, когда она исподволь превращается в мужчину.

Как тестостерон влияет на женщин?

Существенный вред здоровью женщины наносит тестостерон. В норме этот половой гормон у них вырабатывается в небольшом количестве. В минидозах, попадая в кровь, гормон

стимулирует рост мышц,

улучшает регенераторные процессы в тканях, уменьшает явления остеопороза,

ускоряет обмен веществ,

и не оказывает дурного влияния на организм.

Но все хорошо в меру, однако, для атлетов-женщин типично злоупотребление стероидными гормонами. Лошадиные же дозы синтетических аналогов тестостерона вызывают подавление выработки женских половых гормонов, к тому же оказывают эффекты, вовсе не улучшающие внешность женщины. Среди многочисленных побочных эффектов:

1. дефекты кожи , на лице появляется огромное количество красных прыщей, по-научному именуемых акне, кожа становится суше, пупырчатая, со шнурками вен на раскаченных мышцах

, на лице появляется огромное количество красных прыщей, по-научному именуемых акне, кожа становится суше, пупырчатая, со шнурками вен на раскаченных мышцах 2. гирсутизм или усиленный рост волос на теле и на лице — это необратимый эффект от стероидов. Волосы пробиваются на подбородке, на верхней губе, руках, ногах, и даже на груди. А в промежности они растут просто безумно! Депиляцией придется, чуть ли не ежедневно, заниматься уже до конца своей жизни

или усиленный рост волос на теле и на лице — это необратимый эффект от стероидов. Волосы пробиваются на подбородке, на верхней губе, руках, ногах, и даже на груди. А в промежности они растут просто безумно! Депиляцией придется, чуть ли не ежедневно, заниматься уже до конца своей жизни 3. выпадение волос и ухудшение структуры волос на голове

и ухудшение структуры волос на голове 4. растяжение брюшной стенки : стероиды раздражают кишечник, в итоге начинаются запоры, скопление газа, жидкостей. Живот торчит вперед, и чтобы это скрыть, надо постоянно напрягать пресс. Патологическое ослабление внутреннего корсета, растяжение брюшной стенки, тренировка с грузом приводят к выпадению прямой кишки и геморрою

: стероиды раздражают кишечник, в итоге начинаются запоры, скопление газа, жидкостей. Живот торчит вперед, и чтобы это скрыть, надо постоянно напрягать пресс. Патологическое ослабление внутреннего корсета, растяжение брюшной стенки, тренировка с грузом приводят к выпадению прямой кишки и геморрою 5. резкое усиление запаха пота : тестостерон воздействует на потовые железы, изменяется состав и усиливается секреция пота, запах становится неприятным, разящим, как у мужчины после длительной активной тренировки

: тестостерон воздействует на потовые железы, изменяется состав и усиливается секреция пота, запах становится неприятным, разящим, как у мужчины после длительной активной тренировки 6. агрессивность и психологическая неуравновешенность : тестостерон делает культуристку просто неуправляемой. Она будет орать, скандалить, махать руками по поводу и без

: тестостерон делает культуристку просто неуправляемой. Она будет орать, скандалить, махать руками по поводу и без 7. сексуальная агрессия и увеличение половой активности : культуристка хочет полного животного удовлетворения немедленно, прямо там, где на нее накатило физическое желание, и это несколько и больше раз в день. И партнеру довольно обременительно будет по нескольку раз в день исполнять мужские обязанности. И очень необычно и многим становится не по себе, если партнерша будет выражать свои эмоции мужским баритоном (а если соседи слушают?!)

: культуристка хочет полного животного удовлетворения немедленно, прямо там, где на нее накатило физическое желание, и это несколько и больше раз в день. И партнеру довольно обременительно будет по нескольку раз в день исполнять мужские обязанности. И очень необычно и многим становится не по себе, если партнерша будет выражать свои эмоции мужским баритоном (а если соседи слушают?!) 8. огрубление голоса, рост хрящей (разросшийся нос) — необратимый процесс

(разросшийся нос) — необратимый процесс 9. увеличение клитора (необратимый процесс) до противоестественных размеров, а в состоянии возбуждения клитор еще больше увеличивается, почти как маленький пенис во время эрекции. Видеть у женщины такое — зрелище не для слабонервных мужчин! Культуристки рассказывают, что благодаря такому приобретению они испытывают более глубокий оргазм, причем, иногда чувствительность возрастает настолько, что подняться по лестнице в узких джинсах становится проблемой из-за нестерпимого возбуждения. И это навсегда!!!

(необратимый процесс) до противоестественных размеров, а в состоянии возбуждения клитор еще больше увеличивается, почти как маленький пенис во время эрекции. Видеть у женщины такое — зрелище не для слабонервных мужчин! Культуристки рассказывают, что благодаря такому приобретению они испытывают более глубокий оргазм, причем, иногда чувствительность возрастает настолько, что подняться по лестнице в узких джинсах становится проблемой из-за нестерпимого возбуждения. И это навсегда!!! 10. усиление вагинальной секреции : вагинальные выделения, которые становятся обильными только в момент наивысшего сексуального возбуждения, у "стероидных" культуристок происходят непрерывно, создавая массу проблем. Это не болезнь и не инфекция, а просто физиологическое расстройство, которое прекращается вместе с прекращением приема стероидов

: вагинальные выделения, которые становятся обильными только в момент наивысшего сексуального возбуждения, у "стероидных" культуристок происходят непрерывно, создавая массу проблем. Это не болезнь и не инфекция, а просто физиологическое расстройство, которое прекращается вместе с прекращением приема стероидов 11. аменорея (отсутствие менструаций)

(отсутствие менструаций) 12. склерокистоз яичников, с последующим бесплодием . Яичники, как бы прячась от мужских гормонов, покрываются плотной капсулой

. Яичники, как бы прячась от мужских гормонов, покрываются плотной капсулой 13. повреждение печени, повышение артериального давления и другие расстройства сердечно-сосудистой системы.

Теперь неудивительно, что многие профессиональные культуристки одиноки. Где найдется мужчина, который будет со всем этим мириться?

Влияние стероидов на мужской организм

Возникает

аллопеция (облысение),

повышается кровяное давление,

нарушаются функции сердечно-сосудистой системы и печени,

замедляется рост у подростков,

появляется гинекомастия ("сучьи сиськи"),

прогрессирует, если таковая уже имеется,

опухоль предстательной железы — "сердца мужчины".

Повышенные дозы тестостерона замедляют выработку мужских гормонов

При повышенном поступлении извне в организм тестостерона, выработка собственных мужских гормонов замедляется. Регуляторные эндокринные центры подавляют секрецию тестостерона в яичках. Если продолжается "избыток" стероидов, поступающих "извне", влияние эндокринной системы на яички усиливается, и они атрофируются за "ненадобностью", то есть уменьшаются в размерах и перестают функционировать, как важный мужской орган.

Кроме того, организм стремится избавиться от лишнего тестостерона путем переработки его в женские половые гормоны. Это приводит к увеличению и набуханию молочных желез — гинекомастия, и к многим другим неприятностям.

Какие побочные эффекты у стероидов?

Не все стероиды вызывают такие побочные эффекты, но в повышенных дозах, естественно, все. Кто начал принимать сначала "мягкие” анаболики (типа дека и примо), затем, как правило, переходят на более жесткие и опасные для здоровья циклы

анадрола

и тестостерона.

Эти препараты вызывают психологическую зависимость, так же как и наркотики. И желание оставаться "на игле", чтобы расти дальше, может быть просто ошеломляющим. Многие просто не могут от этого никогда избавиться.

Мы выяснили, отчего возникает маскулинизированность, почему растут за короткий срок большие мышцы и увидели проблему приема стероидов женщиной еще глубже. Если принимаете, то остановитесь, пока не поздно!

Бодибилдинг — замечательный и очень полезный вид спорта, цель которого сделать свое тело достойным своего духа. Это один из способов поддерживать себя в хорошей физической форме. И Вам выбирать насколько сильной, красивой, подтянутой хотите стать. Придумайте сами свой идеал и стремитесь к нему, а "здоровый” бодибилдинг Вам в этом отличный союзник!!!

Мария Лушникова

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.