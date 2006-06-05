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Автор Петр Дерябин

Почему так важен прием фолиевой кислоты при беременности?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Влияние фолиевой кислоты на гены ребенка

Согласно исследованию, опубликованному 1 июня на конференции "Организация Генома Человека" в Хельсинки (Финляндия), простая добавка из витаминов к диете беременной мыши может сделать ее мышат жирнее. Подобный эффект, происходит из-за химических изменений, происходящих в ДНК матери, которые могут быть переданы будущим поколениям.

Исследование подливает масла к уже давно ведущимся дебатам. Дело в том, что употребление беременными женщинами фолиевой кислоты понижает вероятность развития у ребёнка порока в развитии позвоночника — неполного закрытия позвоночного канала (Spina bifida), который может появиться ещё в эмбриональном развитии, когда у зародыша закладывается нервная система.

Фолиевая кислота во время беременности

Spina bifida — аномалия в развитии ребёнка, заключается в неполном закрытии позвоночного канала (в нём расположен спинной мозг). Частота этого дефекта составляет 1 ребенок на 1000 новорожденных. При повторных родах частота порока варьируется:

  • от 6%
  • до 8%

что говорит о генетическом факторе в развитии заболевания.

Роб Уотерланд и его группа изучили эффекты определенных ингредиентов в диетах беременных мышей, в том числе:

  • фолиевой кислоты
  • и витамина B12.

Эти вещества, как известно, источники метильных групп (CH3-). Появление в организме фолиевой кислоты может затронуть деятельность тех или иных генов, утверждают учёные.

Исследователи показали, что добавление доноров метильных групп к диете беременных самок мыши может влиять на активность генов у её потомства, пишет "Nature".

Женщинам, готовящимся к беременности, уже сейчас рекомендуют добавлять в свою диету фолиевую кислоту, потому что она сильно снижает вероятность рождения ребёнка с дефектами позвоночника. Некоторые страны, включая Соединенные Штаты, даже ввели принудительное укрепление зерновых фолиевой кислотой.

Дефекты нервной трубки у новорожденных в Соединенных Штатах резко понизились благодаря принудительному укреплению зерновых культур фолиевыми кислотами, считают специалисты.

Но на этом дебаты не заканчиваются. Ряд скептически настроенных учёных и поддерживающие их организации подняли вопрос о возможном влиянии повышенного уровня фолиевой кислоты в пище на вероятность развития онкологических заболеваний.

Диета матери может изменить гены ребенка. фолиевая кислота и беременность
Употребление беременными женщинами фолиевой кислоты понижает вероятность развития у ребёнка порока в развития позвоночника

Публикация результатов исследований, утверждающих, что содержание источников метильных групп в диете мышей может влиять на:

  • проявление (экспрессию) генов
  • вес их потомства

несомненно, переведёт споры в новую плоскость. Руководитель исследовательской группы, Роб Уотерланд подчеркивает, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что фолиевая кислота имеет эффект такого типа совершенно независимо от других факторов.

Пока в исследованиях использовались комбинации различных источников метильных групп, к тому же эксперименты проводились только на лабораторных мышах. Поэтому делать какие-либо выводы об эффектах фолиевой кислоты на человеческий организм преждевременно.

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