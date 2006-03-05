Животные в наших снах: о чём пытается сказать подсознание

Животные, птицы, рыбы довольно часто появляются в наших сновидениях. Их действия по отношению к нам в сновидении могут быть совершенно разными: они могут быть дружелюбными, разговаривать, нападать или просто появляться на заднем плане какого-либо действия. От того, что делают в наших сновидениях животные, зависит интерпретация сна.

Лев

Звери

В сновидениях могут являться как дикие, так и домашние животные, хотя дикие являются гораздо чаще. Если вам, к примеру, приснились пасущиеся на лугу овцы, коровы, лошади и т. д., то это, как правило, означает, что вас ожидает богатство, процветание и спокойствие.

Кусающие, убивающие, нападающие животные довольно часто встречаются в сновидениях. Их условно можно разделить на две группы:

те, кто нападают в результате необходимости,

те, кто атакуют произвольно, без всяких на то причин.

Сны, в которых животные проявляют агрессию, обычно означают, что вы испытываете чувство вины или ответственности за кого-либо, кто пострадал из-за вас. Животные, убивающие без причины, означают, что вас переполняют негативные чувства, вы испытываете злость, протестуете против каких-либо табу, установленных обществом.

Голодающие животные в сновидениях издавна считались предвестниками неурожая, голода, упадка.

Птицы

Часто птиц считают предвестниками проблем или чего-нибудь дурного. Хищную птицу, впивающуюся когтями в тело и отрывающую кусок плоти от костей, на Ближнем Востоке считают знаком возмездия или грядущей расплаты за совершенные поступки.

Однако такие птицы, как ворон, сова или филин, издавна считаются символом мудрости. Увидеть одну из этих птиц во сне означает в ближайшем будущем обрести новые знания или умения. Орел, парящий высоко в небесах, уже на протяжении многих веков в разных культурах является олицетворением надежды.

Говорящие птицы в сновидениях выделяются в отдельную категорию. Если вы в своих сновидениях разговариваете с какой-нибудь птицей, это означает, что у вас есть что-то, что вас тревожит и вы хотите обсудить это с кем-нибудь. Причем необязательно, что птица из сновидения вам отвечает. Достаточно того, что вы к ней обращаетесь.

Если в вашей жизни есть человек, который вас предал, обманул или выставил посмешищем, то во сне он также может являться вам в образе птицы.

Рыбы

Увидеть во сне рыбу, значит, стремиться докопаться до чего-то, что вам недоступно. Рыба в сновидении также может являться предвестником дороги, беременности или приключений.

Насекомые

Издавна принято было считать, что сны о насекомых — это предвестники несчастья. Однако не впадайте в панику, если вам приснится нечто подобное. Существует и другое толкование этих снов.

Насекомые

Насекомые также могут интерпретироваться как символ сексуальной активности или влечения. Возможно, вы испытываете влечение к кому-нибудь, но боитесь себе в этом признаться. Насекомые, расползающиеся в разные стороны, могут символизировать ваши тайные мысли или желания, которые вырываются наружу.

Пресмыкающиеся

Пресмыкающиеся, в частности, змеи, являющиеся во снах, — один из наиболее сложных символов для толкования, поскольку разные культуры его интерпретируют по-разному. Толкования варьируют от леденящего кровь страха до мудрости, мира и спокойствия. Такой разброс толкований связан с историей народов, фольклором различных культур, а также личным опытом толкователей.

Для тех людей, у которых змеи наяву вызывают патологический страх и у которых мурашки по коже даже при виде фотографии змеи, сновидения с участием этих пресмыкающихся являются предвестниками чего-то плохого. Если же вы не боитесь змей, или вам приснилась змея, которая не причиняет никому вреда, то, скорее всего, она олицетворяет собой мудрость и спокойствие. Такой сон может означать, что в ближайшем будущем вы обретете новые знания или добьетесь гармонии с собой и окружающими.

В культурах Азии змея — это символ мудрости. Такое представление о ней происходит от ее способности сбрасывать кожу и тем самым самообновляться. Тех, кому сниться змея, ожидают:

очищение,

избавление от старых проблем,

новые возможности.

В христианстве змея символизирует искушение или духовные противоречия, мешающие добиться поставленных целей. Такая концепция берет начало из Библии. Змей-искуситель, живущий в райском саду, дал Адаму и Еве съесть запретный плод, в результате чего они были изгнаны из рая.

Ниже приведены толкования снов с участием конкретных животных и птиц

Собака

Толкование снов, в которых присутствует собака, может быть двояким, поскольку:

с одной стороны собака — это символ дружбы и преданности,

а с другой — дальний родственник волка, хищник, вызывающий у многих страх.

В сновидениях дружелюбно настроенные собаки могут служить олицетворением хороших отношений, полезных знакомств и крепкой дружбы. Если же вам приснилась дикая, рычащая или лающая собака, то, скорее всего, вам предстоит столкнуться с каким-либо трудноразрешимым конфликтом или вас ожидает серьезный скандал.

Кошка

У снов, связанных с кошками, есть два основных толкования. Традиционно кошки символизируют интуицию и магические силы. Если вам приснилась кошка, то это может означать, что вы должны доверится интуиции или обратиться к черной или белой магии, которая поможет вам решить ваши проблемы.

кошка

Крыса

В современном мире сложилось довольно презрительное отношение к крысам. Для многих крысы — это, прежде всего, разносчики болезней и заразы. Однако некоторые заводят этих грызунов в качестве домашних животных и, естественно, относятся к ним совсем по-другому. Поэтому и сны с участием их любимцев будут толковаться для таких людей совсем по-другому.

Традиционно сложилось так, что если вам приснились крысы, то ничего хорошего это не предвещает:

вас либо коснется болезнь,

либо вы сильно сдадите свои позиции в обществе.

Волк

Волк в сновидениях обычно символизирует одиночество или предательство. Если в вашем сне присутствует волк, то это может являться признаком того, что вы одиноки, вам не хватает дружеской поддержки и любви. Еще одно толкование — это то, что вы живете в мире волков, что вы пребываете в состоянии постоянной борьбы за выживание. Тут либо вы, либо вас.

Волк

Лиса

Практически во всех культурах лиса — это символ хитрости, предательства и коварства. Если вам приснилась лиса, то в жизни вы чувствуете или догадываетесь, что кто-то из близких вам людей обманывает вас или использует. Сны, в которых присутствует лиса, также могут означать, что кто-то строит вам козни.

Слон

В культуре африканского племени зулусов слон символизирует мудрость и очень близкие и хорошие отношения (то же самое в культуре индейцев символизирует медведь). В других культурах слон является олицетворением долголетия и крепкой памяти. Если вам в сновидении является слон, то, возможно, скоро вам удастся вспомнить что-то очень важное, что вами давно было забыто.

Ястреб

Ястребы — это довольно интересный предмет для толкования. Они представляют собой нечто среднее между вороном и орлом. Если орел — это царь птиц, то ястреб — это самый умелый воин в этом царстве. Если вам приснился ястреб, то это, скорее, положительный знак. Вы сможете быстро и с наименьшими потерями решить все волнующие вас проблемы, а также обойти многие подводные камни, которые вам готовит жизнь.

Бык

Бык или вол во многих культурах олицетворяет сельское хозяйство и простой труд. Бык, явившийся вам во сне, может служить знаком того, что вам следует отказаться от городской суеты и вернуться к более простой, деревенской жизни. Бык также может указывать на то, что вы погрязли в рабочей рутине и нуждаетесь в отдыхе.

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