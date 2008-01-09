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Автор Андрей Михайлов

Что полезней – баня, ванная или душ?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В те далекие времена, когда не было ни больниц, ни поликлиник, ни стационаров, наши предки широко использовали свои знания природы, в том числе и свойства стихий. Многое было связано со стихией воды. До сих пор свойства воды толком не изучены (что бы там ни говорили маститые ученые).

Что полезней – баня, ванная или душ?

Вот небольшой пример такой "неизученности". В прессе этот случай описывался неоднократно: в биолаборатории случайно упала в резервуар с водой герметичная ампула. Хорошо запаянная ампула с сильнейшим ядом. Ампулу достали. Тщательно проверили химический состав воды, все оказалось нормально. Потом этой водой поили лабораторных мышек. И все они умерли… В чем дело? Никто не смог внятно и доступно ответить на этот вопрос до сих пор. Ученые столкнулись с теми свойствами стихии воды, которые никогда не приходило в голову изучать "серьезной" науке.

Свой взгляд на проблемы воды и здоровья специально для "Правды.Ру" при жизни высказал известный биоэнерготерапевт, народный целитель из Архангельска Сергей Гагарин.

— Да, свойства стихий использовались нашими предками. В русской бане используются три из них. Это информационное излучение (стихия огонь), которая разрушает информационные структуры, а высокие температуры уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы. Пар (стихия вода) смывает и аккумулирует информационные структуры, плюс к этому используются понятные гигиенические свойства воды. Полки в парилке строили исключительно из осины, в которой наиболее ярко проявлялось свойство стихии дерево — блокирование информации о патологиях.

На Руси бани строили на берегу озера или реки не только из-за близости к воде для набора. Берега водоемов обычно зарастают деревьями, кустарниками, травой. И человек, выйдя из бани, подпитывал свой организм их структурами, гармонизируя себя с окружающей природой. А, выйдя из городской бани, с чем человек себя гармонизирует?

  • С разрушенной экологией,
  • с загрязненной атмосферой,
  • с искалеченной растительностью.

Откуда же взять здоровье?

Человек, принимающий ванну, не может достигнуть такого эффекта, как в бане — потому что, хотя высокая температура и разрушает негативные информационные структуры, их аккумулирует вода, и человек продолжает находиться в "бульоне негатива". Для того чтобы завершить информационное очищение и смыть с себя остатки негативных информационных структур, используется поток, в данном случае поток воды (душ), так как любой поток их разрушает.

Например, на Севере люди живут при очень низких температурах, оставаясь здоровыми, но часто заболевают при сквозняках летом (сквозняк — это воздушный поток). П. К. Иванов, например, своим адептам не счел нужным объяснить методологию исцеления. Он им дал 10 заповедей, дословное исполнение которых ведет к исцелению, но неисполнение хотя бы одной ведет к нарушению всей системы. По-видимому, у него могли быть причины, по которым он так поступил…

Если перейти на язык "конкретики", то можно с достаточной степенью приближения сформулировать степень полезности "водных процедур" так. Трудно сомневаться, что наиболее эффективно приводит системы человеческого организма в единение с окружающим миром, а значит, и наиболее полезна — русская баня, которая находится не в городе, а, так сказать, в природной среде — в деревне, на даче и так далее.

Прием ванны нужен для мытья как такового,

  • для согревания,
  • для отдыха,
  • для релаксации,
  • для снятия напряжения и так далее.

Но не забудьте после ванны принять душ! Вы уберете с себя тот "информационный бульон", в котором плавали в ванной. Душ — это в любом случае поток, который в данном случае целесообразно рассматривать как позитивный.

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