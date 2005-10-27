Выбираем капли и витаминные комплексы для здоровья глаз

В каких витаминах нуждаются люди с ослабленным зрением и заболеваниями глаз? Рассказала врач-офтальмолог Ольга Аксёнова.

Современный лекарственный рынок щедро насыщен витаминными препаратами, предназначенными для лечения и профилактики заболеваний глаз. Вполне естественны возникающие вопросы:

Нужно ли принимать глазные витамины-капсулы?

Достаточно ли обеспечить витаминным богатством ежедневный рацион?

При каких глазных недугах стоит закапывать капли?

Как сориентироваться в выборе витаминизированных препаратов?

Можно с уверенностью утверждать, что:

разнообразное питание,

глазные витаминосодержащие капли,

таблетированные витамины

— звенья одной цепи. Они воздействуют на процесс оздоровления глаз с разных сторон, усиливая эффективность влияния друг друга.

Кому следует принимать витамины для глаз?

Витамины для глаз рекомендуется принимать следующим категориям людей:

Всем, кто страдает близорукостью и дальнозоркостью.

Людям, чей возраст приближается к 40 годам или уже "перешагнул" юбилейный рубеж, — в этот период наступают возрастные изменения сосудов всего организма, в том числе и глаз.

Ведь одно из главных направлений действия глазных витаминов — укрепление сосудистой системы.

Женщинам с варикозным расширением вен, даже незначительным, так как эти дамы составляют группу "глазного риска".

Пациентам с катарактой и глаукомой.

Витамины способны затормозить развитие этих болезней на ранних стадиях.

Людям с сахарным диабетом, который неминуемо поражает органы зрения.

Глазные капли с витаминами замедляют ухудшение зрения

Все глазные капли с витаминами применяются только по рекомендации лечащего офтальмолога. Витаминные капли чаще всего закапываются курсами, их не рекомендуется использовать постоянно.

Капли:

"Квинакс",

"Санкаталин"

наиболее эффективно стимулируют обмен веществ и замедляют рост любой катаракты: старческой, диабетической, травматической.

Также "очищают" хрусталик и предотвращают катаракту:

"Катахром",

"Витафакол",

"Офтан-катахром".

"Тауфон" от катаракты не помогает

Считается, что широко распространенные капли "Тауфон" помогают в борьбе с катарактой. Это ошибочная точка зрения. Главное направление их в ином: эти капли полезны для глаз, чьи зрительные функции ослаблены при вечернем освещении, что является началом процесса, приводящего к "куриной слепоте".

Людям с заболеваниями глаз аллергической природы доставляют беспокойство и дискомфорт периоды весеннего и летнего цветения растений. С этим справляются такие глазные капли, как:

"Кларитин"

"Октилия".

"Пренацид" и "Лакрисифи" против аллергии

И отличаются более сильным действием.

В лечении аллергических конъюнктивитов важную роль играет профилактическое и лечебное применение таких витаминизированных препаратов, как

"Ифирал",

"Оптикром",

"Хай-Кром".

Начинать применение препаратов этого ряда желательно за 2-4 недели до начала воздействия аллергена.

Если вы опоздали и аллергия "застала" вас врасплох, используйте "Аломид", эффект которого приносит наиболее быстрый результат.

Какие витамины и минералы предпочитают глаза?

Витамин А

Он необходим для поддержания нормальной работы сетчатки и содержится в большинстве оранжевых овощей и фруктов. Справедливо считается, что самыми мощными природными глазными витаминами являются:

черника,

морковь.

Но не стоит набрасываться на морковь, репу и грейпфруты — в большом количестве "рыжие деликатесы" вредны для печени.

Морковь

Кальций

Близоруким глазам нужен также кальций, который не дает возможности "растягиваться" соединительным тканям глаза, то есть предотвращает развитие близорукости. Самые кальцийсодержащие продукты:

капуста,

зеленый салат,

зеленый лук,

творог.

"Рибофлавин" помогает при дистрофии роговицы

Это витамин группы В, помогающий при дистрофии роговицы, содержится в овощах, грибах, кисломолочных продуктах. Витамины группы В положительно воздействуют непосредственно на нервные клетки, то есть на те самые "проводники", по которым передается нервный импульс из сетчатки глаза прямо к коре головного мозга.

А таким важным витамином, как витамин С, богаты:

шиповник,

молодой картофель,

квашеная капуста,

цитрусовые.

Но в продуктах питания концентрация витаминов недостаточна не только для лечения, но и для профилактики глазных заболеваний. Это и заставило офтальмофармакологов многих стран мира разработать программные глазные витамины с комбинированным составом компонентов.

Витамин А необходим для поддержания нормальной работы сетчатки и содержится в большинстве оранжевых овощей и фруктов. Цитрусовые. Витамины А и C

Отличие витаминов различных фирм-производителей в концентрации того или иного компонента. Посмотрев аннотационный состав препарата, вы сможете решить, какой из них наиболее подходит при вашем заболевании глаз:

швейцарский "Диффрарель",

немецкий "Визионед",

итальянские "Мертилен форте",

"Адрузен цинко".

Или разнообразные отечественные витамины:

"Биофит",

"Ветерон",

"Оковит".

В каждом из них преобладает одна составляющая: морковь, черника, петрушка или черная смородина.

При ухудшении зрения, ощущении усталости глаз после работы с компьютером или печатными текстами полезен рибофлавин как в виде витаминных капель, так и в таблетках или растворах. Помимо этой функции, рибофлавин в сочетании с витамином А хорошо "зарубцовывает" последствия глазных травм и ожогов.

Витамины при близорукости

При прогрессирующей близорукости, усиленных нагрузках на глаза, а также при появлении первых признаков дальнозоркости рекомендуются препараты с повышенным содержанием черники:

"Стрикс",

"Миртилене Форте",

"Диффрарель",

"Визионед",

"Биофит черника",

"Оковит черника",

"Черника-форте".

Нарушение сумеречного зрения, когда человек теряет зоркость при неярком освещении, свидетельствует о дефиците витамина А. Восстановить его можно, принимая:

"Аевит" в капсулах,

"Ретинол" — масляный раствор,

"Витрум" с бета-каротином,

"Дуовит".

"Биофит петрушка" помогает при заболевании системы зрительного нерва и способствует укреплению кровеносных сосудов.

Сок петрушки - сильнодействующее средство для восстановления остроты зрения, пониженного при напряженной работе глаз. Отличным стимулятором зрительного нерва являются также инъекции "Эмоксипина".

Добавка препарата "Цитраль", или витамина С, влияет на восстановление функций глаз в послеоперационном периоде.

Композиция элементов, входящих в состав препарата "Супероковит", препятствует образованию тромбов и обладает сосудорасширяющим действием.

Как принимать витамины для глаз?

Употреблять глазные витамины и пищевые глазные добавки следует курсами: после трех месяцев приема необходим месячный перерыв. Витамины в инъекциях вводятся внутримышечно 15 раз через день.

"Вряд ли справедливо назвать витамины для глаз лечебными, они, скорее, тормозят развитие болезней. Но профилактический эффект глазных витаминов уникален. Я бы отнесла их к разряду незаменимых для всех, страдающих различными нарушениями глаз", — сказала Ольга Аксёнова .

Витамины

Вообще, глаза чутко реагируют на состояние организма в целом, и если вы принимаете поливитамины, которые:

поддерживают иммунитет

восстанавливают минеральный дефицит.

очищают ваши сосуды,

то эта помощь не пройдет бесследно для глаз. Из витаминов своим пациентам я рекомендую комплексы:

"Компливит",

"Олиговит",

"Пиковит",

"Цыгапан".

Всё это общеукрепляющие профилактические средства в капсулах или таблетках. Они доступны по цене и отлично влияют на состояние глаз, а кроме того, легко усваиваются организмом.

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