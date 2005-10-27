В каких витаминах нуждаются люди с ослабленным зрением и заболеваниями глаз? Рассказала врач-офтальмолог Ольга Аксёнова.
Современный лекарственный рынок щедро насыщен витаминными препаратами, предназначенными для лечения и профилактики заболеваний глаз. Вполне естественны возникающие вопросы:
Можно с уверенностью утверждать, что:
— звенья одной цепи. Они воздействуют на процесс оздоровления глаз с разных сторон, усиливая эффективность влияния друг друга.
Витамины для глаз рекомендуется принимать следующим категориям людей:
Ведь одно из главных направлений действия глазных витаминов — укрепление сосудистой системы.
Витамины способны затормозить развитие этих болезней на ранних стадиях.
Людям с сахарным диабетом, который неминуемо поражает органы зрения.
Все глазные капли с витаминами применяются только по рекомендации лечащего офтальмолога. Витаминные капли чаще всего закапываются курсами, их не рекомендуется использовать постоянно.
Капли:
наиболее эффективно стимулируют обмен веществ и замедляют рост любой катаракты: старческой, диабетической, травматической.
Также "очищают" хрусталик и предотвращают катаракту:
Считается, что широко распространенные капли "Тауфон" помогают в борьбе с катарактой. Это ошибочная точка зрения. Главное направление их в ином: эти капли полезны для глаз, чьи зрительные функции ослаблены при вечернем освещении, что является началом процесса, приводящего к "куриной слепоте".
Людям с заболеваниями глаз аллергической природы доставляют беспокойство и дискомфорт периоды весеннего и летнего цветения растений. С этим справляются такие глазные капли, как:
И отличаются более сильным действием.
В лечении аллергических конъюнктивитов важную роль играет профилактическое и лечебное применение таких витаминизированных препаратов, как
Начинать применение препаратов этого ряда желательно за 2-4 недели до начала воздействия аллергена.
Если вы опоздали и аллергия "застала" вас врасплох, используйте "Аломид", эффект которого приносит наиболее быстрый результат.
Он необходим для поддержания нормальной работы сетчатки и содержится в большинстве оранжевых овощей и фруктов. Справедливо считается, что самыми мощными природными глазными витаминами являются:
Но не стоит набрасываться на морковь, репу и грейпфруты — в большом количестве "рыжие деликатесы" вредны для печени.
Близоруким глазам нужен также кальций, который не дает возможности "растягиваться" соединительным тканям глаза, то есть предотвращает развитие близорукости. Самые кальцийсодержащие продукты:
Это витамин группы В, помогающий при дистрофии роговицы, содержится в овощах, грибах, кисломолочных продуктах. Витамины группы В положительно воздействуют непосредственно на нервные клетки, то есть на те самые "проводники", по которым передается нервный импульс из сетчатки глаза прямо к коре головного мозга.
А таким важным витамином, как витамин С, богаты:
Но в продуктах питания концентрация витаминов недостаточна не только для лечения, но и для профилактики глазных заболеваний. Это и заставило офтальмофармакологов многих стран мира разработать программные глазные витамины с комбинированным составом компонентов.
Отличие витаминов различных фирм-производителей в концентрации того или иного компонента. Посмотрев аннотационный состав препарата, вы сможете решить, какой из них наиболее подходит при вашем заболевании глаз:
Или разнообразные отечественные витамины:
В каждом из них преобладает одна составляющая: морковь, черника, петрушка или черная смородина.
При ухудшении зрения, ощущении усталости глаз после работы с компьютером или печатными текстами полезен рибофлавин как в виде витаминных капель, так и в таблетках или растворах. Помимо этой функции, рибофлавин в сочетании с витамином А хорошо "зарубцовывает" последствия глазных травм и ожогов.
При прогрессирующей близорукости, усиленных нагрузках на глаза, а также при появлении первых признаков дальнозоркости рекомендуются препараты с повышенным содержанием черники:
Нарушение сумеречного зрения, когда человек теряет зоркость при неярком освещении, свидетельствует о дефиците витамина А. Восстановить его можно, принимая:
"Биофит петрушка" помогает при заболевании системы зрительного нерва и способствует укреплению кровеносных сосудов.
Сок петрушки - сильнодействующее средство для восстановления остроты зрения, пониженного при напряженной работе глаз. Отличным стимулятором зрительного нерва являются также инъекции "Эмоксипина".
Добавка препарата "Цитраль", или витамина С, влияет на восстановление функций глаз в послеоперационном периоде.
Композиция элементов, входящих в состав препарата "Супероковит", препятствует образованию тромбов и обладает сосудорасширяющим действием.
Употреблять глазные витамины и пищевые глазные добавки следует курсами: после трех месяцев приема необходим месячный перерыв. Витамины в инъекциях вводятся внутримышечно 15 раз через день.
"Вряд ли справедливо назвать витамины для глаз лечебными, они, скорее, тормозят развитие болезней. Но профилактический эффект глазных витаминов уникален. Я бы отнесла их к разряду незаменимых для всех, страдающих различными нарушениями глаз", — сказала Ольга Аксёнова .
Вообще, глаза чутко реагируют на состояние организма в целом, и если вы принимаете поливитамины, которые:
то эта помощь не пройдет бесследно для глаз. Из витаминов своим пациентам я рекомендую комплексы:
Всё это общеукрепляющие профилактические средства в капсулах или таблетках. Они доступны по цене и отлично влияют на состояние глаз, а кроме того, легко усваиваются организмом.
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