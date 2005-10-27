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Автор Петр Дерябин

Выбираем капли и витаминные комплексы для здоровья глаз

Здоровье » Зрение

В каких витаминах нуждаются люди с ослабленным зрением и заболеваниями глаз? Рассказала врач-офтальмолог Ольга Аксёнова.

Выбираем капли и витаминные комплексы для здоровья глаз

Современный лекарственный рынок щедро насыщен витаминными препаратами, предназначенными для лечения и профилактики заболеваний глаз. Вполне естественны возникающие вопросы:

  • Нужно ли принимать глазные витамины-капсулы?
  • Достаточно ли обеспечить витаминным богатством ежедневный рацион?
  • При каких глазных недугах стоит закапывать капли?
  • Как сориентироваться в выборе витаминизированных препаратов?

Можно с уверенностью утверждать, что:

  • разнообразное питание,
  • глазные витаминосодержащие капли,
  • таблетированные витамины

— звенья одной цепи. Они воздействуют на процесс оздоровления глаз с разных сторон, усиливая эффективность влияния друг друга.

Кому следует принимать витамины для глаз?

Витамины для глаз рекомендуется принимать следующим категориям людей:

  • Всем, кто страдает близорукостью и дальнозоркостью.
  • Людям, чей возраст приближается к 40 годам или уже "перешагнул" юбилейный рубеж, — в этот период наступают возрастные изменения сосудов всего организма, в том числе и глаз.

Ведь одно из главных направлений действия глазных витаминов — укрепление сосудистой системы.

  • Женщинам с варикозным расширением вен, даже незначительным, так как эти дамы составляют группу "глазного риска".
  • Пациентам с катарактой и глаукомой.

Витамины способны затормозить развитие этих болезней на ранних стадиях.

Людям с сахарным диабетом, который неминуемо поражает органы зрения.

Глазные капли с атропином замедляют ухудшение зрения
Глазные капли с витаминами замедляют ухудшение зрения

Все глазные капли с витаминами применяются только по рекомендации лечащего офтальмолога. Витаминные капли чаще всего закапываются курсами, их не рекомендуется использовать постоянно.

Капли:

  • "Квинакс",
  • "Санкаталин"

наиболее эффективно стимулируют обмен веществ и замедляют рост любой катаракты: старческой, диабетической, травматической.

Также "очищают" хрусталик и предотвращают катаракту:

  • "Катахром",
  • "Витафакол",
  • "Офтан-катахром".

"Тауфон" от катаракты не помогает

Считается, что широко распространенные капли "Тауфон" помогают в борьбе с катарактой. Это ошибочная точка зрения. Главное направление их в ином: эти капли полезны для глаз, чьи зрительные функции ослаблены при вечернем освещении, что является началом процесса, приводящего к "куриной слепоте".

Людям с заболеваниями глаз аллергической природы доставляют беспокойство и дискомфорт периоды весеннего и летнего цветения растений. С этим справляются такие глазные капли, как:

  • "Кларитин"
  • "Октилия".

"Пренацид" и "Лакрисифи" против аллергии

И отличаются более сильным действием.

В лечении аллергических конъюнктивитов важную роль играет профилактическое и лечебное применение таких витаминизированных препаратов, как

  • "Ифирал",
  • "Оптикром",
  • "Хай-Кром".

Начинать применение препаратов этого ряда желательно за 2-4 недели до начала воздействия аллергена.

Если вы опоздали и аллергия "застала" вас врасплох, используйте "Аломид", эффект которого приносит наиболее быстрый результат.

Какие витамины и минералы предпочитают глаза?

Витамин А

Он необходим для поддержания нормальной работы сетчатки и содержится в большинстве оранжевых овощей и фруктов. Справедливо считается, что самыми мощными природными глазными витаминами являются:

  • черника,
  • морковь.

Но не стоит набрасываться на морковь, репу и грейпфруты — в большом количестве "рыжие деликатесы" вредны для печени.

Морковь
Морковь

Кальций

Близоруким глазам нужен также кальций, который не дает возможности "растягиваться" соединительным тканям глаза, то есть предотвращает развитие близорукости. Самые кальцийсодержащие продукты:

  • капуста,
  • зеленый салат,
  • зеленый лук,
  • творог.

"Рибофлавин" помогает при дистрофии роговицы

Это витамин группы В, помогающий при дистрофии роговицы, содержится в овощах, грибах, кисломолочных продуктах. Витамины группы В положительно воздействуют непосредственно на нервные клетки, то есть на те самые "проводники", по которым передается нервный импульс из сетчатки глаза прямо к коре головного мозга.

А таким важным витамином, как витамин С, богаты:

  • шиповник,
  • молодой картофель,
  • квашеная капуста,
  • цитрусовые.

Но в продуктах питания концентрация витаминов недостаточна не только для лечения, но и для профилактики глазных заболеваний. Это и заставило офтальмофармакологов многих стран мира разработать программные глазные витамины с комбинированным составом компонентов.

Витамин А необходим для поддержания нормальной работы сетчатки и содержится в большинстве оранжевых овощей и фруктов.
Цитрусовые. Витамин C
Цитрусовые. Витамины А и C

Отличие витаминов различных фирм-производителей в концентрации того или иного компонента. Посмотрев аннотационный состав препарата, вы сможете решить, какой из них наиболее подходит при вашем заболевании глаз:

  • швейцарский "Диффрарель",
  • немецкий "Визионед",
  • итальянские "Мертилен форте",
  • "Адрузен цинко".

Или разнообразные отечественные витамины:

  • "Биофит",
  • "Ветерон",
  • "Оковит".

В каждом из них преобладает одна составляющая: морковь, черника, петрушка или черная смородина.

При ухудшении зрения, ощущении усталости глаз после работы с компьютером или печатными текстами полезен рибофлавин как в виде витаминных капель, так и в таблетках или растворах. Помимо этой функции, рибофлавин в сочетании с витамином А хорошо "зарубцовывает" последствия глазных травм и ожогов.

Витамины при близорукости

При прогрессирующей близорукости, усиленных нагрузках на глаза, а также при появлении первых признаков дальнозоркости рекомендуются препараты с повышенным содержанием черники:

  • "Стрикс",
  • "Миртилене Форте",
  • "Диффрарель",
  • "Визионед",
  • "Биофит черника",
  • "Оковит черника",
  • "Черника-форте".

Нарушение сумеречного зрения, когда человек теряет зоркость при неярком освещении, свидетельствует о дефиците витамина А. Восстановить его можно, принимая:

  • "Аевит" в капсулах,
  • "Ретинол" — масляный раствор,
  • "Витрум" с бета-каротином,
  • "Дуовит".

"Биофит петрушка" помогает при заболевании системы зрительного нерва и способствует укреплению кровеносных сосудов.

Сок петрушки - сильнодействующее средство для восстановления остроты зрения, пониженного при напряженной работе глаз. Отличным стимулятором зрительного нерва являются также инъекции "Эмоксипина".

Добавка препарата "Цитраль", или витамина С, влияет на восстановление функций глаз в послеоперационном периоде.

Композиция элементов, входящих в состав препарата "Супероковит", препятствует образованию тромбов и обладает сосудорасширяющим действием.

Как принимать витамины для глаз?

Употреблять глазные витамины и пищевые глазные добавки следует курсами: после трех месяцев приема необходим месячный перерыв. Витамины в инъекциях вводятся внутримышечно 15 раз через день.

"Вряд ли справедливо назвать витамины для глаз лечебными, они, скорее, тормозят развитие болезней. Но профилактический эффект глазных витаминов уникален. Я бы отнесла их к разряду незаменимых для всех, страдающих различными нарушениями глаз", — сказала Ольга Аксёнова .

Витамины
Витамины

Вообще, глаза чутко реагируют на состояние организма в целом, и если вы принимаете поливитамины, которые:

  • поддерживают иммунитет
  • восстанавливают минеральный дефицит.
  • очищают ваши сосуды,

то эта помощь не пройдет бесследно для глаз. Из витаминов своим пациентам я рекомендую комплексы:

  • "Компливит",
  • "Олиговит",
  • "Пиковит",
  • "Цыгапан".

Всё это общеукрепляющие профилактические средства в капсулах или таблетках. Они доступны по цене и отлично влияют на состояние глаз, а кроме того, легко усваиваются организмом.

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Редактор: Ольга Алексеева
Темы глаза зрение витамины иммунитет близорукость дальнозоркость
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