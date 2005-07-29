Скорость развития целлюлита сильно зависит от образа жизни.

Борьба всю жизнь: неподвижный целлюлит

Если вы решили объявить войну целлюлиту, то наступление нужно вести по всем фронтам. Как сделать это грамотно?

Рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института иммунологии МЗ РФ в Москве Ольга Зайкина.

Целлюлит был всегда. На полотнах прошлого века можно рассмотреть его во всех подробностях. Пышные формы обнаженных красавиц щедро украшены неровностями и ямочками. Целлюлит был, но женщин он не беспокоил. Вплоть до второй половины ХХ века, когда появился новый идеал красоты — стройная фигура, ровная кожа, подтянутый живот. Вот тут-то и начались наши страдания по поводу целлюлита.

- Можно ли справиться с целлюлитом раз и навсегда?



— Нет. Это не болезнь, а хроническое состояние, борьбу с которым женщине приходится вести всю жизнь. Возможно, в будущем и появится чудо-таблетка. Но пока ни один из известных методов не может устранить причину этого малосимпатичного явления. Даже липосакция не дает гарантии от появления "апельсиновых корок" в других местах.

- Значит, бороться с целлюлитом бесполезно?



— Вовсе нет. Но одним лишь похудением эту проблему не решить. Даже при самой оптимальной диете уменьшится всё, кроме частей тела, пораженных целлюлитом. И диета, и гимнастика, да и все остальные средства эффективны только в комплексе. Всевозможные таблетки, чаи, пластыри, гели и кремы лишь дополняют основное лечение. И особенно рекомендуются тем женщинам, кому по долгу службы приходится много сидеть или стоять. Им нужно ежедневно наносить антицеллюлитные гели на ноги снизу вверх непосредственно перед работой.

Сейчас разработано много методик и средств борьбы с целлюлитом, они постоянно дополняются и совершенствуются, появляются новые комплексные программы. И все они направлены на одно — устранить застойные явления, повысить тонус сосудов, укрепить мышцы, улучшить обмен веществ и, конечно же, уничтожить скопления измененных жировых клеток.

- А нужно ли это делать?



— Жировая ткань — это своеобразное депо для не выведенных из организма токсинов. То есть борясь с целлюлитом, мы одновременно очищаем организм. Во-вторых, неровная бугристая кожа раньше стареет. Из-за нехватки питания и кислорода в проблемных зонах она быстро теряет упругость. Целлюлит создает предпосылки для развития варикозной болезни. Да и сам по себе лишний вес тоже не прибавляет нам здоровья и сил.

- Что считается начальной стадией целлюлита?

— Единого мнения по поводу того, где кончается целлюлит-норма и начинается целлюлит-патология, нет. Нет и единой классификации. Некоторые косметологи выделяют четыре стадии целлюлита, другие — шесть. Поэтому прежде чем бить тревогу по поводу целлюлита, повнимательнее присмотритесь к своим проблемным местам. По мнению большинства ученых, начальная стадия целлюлита является нормальной физиологической особенностью женского организма.

Стадия первая — это небольшой отек и припухлость. Кожа пока еще ровная и гладкая, но жидкость уже начала задерживаться в подкожной жировой клетчатке. Верный признак — дольше заживают порезы и синяки.

Стадия вторая — отеки возрастают. Возникает бугристость, заметная при напряженном состоянии мышц. Уплотняются жировые отложения.

Стадия третья — при забирании кожи в складку отчетливо видна "апельсиновая корка". Жидкость уже начинает сдавливать артерии. Поверхностные вены ног не справляются со своей работой. В капиллярах застаивается кровь. Появляются уплотнения и непроходящие синяки.

Стадия четвертая — целлюлит хорошо виден даже при расслабленном состоянии мышц. Из-за недостаточного кровоснабжения кожа в этих местах холодная и имеет синюшный оттенок. Защипывание или надавливание вызывает боль.

Иногда выделяют пятую и шестую стадии — дальнейшее увеличение площади целлюлита, когда он появляется уже на предплечьях и на руках. Наверное, самое правильное мнение — это то, что первые три стадии следует считать косметическим дефектом, а четвертую — уже патологией.

- Целлюлит — это возрастная проблема?

— В его появлении играют роль сразу три фактора — наследственность, возраст и образ жизни. Если женщины в вашем роду страдали целлюлитом, то, скорее всего, он появится и у вас. Развитию этой чисто женской неприятности способствуют также гормональные проблемы, нарушения работы щитовидной и поджелудочной желез, кровообращения в жировой ткани, обмена веществ, лишний вес, неправильное питание, частые стрессы, гиподинамия и загрязнение окружающей среды.

Есть еще один серьезный фактор — общий для всех женщин. Это игра с весом: похудела — потолстела. К сожалению, многие дамы его не учитывают и, гоняя вес туда-сюда, ухитряются превратить маленький "целлюлитик" в безобразный "целлюлитище".

- Сейчас все большую популярность приобретают аппаратные методы. Что вы можете сказать о них?



— На сегодняшний день пока еще нет объективных клинических данных, позволяющих сравнить эффективность различных антицеллюлитных методик. В большинстве случаев аппаратные методы помогают лучше, чем просто массаж и гимнастика, особенно для 3-4-й стадий целлюлита. И потому занимают одно из ведущих мест в программах моделирования тела. Они прекрасно сочетаются с другими методами лечения целлюлита и усиливают их положительный результат.

Но такая коррекция показана не всем и не на всех целлюлитных поверхностях. Женщинам с заболеваниями органов малого таза, с тем же эндометриозом, например, такие процедуры можно делать только строго на область бедер. Не назначают их и при тромбофлебите, мокнущих дерматитах, высыпаниях и раздражениях на особо чувствительной коже.

- Какие из домашних средств профилактики наиболее эффективны?



— Следует помнить: целлюлит появляется там, где бездействуют мышцы. У тех, кто обходится минимумом движений и игнорирует гимнастику и ходьбу, "апельсиновые корочки" появляются гораздо быстрее. При интенсивной работе мышц кровь и лимфа не застаиваются, и кожа остается здоровой и упругой. Поэтому очень важно выделить время для ежедневных физических упражнений, причем заниматься регулярно.

Упражнение "Планка"

Целлюлит прогрессирует при долгом нахождении в одной и той же позе. Очень полезен контрастный душ с растиранием тела жесткой рукавицей. Помогает и сухой самомассаж — щеткой или губкой. И регулярное посещение сауны или бани, если нет противопоказаний. В профилактике и лечении целлюлита активно используются

морковный,

свекольный,

огуречный,

яблочный,

капустный,

апельсиновый соки

и сок сельдерея.

Не стоит игнорировать и ношение специальной лечебной одежды из ткани, пропитанной антицеллюлитным раствором или из многослойных материалов с эффектом сауны. Это пояса, корсеты, трусы, шорты, леггинсы, брюки. Но неправильно подобранная антицеллюлитная одежда и неистовое желание женщин затянуться потуже могут оказать действие, прямо противоположное желаемому.

Целлюлит — это своеобразная косметическая особенность кожи, обусловленная ослаблением тонуса, застойными явлениями в циркуляции крови и лимфы и неравномерным отложением подкожного жира.

— Первое и главное средство — постараться избежать перерастания целлюлита из первых стадий в последнюю.

Скорость развития целлюлита сильно зависит от образа жизни.

Современные способы борьбы с целлюлитом

Талассотерапия — самый старинный метод. В сочетании с диетой, массажем, гимнастикой и положительными эмоциями лечение морем способствует и уменьшению целлюлитных бугорков, и очищению организма в целом. А богатые витаминами и йодом бурые морские водоросли давно уже завоевали пальму первенства среди всех антицеллюлитных средств. Ведь именно недостаток йода приводит к нарушению обмена веществ в целом и в подкожной жировой клетчатке в частности.

Обертывания — разновидность талассотерапии

Они помогают на всех стадиях целлюлита, улучшают дыхание кожи и обмен веществ. В состав кремов, грязей или жидкостей для обертываний входят морские соли и глины, экстракты из бурых водорослей и наземных растений, а также эфирные масла.

Обертывания бывают холодными, по температуре тела и горячими. Но последние противопоказаны женщинам с расширением вен и с плохими сосудами. Курс из 6-15 процедур в течение 3-6 недель уменьшает объемы на 3-5 сантиметров, повышает упругость и эластичность кожи. Но дома вам придется продолжать прием антицеллюлитных средств, соблюдать диету, делать гимнастику и массаж.

Массаж

Массаж при целлюлите требуется особый — поглаживание, растирание, разминание, вибрация, ударные приемы, разбивающие движения. Назначать и проводить его должны специалисты. Потому что в некоторых случаях массаж противопоказан. Например, из-за плохого состояния кожи и органов малого таза.

Грязелечение

Грязелечение — еще один старый и надежный метод борьбы с целлюлитом. Во-первых, лечебная грязь долго удерживает тепло. Сосуды расширяются, улучшаются крово- и лимфоток, обменные процессы, снабжение тканей кислородом и питательными веществами. Организм очищается.

грязелечение

Второе действие лечебных грязей — они содержат крайне полезные витамины, минеральные и органические вещества. И в-третьих, грязи буквально впитывают в себя накопленные кожей шлаки и токсины.

Мезотерапия

Мезотерапия — это инъекции коктейлей из лекарственных и гомеопатических средств, питательных веществ, витаминов и экстрактов. Они подбираются врачом индивидуально. Запаситесь терпением — на сеансы нужно ходить еженедельно в течение примерно 2-3 месяцев. К тому же сначала придется посидеть на диете, если есть лишний вес. После курса мезотерапии делают перерыв и назначают обертывания и массажи. А потом — еще один курс мезотерапии. Долго, но именно в таком комплексе эта процедура дает устойчивый эффект. Вы прощаетесь с лишним жиром и приобретаете совершенно другое тело. Мезотерапию нельзя делать при воспалениях на коже, в критические дни, во время беременности или сразу после операции.

Озонотерапия

Озонотерапия хороша на начальных стадиях. Несколько сеансов озоновых инъекций — и едва наметившиеся целлюлитные узелки исчезают без следа. А вместе с ними — и дряблость кожи, которая появляется после слишком быстрого похудания. Кожа становится более эластичной. Вместе с неровностями пропадают сосудистые сеточки и улучшается состояние вен на ногах. Что, согласитесь, настоящее спасение для женщин с варикозом. Но и этот метод не является панацеей от женских бед. Примерно раз в полгода процедуру приходится повторять.

Криотерапия или криомассаж

Криотерапия или криомассаж — кратковременное охлаждение до низких температур — обычно входит в комплекс лечения целлюлита. Криотерапия стимулирует кровообращение за счет включения в работу резервных капилляров. Охлаждение может быть общим и местным — холодные ванночки, компрессы, массаж ледяными примочками, жидким азотом, сухим ледяным воздухом. Сухой холод переносится легко. Процедура комфортна. Риск переохлаждения минимален.

Липосакция

Липосакция — самый радикальный метод ликвидации целлюлита. Это уже серьезная хирургическая операция, проводимая под наркозом. Заживление идет довольно долго и болезненно. По нескольку недель приходится носить специальное компрессионное белье. Но результат надежен. Убрали излишние жировые отложения и целлюлит в прооперированном месте исчез.

Вакуумный массаж

Вакуумный массаж позволяет одновременно избавиться от нескольких лишних килограммов и выровнять кожный рельеф. При целлюлите проводят баночный массаж наружных поверхностей бедер и ягодиц. За счет перепада давления улучшается кровообращение, усиливаются обменные процессы, включаются в работу мышцы и резервные сосуды. Происходит и механический разрыв капсулы, в которой находится "твердый" жир. В результате подтягиваются мышцы, уходят отеки, сглаживается кожа.

При запущенном целлюлите лучше пройти курс более сильного аппаратного баночного массажа. Для начальных стадий будет достаточно ручного вакуумного массажа с антицеллюлитным маслом. Он делается с помощью стеклянных или пластиковых банок разной формы, толщины и объема. Синяков после такого массажа оставаться не должно. Но если у вас чересчур чувствительная кожа, то от банок лучше отказаться. Вакуумный массаж может длиться от 20 до 40 минут, число сеансов — от 10 до 20.

Прессотерапия

Прессотерапия — массаж сжатым воздухом. Он улучшает лимфоток и кровообращение, позволяет избавиться от отеков и рекомендуется для лечения целлюлита у женщин с варикозным расширением вен. Электромиостимуляция больше известна как "гимнастика для ленивых". Метод не нов, но весьма эффективен. С помощью электрического тока можно заставить работать даже самые труднодоступные группы мышц. А значит, добиться улучшения формы ягодиц и бедер, укрепить мышцы передней стенки живота, избавиться от "галифе" и дряблости.

прессотерапия

Целлюлитные бугорки исчезают тоже. Но следует помнить: чем толще слой жира, тем слабее импульс. Поэтому излишне полным женщинам сначала придется похудеть. Обычный курс — 10-20 сеансов с частотой раз в два-три дня. Но увлекаться этим заманчивым способом улучшения фигуры не стоит — пассивная гимнастика может привести к раннему обвисанию кожи.

Электролиполиз

Электролиполиз — это опустошение жировых клеток под действием электромагнитного поля. На тело накладываются электроды, по которым проходит переменный ток. Процедура длится около часа. Курс лечения рассчитан на 2-3 месяца и зависит от степени запущенности целлюлита. Электролиполиз лучше сочетать с лимфодренирующим массажем. Ультразвуковое воздействие становится все более популярным, потому что результат виден уже после 3-4 сеансов, которые проводятся раз в три дня и сопровождаются приемом мочегонных средств. Ультразвук разбивает жировые клетки, разрушает подкожные рубцы, помогает биологически активным веществам глубже проникнуть в кожу.

Инфракрасная терапия

Инфракрасная терапия основана на глубокой стимуляции артериального кровообращения за счет расширения сосудов. Сжигаются ненужные жиры, увеличивается расход калорий, повышается иммунитет. Особенно если такая терапия проводится одновременно с миостимуляцией. В России эту процедуру делают на установке "Инфракрасный тоннель" ("Infrared Slimming Light", Италия).

Эндермология

Эндермология — это вакуум-массаж специальными роликами по методу "перекатывание волны по телу". Процедура комфортная, безопасная и заменяет собой 5 часов ручного массажа. Результаты лечения впечатляют. Фигура приобретает забытые очертания, кожа становится шелковистой и гладкой. На 1-2 размера уменьшаются объемы тела. Но самое важное — меняются только те участки тела, где есть излишки жира и целлюлит. Сеансы проводятся два раза в неделю по полчаса на французских аппаратах LPG Cellu M6 IP. Но даже такое эффективное лечение все равно требует соблюдения диеты и физической активности в будущем.

Как "приобрести" целлюлит: вредные советы

НЕправильно питаться. Копчености, соленья, маринады, птица с кожей, жареное мясо, жирная сметанка, выпечка и сдоба — обязательно добавят вам очаровательных выпуклостей и ямочек, причем не только на щеках.

НЕ заниматься спортом. Идеальные условия для расцвета целлюлита создает сидячий образ жизни. Ведь при этом сосуды задней поверхности бедер, где он возникает особенно часто, большую часть дня находятся в сдавленном состоянии.

НЕ бросать курить. Никотин мешает правильному кровообращению и ухудшает обмен веществ.

НЕ соблюдать культуру пития. Алкогольные крепкие напитки, кофе и кока-кола — верные друзья и спутники целлюлита.

НЕ носить свободную одежду и обувь на низком каблуке. Нарушить периферическое кровообращение можно с помощью очень тесных брючек, утягивающего нижнего белья и 12-сантиметровых шпилек. И целлюлит, поверьте, не заставит себя долго ждать.

НЕ любить контрастный душ. А заодно и жесткие рукавицы, щетки и мочалки.

НЕ сопротивляться стрессам. И целлюлит обязательно усилится. А вы получите новый повод для страданий, только теперь уже — по поводу фигуры.

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