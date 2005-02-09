Если тяжко носу, глазу: какие пить препараты против аллергии

Антиаллергические препараты сейчас одни из самых покупаемых лекарств в мире. Разобраться в их изобилии нам помогает кандидат медицинских наук, доцент кафедры экспериментальной и клинической фармакологии Воронежского государственного университета Евгения Карпова.

Гистамину скажем "нет"

Основные средства, которые уменьшают выраженность аллергии, — антигистаминные препараты. Эти лекарства соперничают с гистамином — веществом, вызывающим воспаление при аллергии. Сейчас все антигистаминные препараты принято подразделять на три поколения. Каждое из средств занимает определенную нишу.

Для лечения острых проявлений аллергии до сих пор успешно применяют препараты первого поколения. К ним относятся:

супрастин,

тавегил,

димедрол,

фенкарол,

диазолин,

пипольфен,

перитол,

кетотифен.

Наиболее часто в качестве скорой помощи при аллергии используют димедрол, супрастин и тавегил, потому что эти препараты выпускаются в ампулах и могут вводиться в мышцу. Их эффект развивается быстро. Однако действуют они недолго, а при длительном приеме к ним просто привыкают.

Средства первого поколения обладают достаточно явным затормаживающим, успокаивающим и снотворным действием. Поэтому тем, чья деятельность требует сосредоточенности, повышенного внимания и быстрого принятия решений, их применять нельзя.

Антигистаминные препараты второго и третьего поколений имеют много преимуществ. Они почти не действуют на нервную систему, не усиливают эффект алкоголя и могут применяться теми людьми, чья работа требует концентрации внимания. К этим средствам относятся:

кларитин,

лоратадин,

кларотадин,

цетиризин,

зиртек,

семпрекс,

кестин,

фенистил,

телфаст.

Многие из них действуют быстро, и их эффект сохраняется в течение суток. Поэтому они могут применяться при хронической аллергии. За последнее время появились новые средства этой группы: прималан и эриус. Эриус является "улучшенным" лоратадином, его активной формой, которая обладает не только выраженным антигистаминным, но и противоаллергическим, и противовоспалительным действием. Побочные эффекты эриуса очень редки. На сегодняшний день он является самым безопасным антигистаминным препаратом.

Людям, склонным к аллергическим реакциям, я бы рекомендовала всегда иметь в своей аптечке ампулы супрастина или тавегила и хотя бы одно из антигистаминных средств последних поколений в таблетках, например кларотадин.

Весна. Аллергия

Кларотадин поможет при большинстве видов аллергии:

сезонном и круглогодичном аллергическом рините,

аллергическом конъюнктивите,

крапивнице,

пищевой аллергии,

аллергических реакциях на укусы насекомых,

атопическом дерматите.

Кларотадин удобно принимать — 1 таблетка в день независимо от приема пищи, этот препарат безопасен и может применяться детьми с 2-х лет. Таблетки от аллергии нужно не только хранить дома, но и носить с собой. Потому что чем раньше примешь лекарство — тем менее тяжело протекает аллергия.

Если тяжко носу, глазу

Нередко весной основным проявлением аллергии бывают насморк и конъюнктивит. Чаще всего это реакция на пыльцу цветущих растений. Такие сезонные проявления аллергии называют поллинозом. Лечение поллиноза обычно не нужно начинать сразу с приема таблеток. В последние годы для устранения симптомов насморка и конъюнктивита разработаны антигистаминные препараты местного действия. Они бывают в форме спрея, распыляющегося в носовые ходы, или глазных капель. К таким средствам относят аллергодил. Этот препарат весьма эффективен, однако противопоказан:

беременным,

кормящим женщинам,

детям до 6 лет.

Если нос заложен, может возникнуть необходимость в сосудосуживающих каплях. Наиболее часто назначаются средства с оксиметазолином, например африн, с ксилометазолином — галазолин, отривин и с нафазолином — нафтизин, санорин.

Есть и средства комбинированного действия — санорин-аналергин, виброцил. Они не только сужают сосуды, но и оказывают противоаллергическое действие. Поэтому именно один из этих препаратов я бы рекомендовала в аптечку человеку, склонному к аллергии.

Лечиться сосудосуживающими каплями нужно осторожно, не больше 3-5 дней. Иначе может развиться привыкание и обратный эффект. Чем больше капаешь, тем сильнее закладывает нос.

Аллергический насморк

Вышеупомянутый эриус также эффективен при умеренной заложенности носа. При тяжелом аллергическом насморке и конъюнктивите могут понадобиться местные гормональные противовоспалительные средства. К ним относятся спреи для носа — насобек, фликсоназе, назонекс — и глазные капли — гаразон, дексаметазон, гидрокортизон. Они хорошо действуют и обладают минимальными нежелательными реакциями.

Профилактика прежде всего

Однако лучше не лечить сезонную аллергию, а предупредить появление ее симптомов. Для этих целей можно использовать препараты кромогликата натрия. Они применяются местно. Это спреи для носа — кромоглин и кромосол, глазные капли — оптикром, лекролин и хай-кром, а также средство для ингаляций — интал. Препараты этой группы, как правило, не дают серьезных побочных эффектов. Их назначают за несколько дней до начала цветения растений. Максимальный эффект наступает в среднем через 7-12 дней. Противопоказаны они детям до 2 лет, беременным и кормящим женщинам.

Более длительным курсом применяют гомеопатические препараты. Их начинают пить за 6-8 недель до появления пыльцы. Примером антиаллергического гомеопатического средства может служить ринитал. Его преимуществом является отсутствие побочного действия и противопоказаний, недостатком — невысокая эффективность. Поэтому аллергикам, комплектующим свою домашнюю аптечку, следует позаботиться и о средствах профилактики аллергии: ринитале и препаратах местного действия.

Ольга Мубаракшина

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.