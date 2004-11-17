Худеют ли от аэробики?

На вопросы читательниц о связи фитнеса с похудением отвечает мастер спорта по акробатике и фитнессу, абсолютная чемпионка России по фитнесу Лилия Осия.

"Я слышала, что занятия аэробикой могут замедлить старение организма. Якобы тот, кто регулярно тренируется, выглядит моложе. Справедливо ли это утверждение, и если да, то почему так происходит?"

Оксана Коришина, Санкт-Петербург

— Всем известно, что фитнес не только помогает развить силу, гибкость и выносливость, но и укрепляет здоровье. Лучшей профилактикой многих заболеваний действительно являются регулярные аэробные тренировки. Они заставляют сердце и сосуды постоянно работать, адаптируясь к возрастающим нагрузкам. Поэтому сердечно-сосудистая система тренированного человека работает слаженно и эффективно, обеспечивая кислородом все органы и ткани организма.

Состояние сердца с возрастом постепенно ухудшается

Это показывает "кривая старения", полученная в результате тестирования состояния сердца и сосудов людей в возрасте от 20 до 80 лет. Она наглядно показывает, что средние показатели работы сердечно-сосудистой системы человека ухудшаются каждые десять лет жизни. При этом у тех, кто регулярно тренируется в аэробном режиме, эти показатели снижаются гораздо медленнее.

Старение нельзя предотвратить. Но замедлить этот процесс вполне возможно. Тренируйте ваше сердце, развивайте силу, гибкость и выносливость — и вы всегда будете выглядеть и чувствовать себя гораздо моложе. Аэробные тренировки — это ключ к здоровому сердцу, а значит, ваш шанс дольше оставаться активной и полной сил.

"Я всегда считала, что аэробика сжигает жир. Но мой тренер сказал, что аэробные нагрузки лишь развивают выносливость. Это значит, что я не смогу похудеть, занимаясь аэробикой?"

Екатерина Черкасова, Саратов

— Многие думают, что любые аэробные тренировки "сжигают жир". На самом деле важно ни на секунду не останавливаться в течение 40-60 минут, так как жиросжигание начнется лишь после 20 минут непрерывного движения. Кроме того, тренировки в аэробном режиме действительно призваны помочь вам развить одно из физических качеств — выносливость. На аэробике вы совершенно точно улучшите это качество.

Но при этом никто не даст гарантии, что вы сможете похудеть или изменить форму мышц.

Зачем развивать выносливость

Выносливость, которую вы повышаете во время тренировок, реально поможет вам похудеть, если, конечно, при этом вы правильно питаетесь.

Выносливость — это определенный уровень развития сердечно-сосудистой системы. Тренированные сердце и сосуды доносят до каждой клеточки вашего тела больше кислорода и питательных веществ, поэтому вы можете дольше работать и меньше уставать.

Нетренированный человек чаще дышит и много ест, стараясь обеспечить себя жизненно важными веществами. Но его клетки все равно не получают достаточно кислорода и питания, так как организм не умеет эффективно использовать то, что получает.

Признак хорошей выносливости — ровное дыхание и способность обходиться малым количеством пищи, не снижая работоспособности. Выносливый человек просто светится энергией, успевая при этом делать тысячу разных дел.

Чем дольше лежишь, тем тяжелее вставать

Вы не занимаетесь фитнесом, потому что слишком устаете? Вспомните: чем дольше лежишь, тем тяжелее вставать. Откуда взяться энергии, если сердце и сосуды работают еле-еле, не успевая донести до клеток жизненно необходимые вещества?

Развивая выносливость, вы повышаете свою работоспособность — и не только во время тренировок.

фитнес дома

Человек, организм которого эффективно использует все, что в него поступает, больше работает и больше успевает. Он хорошо спит, полностью восстанавливаясь за короткое время, поэтому всегда полон сил и более устойчив к стрессам. Выносливость дарит нам работоспособность и жизнестойкость, позволяя наслаждаться жизнью и не тратить зря драгоценное время.

"Я хожу на аэробику три раза в неделю. Моя цель — улучшить фигуру, сделать ее более красивой. Достаточно ли такой частоты занятий, чтобы похудеть?"

Карина Пашина, Оренбург

— Все мы хотим быть красивыми. Но что такое красивое тело?

Как бы ни менялась мода, красивым по-прежнему считается именно здоровое тело. Недавний бум на болезненно истощенных девушек и субтильных юношей быстро прошел, уступив место стройному и спортивному идеалу. Многие женщины стремятся во что бы то ни стало похудеть, затрачивая на это немалые усилия и средства. Но вдумайтесь: корень слова "худой"-"худо", то есть плохо.

Красивое тело — это здоровое тело

Не имеет смысла быть худым, слабым и нездоровым человеком, когда есть все возможности иметь хорошее здоровье и стройную спортивную фигуру.

Аэробные тренировки действительно могут помочь вам стать более привлекательной. Мышц от аэробики больше не становится — это известный факт. Но зато занятия в аэробном режиме помогают снизить долю жировой ткани, а значит, делают ваше тело стройнее и краше.

Понять, как часто нужно заниматься аэробикой, чтобы добиться хорошего эффекта, можно с помощью нехитрого подсчета. За час аэробной тренировки вы расходуете от 200 до 800 килокалорий, в зависимости от вашего веса, вида тренировки и ее интенсивности. А один грамм жировой ткани — это около 7 килокалорий. И не забудьте при этом учесть те калории, которые вы получаете с пищей.

Гарантия вашего успеха — это сочетание аэробных тренировок с рациональным питанием. Определите подходящую вам частоту, интенсивность и продолжительность занятий, составьте план и не отступайте от него. Подходящую частоту занятий вам поможет определить тренер.

Фитнес дома

Для ориентира могу привести такие данные: по мнению врачей, человеку необходимо минимум шесть часов физической нагрузки в неделю. При этом необязательно все это время заниматься именно аэробикой.

Выберите себе тренировку, от которой будете получать удовольствие:

займитесь бегом,

ходьбой,

велосипедом,

классической аэробикой,

танцами,

степом,

любым другим видом аэробной нагрузки.

Выбирайте те занятия, которые вам нравятся, и обязательно чередуйте тренировки. Главное, чтобы ваш пульс во время занятия находился в диапазоне 60-80% от максимального.

Старайтесь четко следовать намеченному плану. Если же вдруг придется пропустить тренировку, как можно быстрее "восполните пробел". Поверьте — эти усилия не напрасны. Наградой вам станет ваше новое тело — стройное и здоровое.

"Я довольна своим весом, но хочу укрепить мышцы и немного убрать жир. На аэробику хожу уже 4 месяца, при этом вес не меняется. Как узнать, стало ли у меня меньше жира и больше мышц?"

Ульяна Горохова, Ставрополь

— Как известно, красоту и здоровье тела можно измерить. Для этого врачами были разработаны специальные нормы и характеристики. Одна из таких характеристик — композиция тела, или его состав. Чтобы ее определить, нужно узнать, каково соотношение мышечной, жировой и костной ткани в организме. Чем больше в теле человека мышц и чем меньше жира, тем лучше композиция его тела.

Соответственно есть два пути к тому, чтобы улучшить состав тела и сделать его более стройным. Можно либо увеличивать долю мышечной ткани, либо снижать количество жировой. А сколько же организму нужно жира, чтобы быть и стройным, и здоровым? Нормальным показателем считают 8-12% жировой ткани от общей массы тела у мужчин и 17-24% — у женщин.

Есть несколько способов узнать, каков процент жировой ткани в вашем организме. Самыми распространенными и доступными считаются два из них: калиперометрия и тест с использованием электронных жироанализаторов. В первом случае при помощи специального инструмента — калипера — производят замеры подкожного жира в разных частях тела и вносят результаты в таблицу. Во втором количество жира в организме определяют с помощью электронного прибора, который быстро и совершенно безболезненно определяет процент жировой ткани в вашем теле. Обе процедуры можно пройти в спортивных клубах.

мышцы

Однако стоит всегда помнить о том, что такие измерения не могут быть идеально точны — всегда присутствует некая погрешность. Поэтому сравнивать лучше результаты замеров, проведенных на одном и том же оборудовании. И не стоит доверять весам. Ведь масса тела зависит от огромного числа параметров, в том числе и от фазы менструального цикла, питания, потребления жидкости.

Лучший и самый объективный показатель изменений, происходящих с вашей фигурой, — это ваша одежда. Если вес не менялся, но одежда стала более свободной — вы на правильном пути. Это значит, что ваше тело стало более плотным, то есть объем мышечной ткани возрос, а вот жира стало меньше. Если же любимые вещи стали тесны, количество жировой ткани растет, а мышечной — становится меньше. В этом случае советую обратить внимание на рацион и скорректировать программу тренировок.

Чтобы процесс похудения шел успешнее, во-первых, рационально питайтесь. А во-вторых, регулярно оценивайте доли жировой и мышечной ткани.

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