Еще недавно считалось, что целлюлит — это всего лишь банальное отложение жира, которое неизбежно появляется с возрастом. Однако последние достижения науки показали, что целлюлит — это проблема, которая долгое время развивается внутри и лишь затем выходит наружу. Это своего рода сигнал о том, что пора менять образ жизни, пересмотреть рацион и больше двигаться.
Целлюлит представляет собой своеобразное изменение структуры жировой ткани. Когда происходит нарушение обмена веществ, объем жировых клеток увеличивается, и молекулы, присутствующие в них, выходят в межклеточное пространство.
В результате образуются нетипичные для подкожной клетчатки микроузелки, заполненные лимфатической жидкостью, которая, застаиваясь, накапливает токсины, при этом нарушаются процессы кровоснабжения и нарушаются процессы утилизации шлаков.
Итог — бугристая кожа, внешне весьма напоминающая апельсиновую корку. При целлюлите ничего не болит, но страдающим женщинам иногда кажется, что лучше бы болело.
Для борьбы с целлюлитом используются различные методы:
Полностью причины и механизм развития целлюлита еще не изучены.
Ведущим считается наследственный фактор — целлюлит передается только по женской линии от матери к дочери и далее к внучке.
Неверно считать, что эта неприятность связана с возрастом. Целлюлиту в той или иной степени подвержены все женщины, даже молодые и худощавые. Он часто возникает во время полового созревания, беременности, в начале менопаузы.
Спровоцировать заболевание может масса причин:
Целлюлит чаще всего возникает на следующих участках женского тела:
Сдавите двумя пальцами кожу в этих местах: если гладкость ее хоть немного нарушилась, появились бугорки, похожие на корку, — есть повод для беспокойства: вас посетил целлюлит.
Для профилактики целлюлита и лечения его начальных проявлений необходимо комплексное воздействие на организм.
Смысл его заключается в том, чтобы:
Профилактика борьбы с целлюлитом проходит в несколько этапов:
1. Питание
Калорийность диеты не должна превышать 1200 ккал. Рекомендуются продукты, богатые клетчаткой:
Потребление поваренной соли, а также жирного и сладкого, наоборот, стоит снизить.
Для своевременного выведения токсинов и отработанных веществ из организма (по мнению некоторых специалистов, в их задержке и кроется главная причина развития целлюлита) пейте не менее двух литров жидкости в день.
Обязательны отшлаковывающие напитки (в этом смысле незаменим зеленый чай). А вот потребление кофе, крепкого алкоголя и особенно газировки следует сократить до минимума.
2. Боритесь с гиподинамией — верным другом жировых отложений.
Для защиты от надвигающегося целлюлита рекомендуются:
Эти виды физической активности способствуют усилению кровообращения, разрушению и рассасыванию жира, а также укреплению мускулатуры.
3. Сохраняйте правильную осанку, так как различные ее нарушения могут ухудшать ток лимфы и крови, вызывая застойные явления, а вслед за ними и целлюлит.
4. Не носите слишком узкую одежду и тесную обувь — они затрудняют кровообращение.
5. Снотворные и гормональные противозачаточные пилюли принимайте только по консультации со специалистом.
6. Не забывайте про очень доступное и эффективное средство — массаж.
Особенно хороший антицеллюлитный эффект дает использование специальных массажных щеток или роликовых массажеров.
Во время или после массажа желательно использовать специальные антицеллюлитные кремы, в состав которых входят компоненты, улучшающие обмен веществ:
Очень популярна ныне облепиха, которая, как выяснилось, способствует укреплению структуры кожи.
7. Улучшить кровообращение помогает ежедневный контрастный душ с растиранием проблемных частей тела той же щеткой или жесткой губкой.
Современная медицина предлагает немало методов профессионального лечения застарелых "апельсиновых корок"
|Процедура
|Принцип действия
|Лимфодренаж
|изгнание застойной лимфы из очагов целлюлита с помощью специального аппарата, что улучшает метаболизм тканей и ускоряет вывод токсинов.
|Пульсотерапия
|безопасный и эффективный метод разрушения не только жировых клеток, но и подкожных рубцов, деформирующих кожу, с помощью ультразвуковых волн.
|Гидрофортетерапия
|новейший метод, позволяющий особому гелю проникать внутрь жировой ткани на глубину до 11 см и нормализовать крово- и лимфоток.
|Вакуумный массаж
|усиленный вариант ручного. Используются особые косметические банки, ставящиеся на пораженное целлюлитом место и стимулирующие сжигание жировых отложений.
|Импульсация
|а основании проведенной компьютерной диагностики составляется программа воздействия токами определенной силы и частоты на пострадавшую от атаки целлюлита область тела. Токи стимулируют мышечную ткань, а она, в свою очередь, активизирует рассасывание жировых подкожных отложений.
|Электролиполиз
|"сжигание" жира за счет подкожной электростимуляции пораженных участков специальными электродами. Данная мера стимулирует внутриклеточный обмен, активизирует кровообращение, разрушает характерные для целлюлита подкожные рубцы.
|Термальные обертывания
|всевозможные виды бинтований, бандажей, повязок с использованием горячих лекарственных средств (например, йод из морских водорослей). Этот способ лечения хорошо сочетается с различными видами массажа
Самым крайним вариантом, когда все уже перепробовано и ничего не помогло, является хирургическая методика откачивания жира из подкожной клетчатки с помощью специального шприца — липосакция.
Этот метод чрезвычайно эффективен для избирательного удаления жировых прослоек в отдельных местах — цельное ожирение "снять" он не поможет.
Целлюлит — горький удел женщин. Мужчинам он не грозит, даже при малоподвижном образе жизни и переедании. Причина кроется в особом типе строения жировой ткани прекрасной половины человечества. Ученые связывают его с эволюционной необходимостью женщин накапливать жиры для продолжения рода на случай возможного дефицита питания.
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