Целлюлит: причины и способы избавления

Еще недавно считалось, что целлюлит — это всего лишь банальное отложение жира, которое неизбежно появляется с возрастом. Однако последние достижения науки показали, что целлюлит — это проблема, которая долгое время развивается внутри и лишь затем выходит наружу. Это своего рода сигнал о том, что пора менять образ жизни, пересмотреть рацион и больше двигаться.

ЦЕЛЛЮЛИТ! Как избавиться?

Целлюлит — структурные изменения кожи

Медицинские тонкости

Целлюлит представляет собой своеобразное изменение структуры жировой ткани. Когда происходит нарушение обмена веществ, объем жировых клеток увеличивается, и молекулы, присутствующие в них, выходят в межклеточное пространство.

В результате образуются нетипичные для подкожной клетчатки микроузелки, заполненные лимфатической жидкостью, которая, застаиваясь, накапливает токсины, при этом нарушаются процессы кровоснабжения и нарушаются процессы утилизации шлаков.

Итог — бугристая кожа, внешне весьма напоминающая апельсиновую корку. При целлюлите ничего не болит, но страдающим женщинам иногда кажется, что лучше бы болело.

Для борьбы с целлюлитом используются различные методы:

массаж

обертывания

мезотерапия

аппаратные процедуры.

Причины появления целлюлита

Полностью причины и механизм развития целлюлита еще не изучены.

Ведущим считается наследственный фактор — целлюлит передается только по женской линии от матери к дочери и далее к внучке.

Неверно считать, что эта неприятность связана с возрастом. Целлюлиту в той или иной степени подвержены все женщины, даже молодые и худощавые. Он часто возникает во время полового созревания, беременности, в начале менопаузы.

Спровоцировать заболевание может масса причин:

эндокринные расстройства (например, пониженная функция щитовидной или поджелудочной желез, диабет)

сосудистые заболевания (атеросклероз или гипертоническая болезнь)

излишний вес или склонность к нему

неправильно питание ("сухомятка")

малоподвижный и нездоровый образ жизни

стрессы (хотя, по мнению многих, современная жизнь — сплошной стресс)

отвратительное экологическое состояние современных городов-мегаполисов

неконтролируемый врачом прием гормональных контрацептивов.

Целлюлит передается по женской линии

Целлюлит чаще всего возникает на следующих участках женского тела:

низ живота

ягодицы

бедра

область предплечий

внутренняя сторона колена

Сдавите двумя пальцами кожу в этих местах: если гладкость ее хоть немного нарушилась, появились бугорки, похожие на корку, — есть повод для беспокойства: вас посетил целлюлит.

Профилактика целлюлита

Для профилактики целлюлита и лечения его начальных проявлений необходимо комплексное воздействие на организм.

Смысл его заключается в том, чтобы:

улучшить кровообращение в подкожно-жировой клетчатке

активизировать обмен веществ

вывести шлаки

ускорить распад жировых клеток

укрепить мускулатуру и соединительную ткань.

Профилактика борьбы с целлюлитом проходит в несколько этапов:

1. Питание

Калорийность диеты не должна превышать 1200 ккал. Рекомендуются продукты, богатые клетчаткой:

крупы

хлеб грубого помола

отруби

Потребление поваренной соли, а также жирного и сладкого, наоборот, стоит снизить.

Для своевременного выведения токсинов и отработанных веществ из организма (по мнению некоторых специалистов, в их задержке и кроется главная причина развития целлюлита) пейте не менее двух литров жидкости в день.

Обязательны отшлаковывающие напитки (в этом смысле незаменим зеленый чай). А вот потребление кофе, крепкого алкоголя и особенно газировки следует сократить до минимума.

2. Боритесь с гиподинамией — верным другом жировых отложений.

Для защиты от надвигающегося целлюлита рекомендуются:

езда на велосипеде

плавание

бег

Эти виды физической активности способствуют усилению кровообращения, разрушению и рассасыванию жира, а также укреплению мускулатуры.

В борьбе с целлюлитом главное — комплексный подход

3. Сохраняйте правильную осанку, так как различные ее нарушения могут ухудшать ток лимфы и крови, вызывая застойные явления, а вслед за ними и целлюлит.

4. Не носите слишком узкую одежду и тесную обувь — они затрудняют кровообращение.

5. Снотворные и гормональные противозачаточные пилюли принимайте только по консультации со специалистом.

6. Не забывайте про очень доступное и эффективное средство — массаж.

Особенно хороший антицеллюлитный эффект дает использование специальных массажных щеток или роликовых массажеров.

Во время или после массажа желательно использовать специальные антицеллюлитные кремы, в состав которых входят компоненты, улучшающие обмен веществ:

водоросли

соли Мертвого моря

плющ

кофеин

конский каштан

аминокислоты

жирорасщепляющие ферменты

Очень популярна ныне облепиха, которая, как выяснилось, способствует укреплению структуры кожи.

7. Улучшить кровообращение помогает ежедневный контрастный душ с растиранием проблемных частей тела той же щеткой или жесткой губкой.

Когда целлюлиту несколько лет

Современная медицина предлагает немало методов профессионального лечения застарелых "апельсиновых корок"

Процедура Принцип действия Лимфодренаж изгнание застойной лимфы из очагов целлюлита с помощью специального аппарата, что улучшает метаболизм тканей и ускоряет вывод токсинов. Пульсотерапия безопасный и эффективный метод разрушения не только жировых клеток, но и подкожных рубцов, деформирующих кожу, с помощью ультразвуковых волн. Гидрофортетерапия новейший метод, позволяющий особому гелю проникать внутрь жировой ткани на глубину до 11 см и нормализовать крово- и лимфоток. Вакуумный массаж усиленный вариант ручного. Используются особые косметические банки, ставящиеся на пораженное целлюлитом место и стимулирующие сжигание жировых отложений. Импульсация а основании проведенной компьютерной диагностики составляется программа воздействия токами определенной силы и частоты на пострадавшую от атаки целлюлита область тела. Токи стимулируют мышечную ткань, а она, в свою очередь, активизирует рассасывание жировых подкожных отложений. Электролиполиз "сжигание" жира за счет подкожной электростимуляции пораженных участков специальными электродами. Данная мера стимулирует внутриклеточный обмен, активизирует кровообращение, разрушает характерные для целлюлита подкожные рубцы. Термальные обертывания всевозможные виды бинтований, бандажей, повязок с использованием горячих лекарственных средств (например, йод из морских водорослей). Этот способ лечения хорошо сочетается с различными видами массажа

Самым крайним вариантом, когда все уже перепробовано и ничего не помогло, является хирургическая методика откачивания жира из подкожной клетчатки с помощью специального шприца — липосакция.

Этот метод чрезвычайно эффективен для избирательного удаления жировых прослоек в отдельных местах — цельное ожирение "снять" он не поможет.

Целлюлит — горький удел женщин. Мужчинам он не грозит, даже при малоподвижном образе жизни и переедании. Причина кроется в особом типе строения жировой ткани прекрасной половины человечества. Ученые связывают его с эволюционной необходимостью женщин накапливать жиры для продолжения рода на случай возможного дефицита питания.

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