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Автор Петр Дерябин

Антицеллюлитные колготки: надо ли их носить против "апельсиновой корки"?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология

Сейчас мы  видим в продаже немало колготок с поддерживающим, корректирующим фигуру эффектом. Одни из самых дорогих — колготки, предназначенные для борьбы с целлюлитом. О том, насколько они эффективны, Pravda.Ru рассказала врач-косметолог Московского центра медицинской косметологии и хирургии "Лантан" Елена Антипова.

"Целлюлит под контролем"?

— Елена Сергеевна, скажите, насколько верна для таких колготок рекламная формула "целлюлит под контролем"?

— Моя точка зрения — такие колготки наиболее эффективны только для тех женщин, кто никогда не страдал целлюлитом. Они предотвращают его появление. Хотя таких в нашей стране — меньшинство, у 90 процентов целлюлит присутствует.

Колготки против целлюлита. антицеллюитные колготки
Борьбу с целлюлитом необходимо вести с юности

Мне кажется, современный бум по этому поводу — ненормальное явление. Ведь жировые отложения в районе бедер и ягодиц — это женский вторичный половой признак. У мужчин волокна подкожного слоя расположены крест-накрест, в форме сетки, им целлюлит не грозит. А у женщин они располагаются параллельно друг другу, и между этими слоями, естественно, образуются жировые накопления. Они не так опасны, как представляется.

Опасен только тот вид целлюлита, когда волокна подкожного слоя огрубляются и затвердевают, образуя некую "корку".

Это выглядит очень неэстетично. К тому же такие образования способствуют:

  • венозным застоям,
  • отекам ног,
  • варикозному расширению вен.

В этом случае целлюлит следует лечить.

— А могут ли такие колготки быть использованы в качестве лечебных?

— Нет, это бесполезно. Дело в том, что самостоятельная борьба с уже имеющимся целлюлитом, с помощью:

  • диет,
  • массажа,
  • гимнастики,

как правило, приводит к тому, что вы худеете в любом месте, кроме пораженного.

Целлюлит лечится только физиотерапией. Его причина — недостаточная нагрузка на мышцы и увеличение количества жира.

Это приводит к следующим последствиям:

  • застою лимфы в подкожном слое,
  • нарушению поставки питательных веществ к тканям и органам,
  • замедлению удаления процессов их распада.

На клетках образуется пленка, пробить которую может только ультразвук.

После него необходим электролиполиз, при котором на пораженные участки накладываются электроды со слабым током. И лимфодренаж, удаляющий жировой слой. И, конечно, колготки его не заменят.

— А в послеоперационный период они могут быть использованы?

— Сразу после удаления подкожного жира мы, например, как правило, рекомендуем специальное хлопчатобумажное белье фирмы "Тайм". Это:

  • шортики,
  • рейтузы,
  • колготки по всей длине ноги.
Целлюлит
Целлюлит приводит к венозным застоям

Колготки выполнены с уплотненной структурой, благодаря которой кожа не провисает, а плотно прилегает к телу. По прошествии же нескольких недель можно носить и антицеллюлитные колготки, как средство профилактики.

Каково их профилактическое действие?

— Предотвратить целлюлит, впрочем, как и любое заболевание, всегда легче, чем вылечить.

Заниматься профилактикой образования целлюлита следует с ранней юности, с 13 — 16 лет. Ведь именно в этом возрасте происходит закладка жировых тканей.

И если вы занимаетесь спортом, излишний жир сжигается. Но хочу предупредить юных девушек — не стоит злоупотреблять тренажерами. Помните, для 13 — 14 лет нормальный вес — не меньше 44 килограммов. Иначе вам грозит общее истощение организма и поздняя менструация.

С этого же возраста можно носить и антицеллюлитные колготки. Поскольку их фактура плотнее, чем у обычных, и благодаря спиральной системе сжатия ноги они:

  • поддерживают стенки кровеносных сосудов,
  • не дают образовываться венозным патологиям.

Это предотвращает отеки ног и застой лимфы в подкожном слое. Сетчатая основа таких колготок укрепляет икры и область голени, поддерживает хорошее кровообращение.

Особенно если вы целый день проводите на ногах или носите обувь на высоком каблуке. Хороши в этом случае и специальные колготки против варикоза, которые продаются в аптеках.

- А колготки, корректирующие фигуру, эффективны при целлюлите?

— Нет. Их верхняя часть плотнее, чем у обычных синтетических, но не настолько, чтобы контролировать целлюлит.

И помните, даже после всех процедур по лечению целлюлита вам необходимо следить за собой. Иначе он может образоваться снова.

Поэтому так важны правильное питание и физические нагрузки. И колготки против целлюлита могут быть лишь одной из составляющих профилактики.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Уменьшаем объёмы ног,убираем целлюлит,подтягиваем кожу
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Евгений Ходаковский, Марианна Бранская, Елена Дерюгина
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