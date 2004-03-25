Сейчас мы видим в продаже немало колготок с поддерживающим, корректирующим фигуру эффектом. Одни из самых дорогих — колготки, предназначенные для борьбы с целлюлитом. О том, насколько они эффективны, Pravda.Ru рассказала врач-косметолог Московского центра медицинской косметологии и хирургии "Лантан" Елена Антипова.
— Елена Сергеевна, скажите, насколько верна для таких колготок рекламная формула "целлюлит под контролем"?
— Моя точка зрения — такие колготки наиболее эффективны только для тех женщин, кто никогда не страдал целлюлитом. Они предотвращают его появление. Хотя таких в нашей стране — меньшинство, у 90 процентов целлюлит присутствует.
Мне кажется, современный бум по этому поводу — ненормальное явление. Ведь жировые отложения в районе бедер и ягодиц — это женский вторичный половой признак. У мужчин волокна подкожного слоя расположены крест-накрест, в форме сетки, им целлюлит не грозит. А у женщин они располагаются параллельно друг другу, и между этими слоями, естественно, образуются жировые накопления. Они не так опасны, как представляется.
Опасен только тот вид целлюлита, когда волокна подкожного слоя огрубляются и затвердевают, образуя некую "корку".
Это выглядит очень неэстетично. К тому же такие образования способствуют:
В этом случае целлюлит следует лечить.
— А могут ли такие колготки быть использованы в качестве лечебных?
— Нет, это бесполезно. Дело в том, что самостоятельная борьба с уже имеющимся целлюлитом, с помощью:
как правило, приводит к тому, что вы худеете в любом месте, кроме пораженного.
Целлюлит лечится только физиотерапией. Его причина — недостаточная нагрузка на мышцы и увеличение количества жира.
Это приводит к следующим последствиям:
На клетках образуется пленка, пробить которую может только ультразвук.
После него необходим электролиполиз, при котором на пораженные участки накладываются электроды со слабым током. И лимфодренаж, удаляющий жировой слой. И, конечно, колготки его не заменят.
— А в послеоперационный период они могут быть использованы?
— Сразу после удаления подкожного жира мы, например, как правило, рекомендуем специальное хлопчатобумажное белье фирмы "Тайм". Это:
Колготки выполнены с уплотненной структурой, благодаря которой кожа не провисает, а плотно прилегает к телу. По прошествии же нескольких недель можно носить и антицеллюлитные колготки, как средство профилактики.
— Каково их профилактическое действие?
— Предотвратить целлюлит, впрочем, как и любое заболевание, всегда легче, чем вылечить.
Заниматься профилактикой образования целлюлита следует с ранней юности, с 13 — 16 лет. Ведь именно в этом возрасте происходит закладка жировых тканей.
И если вы занимаетесь спортом, излишний жир сжигается. Но хочу предупредить юных девушек — не стоит злоупотреблять тренажерами. Помните, для 13 — 14 лет нормальный вес — не меньше 44 килограммов. Иначе вам грозит общее истощение организма и поздняя менструация.
С этого же возраста можно носить и антицеллюлитные колготки. Поскольку их фактура плотнее, чем у обычных, и благодаря спиральной системе сжатия ноги они:
Это предотвращает отеки ног и застой лимфы в подкожном слое. Сетчатая основа таких колготок укрепляет икры и область голени, поддерживает хорошее кровообращение.
Особенно если вы целый день проводите на ногах или носите обувь на высоком каблуке. Хороши в этом случае и специальные колготки против варикоза, которые продаются в аптеках.
- А колготки, корректирующие фигуру, эффективны при целлюлите?
— Нет. Их верхняя часть плотнее, чем у обычных синтетических, но не настолько, чтобы контролировать целлюлит.
И помните, даже после всех процедур по лечению целлюлита вам необходимо следить за собой. Иначе он может образоваться снова.
Поэтому так важны правильное питание и физические нагрузки. И колготки против целлюлита могут быть лишь одной из составляющих профилактики.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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